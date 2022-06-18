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"Совершенно необходимо говорить с Путиным, и я продолжу это делать", - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

олаф,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в условиях войны в Украине "абсолютно необходимо".

Об этом Шольц заявил в интервью DPA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Совершенно необходимо говорить с Путиным, и я продолжу это делать, как и президент Франции", - отметил канцлер Германии.

"Когда я говорю с Путиным, я говорю, например, те же вещи, что и вам: пожалуйста, поймите, что никакого продиктованного мира не будет. И если вы думаете, что можете украсть землю, а потом надеяться, что времена изменятся и все станет как и было, так вы ошибаетесь", – сказал Шольц.

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Он подчеркнул, что санкции, введенные против России еще с 2014 года, до сих пор действуют.

"Санкции, которые мы ввели против России во время войны, не исчезнут, если не будет честного мира - то есть мира, который хорош для народа Украины, для парламента и приемлем для президента Украины", - пояснил канцлер Германии.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон ранее объяснил, что его звонки Путину нередко происходили по просьбе Киева, но чаще он звонил по собственной инициативе.

Канцлера Германии не раз критиковали за телефонные разговоры с Путиным во время войны в Украине.
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Топ комментарии
+21
Вот интересно в разговорах Шольц Ху...лу тоже оружие обещает?
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18.06.2022 00:32
+21
Кончений дегенерат
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18.06.2022 00:34
+17
Ненадолго хватило эмоций Шольцу)
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18.06.2022 00:37
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Вот интересно в разговорах Шольц Ху...лу тоже оружие обещает?
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18.06.2022 00:32 Ответить
а то!
вони ж справно з французами на 500 млн. євро зброї після 2014 р. рашці наторгували
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18.06.2022 00:38 Ответить
Кончений дегенерат
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18.06.2022 00:34 Ответить
Він "братик" Макрона.Тепер зрозуміло чому вони вдвох до нас приїхали
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18.06.2022 00:38 Ответить
Й також чому несподівано Джонсон відразу після їх .
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18.06.2022 01:33 Ответить
Загляни в очко гитлеру
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18.06.2022 00:37 Ответить
Ненадолго хватило эмоций Шольцу)
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18.06.2022 00:37 Ответить
Буча для нього то не Бухенвальд.....
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18.06.2022 00:39 Ответить
Забавні людці,й забавна історія.Окрім набундюченності,нічого
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18.06.2022 00:59 Ответить
Німці б та й за Бухенвальд залюбки забули,аби їм про це постійно не нагадував Світ.
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18.06.2022 00:59 Ответить
В результаті "шольце-макронних" розмов товарообіг між Німеччиною та *********** суттєво виріс так само як і активність ********** в спробах подальшої окупації України а постачання необхідної зброї гальмується на всіх рівнях в Німеччині... То про що ж вони домовляються насправді?
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18.06.2022 00:38 Ответить
Боюся,що тієї зброї,так ніхто й непобачить
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18.06.2022 00:57 Ответить
Ну вот гер и сдулся .
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18.06.2022 00:41 Ответить
цей шульц не каже, як Борис Джонсон: "Переговори з ****** про мир можливі тільки після виведення всіх касапських військ з України".
А це означає не що інше, як вимога до України погодитись з ****** стосовно його територіальних претензій.
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18.06.2022 00:42 Ответить
Не дивно,що гітлер їх построїв на м'ясо. Неймовірно подібні утворення.
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18.06.2022 00:56 Ответить
А що буде як що ми не підемо на поступки? Це все фантазії, вони нам тоді зброю не дадуть? Ахаха, вони ще досі не передали її. Перестаньте вкидувати наративи рашистів.
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18.06.2022 01:07 Ответить
Хай краще поспілкуються з Медедевим абоЖуравльовим.Вони озвучать думку Х.йла хто є Шольц. https://news.obozrevatel.com/russia/v-rossii-ustroili-isteriku-na-tv-obozvali-sholtsa-ublyudkom-i-prigrozili-yadernyim-oruzhiem-video.htm
