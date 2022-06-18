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На территории Беларуси сегодня нет войск для такого наступления, как 24 февраля, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что в Беларуси на сегодняшний день нет такой концентрации войск, которая была на 24 февраля.

Об этом Данилов рассказал в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Мы владеем информацией о том, что происходит сегодня на территории Беларуси. На сегодняшний день мы не видим таких угроз (относительно вторжения. – Ред.), потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы совершить такое наступление, которое происходило 24 февраля. Концентрация российских войск, которая была на 24 февраля, на сегодняшний день в Беларуси отсутствует. Когда отсюда наши военные выгнали рашистов, и они убегали через Беларусь, они в Беларуси не остались, а были передислоцированы в подавляющем большинстве на Донецкое, Луганское и Харьковское направление", – заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел заседание Ставки по возможному повторному вторжению с территории Беларуси, - Данилов

Отвечая на вопрос, готовы ли белорусские войска вторгнуться в Украину, Данилов отметил: "Когда мы говорим "готовы или не готовы", надо понимать, что это войска. Если они будут подняты по той или иной тревоге, они могут делать те или иные вещи . Мы на сегодняшний день не видим, что там есть способности, там есть силы".

При этом секретарь СНБО констатировал, что Россия уже "политически оккупировала" Беларусь.

"Надо понимать, что Лукашенко находится под большим влиянием Российской Федерации. Россия фактически уже политически оккупировала Беларусь. И говорить о том, что это свободная страна - это большое, скажем так, предположение", - подчеркнул он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+41
Ну тебе верить ведь нельзя. Ты практически тоже самое говорил и перед 24 февраля.
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18.06.2022 00:07
+34
Концентрація російських військ в Білорусі є недостатньою для наступу на Україну - Олексій Рєзніков, 04 лютого 2022 року....упс
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18.06.2022 00:09
+29
тобто, "ударний кулак не сформовано"! Тоді всі ці маневри херня, можна на шашлички
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18.06.2022 00:06
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Ты, Зин, на грубость нарываешься 🤣🤣🤣
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18.06.2022 00:02 Ответить
тобто, "ударний кулак не сформовано"! Тоді всі ці маневри херня, можна на шашлички
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18.06.2022 00:06 Ответить
Ну тебе верить ведь нельзя. Ты практически тоже самое говорил и перед 24 февраля.
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18.06.2022 00:07 Ответить
Слово в слово.
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18.06.2022 00:13 Ответить
Он брехал своему народу с осени 2021 г., и где гарантия, что он не брешет и сейчас?
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18.06.2022 10:04 Ответить
Концентрація російських військ в Білорусі є недостатньою для наступу на Україну - Олексій Рєзніков, 04 лютого 2022 року....упс
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18.06.2022 00:09 Ответить
Как выяснилось, любая концентрация достаточна, если ей вообще никто не противостоит. Потом будет: Ах, если бы там была хотя бы наша рота, ах, если бы мы там поставили штук 30 ПЗРК, ах если бы .....
А потом, Гостомель, Буча, Ирпень.
А потом, Мелитополь, Херсон, Мариуполь.
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18.06.2022 11:58 Ответить
Бульбофюрер сцикливо поглядывает из-за гаражей и смотрит чья возьмет с тем и будет дружить
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18.06.2022 00:12 Ответить
****, ви 23 лютого теж "володіли інформацією". А потім тисячи киян бігали по місту у пошуках автоматів і готували хер зна з чого коктейлі молотова. Бо ти, ****, казки розповідав!
Звідки у вас інформація? Від головного розвідника Буданова чи Демченка? Розкажіть краще казки від Буданова про замах на путлєра (за матеріалами із російських соцмереж). Дєбілізм не лікується...
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18.06.2022 00:13 Ответить
Не лікується. Як ще цим придуркам зброю дороговартісну Захід дає? Західні політики знають більше, тому так обережно допомагають, остерігаються щоб ******* зброя раптом не попала в руки рашистів.
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18.06.2022 00:17 Ответить
аналитики-стратеги херовы, пол страны в руинах и оккупации благодаря вам, десятки тысяч убитых , тоже благодарны вам за шашлыки и майские праздники, так нет что бы поумнеть, но не тут то было, мы свою линию гнем, - все спокойно , можно возвращаться , а потом бац , и еше сотня убитых, ...............просто гениальная стратегия по истреблению населения , браво , молодцы.
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18.06.2022 00:15 Ответить
Та данілов розказував, як буба з єрмаком відбивали тисячні навали на банковій, правда цього ніхто не бачив, але то таке - 73% схавають. То для боневтіка - це угрупування одному завалити, як сходити на шашлики.
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18.06.2022 00:19 Ответить
Це ж було вже! (с)
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18.06.2022 00:24 Ответить
Это ещё тот государственник
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18.06.2022 00:25 Ответить
"Это ещё тот государственник "
і крѣпкiй хозяйствѣннiкъ
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18.06.2022 08:12 Ответить
Данілов, закрий свого рота! Ти вже перед 24-им ******** собі на вирок.
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18.06.2022 00:31 Ответить
Никогда такого не было и вот опять.(с)
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18.06.2022 00:34 Ответить
Іди тварин лікуй,чмо.
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18.06.2022 00:36 Ответить
Хто вам тепер повірить, після попередньої брехні
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18.06.2022 00:45 Ответить
В мене дежавю.

