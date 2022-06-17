РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15482 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
4 223 19
война (46795) ООН (3929) Россия (91269) военные преступления (1157)

Россия не отвечает на запросы расследователей ООН по военным преступлениям в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нацполіція,жертви

Комиссия ООН, созданная для расследования военных преступлений, совершенных в Украине во время российского вторжения, заявила, что ей пока не удалось "установить контакт" с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Руководитель комиссии по расследованию Эрик Мозе заявил на пресс-конференции в Киеве, что попытки начать диалог с миссией России в Женеве "не увенчались успехом". Комиссия, однако, будет и далее пытаться "наладить контакт".

Мозе сказал, что пока слишком рано обсуждать доказательства, собранные в Киеве, Харькове и Сумах, а также в городах Ирпень и Буча.

"В Буче и Ирпене комиссия получила данные о произвольных убийствах мирных жителей, уничтожении и разграблении имущества, а также о нападениях на гражданскую инфраструктуру, в том числе на школы", – сказал Мозе.

Читайте также: Прокурор МКС Хан: Украина – место преступления. У нас большой объем информации и желание добиться справедливости

Напомним, Комиссия была создана Советом ООН по правам человека для расследования нарушений прав человека и международного гуманитарного права во время российского вторжения в Украину.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+16
Фашистская Германия тоже не сразу согласилась на Нюрнберг.
показать весь комментарий
17.06.2022 23:22
+7
Это как против себя давать показания
показать весь комментарий
17.06.2022 23:19
+5
Комиссия ООН должна сделать вывод, что Парашу надо вышвырнуть из ООН. Для такого вывода ей достаточно 5 минут, но тогда потом сама эта комиссия останется не у дел.
показать весь комментарий
17.06.2022 23:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это как против себя давать показания
показать весь комментарий
17.06.2022 23:19 Ответить
Фашистская Германия тоже не сразу согласилась на Нюрнберг.
показать весь комментарий
17.06.2022 23:22 Ответить
А її згоди хтось питав? Рішення про створення трибуналу приймалося в Лондоні влітку 1945...
показать весь комментарий
18.06.2022 00:18 Ответить
Відповість настамнєт, ценеми.
показать весь комментарий
17.06.2022 23:24 Ответить
Комиссия ООН должна сделать вывод, что Парашу надо вышвырнуть из ООН. Для такого вывода ей достаточно 5 минут, но тогда потом сама эта комиссия останется не у дел.
показать весь комментарий
17.06.2022 23:24 Ответить
""
показать весь комментарий
17.06.2022 23:30 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2022 23:31 Ответить
Простіше рашу обгородити височенним парканом, аніж щось питати про воєнні злочини, і вся раша опиниться в тюрмі.
показать весь комментарий
17.06.2022 23:34 Ответить
Каждый 300-й россиянин против войны с Украиной, каждый 200-й почему-то не отвечает.
(из сети)
показать весь комментарий
17.06.2022 23:43 Ответить
наконец-то талибаны в питере. Это замечательно. Привезли передовые героиновые технологии, потому что с коксом проблемы из-за трудностей логистики.

показать весь комментарий
17.06.2022 23:49 Ответить
справді дивно чого це злочинець не хоче допомагати розслідувати свої злочини
показать весь комментарий
18.06.2022 00:05 Ответить
Этой ООН хоть ссы в глаза... У чуваков КПД 0 целых /уй десятых, но бабло он там рубят нормальное и сами никогда не распустятся. Будут исполнять до последнего...
показать весь комментарий
18.06.2022 00:28 Ответить
Так выгоните рашку из ООН. Уже ведь было когда сталинский ссср выгналииз лиги наций (предшественница оон) и было это после того как сралин напал на Финляндию в 1939.
показать весь комментарий
18.06.2022 01:34 Ответить
Керівник комісії з розслідування Ерік Мозе заявив на пресконференції в Києві, що спроби розпочати діалог із місією Росії у Женеві "не мали успіху". Комісія, однак, і надалі намагатиметься "налагодити контакт".
(Это писец,замкнутый круг,и бесконечная история).Это одно и тоже, что правоохранительные органы, не могут задержать убийц,и террористов,из-за того что они не хотят с ними разговаривать,и вести диалог.😆
показать весь комментарий
18.06.2022 01:39 Ответить
комиссия ООН такое же импотентное, вялотекущее образование ,похожее на мокрицу, от которой толку столько же как и от самой ООН.
показать весь комментарий
18.06.2022 04:58 Ответить
Чуваки...не унижайте Тупина и рабZZeю... КГБисты Мацковии уничтожили ЦК кпSS в августе 1991 г.
ГКЧП это было круто...
показать весь комментарий
18.06.2022 05:37 Ответить
Комиссия расписалась в собственной беспомощности. Дальше что? А ничего, такие же дармоеды, как и у нас.
показать весь комментарий
18.06.2022 07:00 Ответить
какой толк от этих комиссий?
вечно надо будет контакты "налаживать" с рашкой
или после какого то 10го года попыток уже без них примут решения?
показать весь комментарий
18.06.2022 09:38 Ответить
 
 