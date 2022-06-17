Я уверен, что саммит ЕС придет к согласию о статусе кандидата для Украины, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц оптимистично настроен относительно способности 27 стран ЕС согласовать единую позицию по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом Шольц сказал в пятницу в интервью DPA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Европа действовала в единстве после российской агрессии против Украины, и мы будем это делать и дальше, поэтому я уверен, что мы найдем способ принять общее решение", – сказал он.

"Мы должны признать, что это единогласное голосование 27 стран-членов, и нам придется найти общий подход, но я вполне оптимистичен, что мы сможем справиться", – добавил Олаф Шольц.

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23-24 июня состоится саммит лидеров ЕС, который должен принять окончательное решение: предоставлять ли Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон впервые открыто выразили свою поддержку предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС во время визита в Киев в четверг.