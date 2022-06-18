Жителей оккупированной Херсонщины призывают выехать из области – чтобы было легче работать ВСУ
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Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко призвал жителей Херсонщины уехать из области, в том числе через оккупированный Крым, что "облегчит работу Вооруженным Силам Украины" при освобождении территорий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Да, я сам выступал с таким призывом (к людям выезжать из временно оккупированного Херсона – ред.). Для чего он? Вооруженные силы Украины должны иметь плацдарм для деятельности", - сказал Самойленко.
По словам председателя облсовета, все "видели, какой была агония оккупантов перед выходом из Бучи и Ирпеня, или как россияне "освобождали" Мариуполь, полностью разрушив 400-тысячный город". "Для Херсона такой вариант освобождения неприемлем. И это понимают президент, главнокомандующий ВСУ и министр обороны – если снести город, то зачем его освобождать?", – отметил он.
Председатель Херсонского облсовета призвал "всех, кто имеет такую возможность", покинуть оккупированную территорию. В то же время он признал, что единственный способ для организованного выезда из Херсона – через временно оккупированный Крым.
"Что касается выезда через Крым, то я считаю: если человек спасает свою жизнь и свою семью, то пусть едет. По моему убеждению, с моральной точки зрения мы не имеем права их осуждать. Как я не осуждаю ни одного человека, который остается и ждет освобождения", - сказал Самойленко.
По словам председателя Херсонского облсовета, главное, чтобы люди остались живы, и так Вооруженные силы получили лучшие возможности для действий: "Для меня главное – сохранить максимальное число херсонцев. И второе – облегчить работу ВСУ".
Самойленко выразил убеждение, что "россия навсегда может быть на Херсонщине только в виде закопанных солдат".
Он также выразил веру в то, что "в ближайшее время Вооруженные силы Украины освободят Херсонскую область".
Пожалуйста, подождите...
Надеюсь скоро можно будет возвращаться в Николаев
Под Киевом получили пи...ды поэтому такие большие масштабы резни на мирном населении.
Варвары. С ними еще Римская империя мучилась.
Тем более что Порошенко что Зеленский ноют что Крым мы будем освобождать забалтывая рашку до смерти... Без военных действий.
Ты ублюдок где был со своими советами в феврале? Гондон штопаный....
Я бы давно выехал.... Но ни транспорта ни денег и загран закончился зимой .... Особенно как ты советуешь Крым рашка Белорусь ЕС.....
Вышли 5 000 уе на карту.... Советник хренов.
когда варары рядом...
Я согласен на эвакуацию....
Или ты сбежавшая крыса только языком мастер.
Приезжай ко мне в Херсон. Крыса тыловая. Обсудим кто его сдал, почему не эвакуировали гражданских, почему СБУ, таможня и прокуратура смылись в тихую до оккупации. Почему такие как ты слили списки тро, и теперь сливают атовцев и их семьи..
Так що москальска лярва закрой пащу.
Виїхатинеможливо, тільки ціною життя.