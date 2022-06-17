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Я уверен, что саммит ЕС придет к согласию о статусе кандидата для Украины, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

єс

Канцлер Германии Олаф Шольц оптимистично настроен относительно способности 27 стран ЕС согласовать единую позицию по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом Шольц сказал в пятницу в интервью DPA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Европа действовала в единстве после российской агрессии против Украины, и мы будем это делать и дальше, поэтому я уверен, что мы найдем способ принять общее решение", – сказал он.

"Мы должны признать, что это единогласное голосование 27 стран-членов, и нам придется найти общий подход, но я вполне оптимистичен, что мы сможем справиться", – добавил Олаф Шольц.

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23-24 июня состоится саммит лидеров ЕС, который должен принять окончательное решение: предоставлять ли Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон впервые открыто выразили свою поддержку предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС во время визита в Киев в четверг.
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17.06.2022 23:39 Ответить
Шольц это Шольц👍
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18.06.2022 00:46 Ответить
пусть хоть статус кандидата в кандидаты дадут
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17.06.2022 23:59 Ответить
Кацапам той статус не загрожує. У вас статус вбивці і окупанта.
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18.06.2022 07:38 Ответить
Головна проблема України це корупція. Вона є всюди в Європі, але, наприклад, тіньовий ринок існує в межах 5-12% і лише в тих сферах які законом заборонені - торгівля людьми, зброєю, наркотиками і т.п.. У нас в тіні 55-60% економіки і зиск з цього мають перш за все корумповані чиновники і олігархи. Пересічні громадяни також отримують дещо уникаючи драконівськоо оподаткування, але все те що їм вдається таким чином "придбати" змушені витрачати на отримання товарів і послуг з урахуванням корупційної складової. Корупція, тобто недоотримання колосальних коштів в бюджет і їх "нецільове використання" чиновниками призводить до ще більшого збільшення податків і цін на всі види послуг і товарів і, як реакції спротиву ще більшої тінізації. З одного боку, якщо сплачувати всі забаганки влади то на життя не вистачить, а якщо сплатити все то жити доведеться "на мінімумі". Ще з радянських часів у нас прокляттям вважається "щоб ти жив на одну зарплату".... Так що тут ще "кіт не валявся"...
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18.06.2022 00:13 Ответить
Что-то мадьяры молчат по поводу получения статуса кандидата
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18.06.2022 01:07 Ответить
Заняты. Копают окопы по нашей границе.
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18.06.2022 01:35 Ответить
Пройдемся немного по истории рабZZei энд Германии с времён кайзера Вильгельма...Веймарской республики и до наших дней времён Ангелы Шмеркель..картина удручающая...
Дохлый Совок заключил с Германией 7 Договоров от братстве...
Брестский мир...Версальский мир...братский Раппальский договор..затем в 1926 году был договор в Берлине...затем был договор в 1938 г..между Гестапо и НКВД...потом фон Риббеннтроп вышел на арену цирка в 1939 г...
Не многовато ли договоров??
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18.06.2022 05:48 Ответить
 
 