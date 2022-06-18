"Совершенно необходимо говорить с Путиным, и я продолжу это делать", - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в условиях войны в Украине "абсолютно необходимо".

Об этом Шольц заявил в интервью DPA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Совершенно необходимо говорить с Путиным, и я продолжу это делать, как и президент Франции", - отметил канцлер Германии.

"Когда я говорю с Путиным, я говорю, например, те же вещи, что и вам: пожалуйста, поймите, что никакого продиктованного мира не будет. И если вы думаете, что можете украсть землю, а потом надеяться, что времена изменятся и все станет как и было, так вы ошибаетесь", – сказал Шольц.

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Он подчеркнул, что санкции, введенные против России еще с 2014 года, до сих пор действуют.

"Санкции, которые мы ввели против России во время войны, не исчезнут, если не будет честного мира - то есть мира, который хорош для народа Украины, для парламента и приемлем для президента Украины", - пояснил канцлер Германии.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон ранее объяснил, что его звонки Путину нередко происходили по просьбе Киева, но чаще он звонил по собственной инициативе.

Канцлера Германии не раз критиковали за телефонные разговоры с Путиным во время войны в Украине.