В 20-х числах лютого Данілов стверджував, що вздовж кордонів України російських військ недостатньо для ударного угрупування.
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18.06.2022 01:56 Ответить
В отставку!!!
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18.06.2022 02:16 Ответить
**** "де жа вю" .... десь ми це вже чули!!!
Чому жоден з "війни небуде, не нагнітайте" не пішов у відставку?!!!
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18.06.2022 02:43 Ответить
данілов - черговий кончений кондон із довбанного рашистського шапіто, місце якого за гратами.
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18.06.2022 04:52 Ответить
Підгнилий бульбаш уже сказав, якщо йому там щось не сподобається з боку Україна, він закидає ракетами Київ. Тож кому ми віримо.
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18.06.2022 04:53 Ответить
Краще б побрилося, пизідун зЕлений. Ти вже розказувало подібне до 24.02.2022.
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18.06.2022 05:36 Ответить
Данілов тільки базікати вміє!
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18.06.2022 06:19 Ответить
Так вы казлы и в феврале не верили что кацапня нападет, к шашлыкам готовились, а теперь тысячи жизней на вашей совести
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18.06.2022 06:47 Ответить
десь я такі слова саме цього чувака чув постійно до 24 лютого... а потім він здриснув, і його не було видно та чути... мабуть звалив за кордон. Потім, коли війська рф відкинули, воно вилізло із якоїсь дупи та почало всім чесати про те, що вони все знали, готувались, НО НЕ ДУМАЛИ ЩО САМЕ З білорусі НАПАДУТЬ.
Є, шановні, якесь передчуття дежавю... яке просто висить у повітрі. Цей секретар РНБО зламався ще до війни, пора ставити нового - може хоч новий буде трошки адекватний... хоча при Зеленському це все - фантастика. Нажаль, знову загинуть люди, а ці клоуни знову здриснуть. Десь так.
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18.06.2022 08:09 Ответить
Та пофіг...лідерам країн ЕС....подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодлооманське і спровокувало напад рашистів! Тим,блатдь,хто уже здійснив сотню нападів на оманськогохрипатого.....,ви,-сліпі,чи п"яні...чи качаєте гроші ?
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18.06.2022 08:50 Ответить
Те ж саме ці гниди казали і 23 лютого і раніше.
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18.06.2022 09:29 Ответить
Данилов, после просёра Херсона, я в вас разочаровался, вы *******! Сидите в кабинетах со стола на стол бумажки перекладываете…. На территории белораши сейчас столько ракет что хватит для всех! Поэтому тезис «не нагнетайте» больше не канает!!! Надо быть готовым ко всему!!!
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18.06.2022 12:00 Ответить
это мы уже слышали в январе !!!! пи...дун !!!!
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18.06.2022 15:42 Ответить
 
 