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18.06.2022 00:45 Ответить
Da pohuj chjo tam Sholci ili Makroni , glavnoje chtob ZE ninachal snova v glaza ***** vsmatrivatsa !
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18.06.2022 00:48 Ответить
Вони,вже задовбали,з усіх боків
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18.06.2022 00:53 Ответить
Ну,ну хай спробує. Голуббок
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18.06.2022 00:48 Ответить
Щось недуже повноцінне в нормандському угрупованні. Дивись Штольц,шкодитимеш,під роздачу потрапиш. Вже несуттєво з якого боку бити кацапів
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18.06.2022 00:51 Ответить
Давай-давай, наярівай..! Пуцлєр об тебе ще ноги не витирав і морду твою в гімно не мочив. Тепер будеш мати, фріц, таку можливість.
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18.06.2022 00:53 Ответить
Кукіш вам на рило, великий і товстий...
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18.06.2022 00:54 Ответить
Секс по телефону.
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18.06.2022 00:56 Ответить
ну, отакое... начал за здравие, а кончил за упокой...
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18.06.2022 00:58 Ответить
Отморожу уши назло маме, как то так получается
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18.06.2022 01:04 Ответить
Опять начинает "шольца валять"
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18.06.2022 01:09 Ответить
Та говоріть.... бл#дь говоруни.... як притягнуть його у в'язницю Гааги під трибунал як війскового злочинця то там й наговоритесь. Давайте зброю швидко, більше зброї - меньше чекати на "говорєлкі " .
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18.06.2022 01:35 Ответить
Безусловно, это звонки террористу, которые лигитимизирют его преступления. Мало того, они посылают бандиту совершенно четкий сингал: мы ожидаем, что несмотря ни на что, ты останешься у власти, мы рассчитываем на это и готовы с тобой работать. Хуже всего, что так оно и есть.
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18.06.2022 01:35 Ответить
хіба що нагадувати що воно х!йло
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18.06.2022 03:40 Ответить
Шольц може погано закінчити
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18.06.2022 03:56 Ответить
Опять идёт переливание из пустого в порожнее.
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18.06.2022 04:48 Ответить
Так, потрібно говорити, як з психічнохворою потворою. З психічнохворими теж лікарі розмовляють, іноді вмовляють на щось, іноді просто, поговорити під час заміни піжамних трусєлєй.
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18.06.2022 06:18 Ответить
Бедный Путин.....
Представьте ему каждый день звонят идиоты макрон и Шольц..... Несут пургу часами...
Я бы их уже на х-й посылал прямым текстом.... И телефон заблокировал.
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18.06.2022 06:25 Ответить
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18.06.2022 08:32 Ответить
"Поговори со мною,мама.
О чем нибудь поговори.»
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18.06.2022 08:55 Ответить
О чём можно вообще БАЗАРИТЬ с плешивымХуйлом?!он обосравшийся чмошник от ситуации,потери катастрофические!а у них типа вторая по силе армия!не может с Украиной справится!он никогда не капитулирует пока сам не сдохнит или его сметуны смету!а сметуны это вскоре обедневшее население!и это более реальное развитие!!!
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18.06.2022 09:37 Ответить
Говорить, не мешки ворочать
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18.06.2022 09:57 Ответить
та хай говорить, молоти язиком - не мішки ворочать. аби тільки нафту і газ перестав закуповувати у параші.
до речі, ті страшні 93 млрд, на які параша напродавала своєї жижі - це ж виручка, а мінус транспорт, а мінус собівартість - не так багато там і залишиться. а дармоїдів там багато і всіх треба утримувати. так що я вірю, що вони скоро збанкрутіють зовсім. он, їм процессори ніхто більше не продає, а старі довго не протягнуть.
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18.06.2022 10:22 Ответить
"Если вы сели за стол переговоров с руzzкими,вы уже проиграли!"
(Карл Маннергейм)
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18.06.2022 10:41 Ответить
Шольцу ведь необходимо отчитываться перед своими кремлёвскими кураторами, вот он и оправдывается за происходящие контакты перед своими, офигевшими от его "деятельности", согражданами
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18.06.2022 10:53 Ответить
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18.06.2022 11:02 Ответить
Шульц и Мимикрон-половые тряпки *****.
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17.12.2022 13:15 Ответить
 
 