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Жителей оккупированной Херсонщины призывают выехать из области – чтобы было легче работать ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко призвал жителей Херсонщины уехать из области, в том числе через оккупированный Крым, что "облегчит работу Вооруженным Силам Украины" при освобождении территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, я сам выступал с таким призывом (к людям выезжать из временно оккупированного Херсона – ред.). Для чего он? Вооруженные силы Украины должны иметь плацдарм для деятельности", - сказал Самойленко.

По словам председателя облсовета, все "видели, какой была агония оккупантов перед выходом из Бучи и Ирпеня, или как россияне "освобождали" Мариуполь, полностью разрушив 400-тысячный город". "Для Херсона такой вариант освобождения неприемлем. И это понимают президент, главнокомандующий ВСУ и министр обороны – если снести город, то зачем его освобождать?", – отметил он.

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Председатель Херсонского облсовета призвал "всех, кто имеет такую ​​возможность", покинуть оккупированную территорию. В то же время он признал, что единственный способ для организованного выезда из Херсона – через временно оккупированный Крым.

"Что касается выезда через Крым, то я считаю: если человек спасает свою жизнь и свою семью, то пусть едет. По моему убеждению, с моральной точки зрения мы не имеем права их осуждать. Как я не осуждаю ни одного человека, который остается и ждет освобождения", - сказал Самойленко.

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По словам председателя Херсонского облсовета, главное, чтобы люди остались живы, и так Вооруженные силы получили лучшие возможности для действий: "Для меня главное – сохранить максимальное число херсонцев. И второе – облегчить работу ВСУ".

Самойленко выразил убеждение, что "россия навсегда может быть на Херсонщине только в виде закопанных солдат".

Он также выразил веру в то, что "в ближайшее время Вооруженные силы Украины освободят Херсонскую область".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+27
Можно считать анонсом контрнаступления.
Надеюсь скоро можно будет возвращаться в Николаев
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18.06.2022 02:11
+26
Печальная статистика говорит, шо русня особенно зверски бесчинствует сразу перед тем, как их выбьют из места. Выехать куда угодно на время стОит хотя бы для спасения жизни.
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18.06.2022 02:17
+16
Я в Херсоне.... И мне читать такие высеры крысы, которая очень быстро сбежала ещё до оккупации и с-ка не организовала эвакуацию мирных жителей - просто бесит.
Ты ублюдок где был со своими советами в феврале? Гондон штопаный....
Я бы давно выехал.... Но ни транспорта ни денег и загран закончился зимой .... Особенно как ты советуешь Крым рашка Белорусь ЕС.....
Вышли 5 000 уе на карту.... Советник хренов.
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18.06.2022 06:31
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Можно считать анонсом контрнаступления.
Надеюсь скоро можно будет возвращаться в Николаев
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18.06.2022 02:11 Ответить
Ну Донецк уже несколько дней нормально так отлавливает, но на контрнаступление это не похоже!
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18.06.2022 05:23 Ответить
Донецьк вісім років окопувався, туди навезли купу БК та зброї, яку ЗСУ зараз знаходчять через розвідку і нищать. Ну і повно місцевої бавовни. З Херсоном все значно простіше і місто не таке велике і патріотів там набагато більше чекає звільнення.
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18.06.2022 08:17 Ответить
Я постійно мешкаю в Миколаєві, буває, що 3 дні в неділю виїзджаю в інші міста області. Кацапи місто обстрілюють постійно, наголошую - місто, спальні райони. Кацапи не військові, вони терористи 21 століття.
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18.06.2022 10:32 Ответить
Вчора у брата на 1 КП вікна повилітали після ранішнього вибуху
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18.06.2022 13:48 Ответить
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18.06.2022 14:03 Ответить
Печальная статистика говорит, шо русня особенно зверски бесчинствует сразу перед тем, как их выбьют из места. Выехать куда угодно на время стОит хотя бы для спасения жизни.
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18.06.2022 02:17 Ответить
Не, они бесчинствуют в большей степени, когда у них потери. Вымещают на безоружном мирном населении.
Под Киевом получили пи...ды поэтому такие большие масштабы резни на мирном населении.
Варвары. С ними еще Римская империя мучилась.
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18.06.2022 02:50 Ответить
Выехать в Крым? С укр паспортом? Рашка 100% при отходе взорвет Антоновский мост. Те если нет денег для путешествия в ЕС или хотя-бы в Грузию, то ты останешься в рашкостане.
Тем более что Порошенко что Зеленский ноют что Крым мы будем освобождать забалтывая рашку до смерти... Без военных действий.
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18.06.2022 06:36 Ответить
100%. Через Крым проехать - бабки русские нужны. Только наличные - на переходах трусят карманы. Масса фур с зерном, дорога узкая - идет колонна военных и сбивает с дороги все легковые машины. Что в Грузии, что в Турции - поддержки нет, только за свое бабло можно выжить - даже заправить машину. Банки не работают, связи с финансовыми номерами телефонов нет, наличка испаряется. Ехать нужно с двумя комплектами паспортов, на случай, если отберут один в Крыму. Сначала бросили Херсон, а теперь «советуют», как свалить - ни одного зеленого коридора никуда за все время войны. Благодетели
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18.06.2022 11:49 Ответить
Не несите чушь!
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18.06.2022 02:46 Ответить
Ви самі не розумієте, що пишете. За який час (дякуємо травневим шашличникам та тим,хто за них голосував) окупували Херсон? Хіба усі мали можливість вільно виїхати? Це на Луганщині було більше часу
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18.06.2022 03:16 Ответить
Тупориле, а ти не думала, що не у всіх є гроші виїхати? У когось є хворі батьки яких не можна кинути на призводяще. Зараз єдина можливість безпечно виїхати - це довгий тур через крим і парашу в Естонію. Ціна питання 400-600 долларів з особи.
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18.06.2022 05:07 Ответить
А как они уже выедут с оккупированной территории? Разве звери их выпустят?
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18.06.2022 03:34 Ответить
Они могут выехать через Крым.
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18.06.2022 04:04 Ответить
А там разве не орки
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18.06.2022 04:48 Ответить
400-600 долларів - аби виїхати до Естонії. Такі гроші є не у всіх.
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18.06.2022 05:10 Ответить
Кременчук повітряна тривога
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18.06.2022 04:49 Ответить
6 прильотів по Кременчуку залпом
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18.06.2022 04:53 Ответить
😲 Може хоч щось ППО збили?)
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18.06.2022 06:28 Ответить
доброго ранку. я нарахував сім. піздец
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18.06.2022 04:59 Ответить
есть такое
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18.06.2022 05:20 Ответить
в тебе немає родича з ім'ям "женя" котрий має відношення до IT?
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18.06.2022 05:25 Ответить
Також це звернення напряму відноситься до окупанта- якщо хочеш жити мерзота , нах наосію через Крим!
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18.06.2022 05:09 Ответить
Я в Херсоне.... И мне читать такие высеры крысы, которая очень быстро сбежала ещё до оккупации и с-ка не организовала эвакуацию мирных жителей - просто бесит.
Ты ублюдок где был со своими советами в феврале? Гондон штопаный....
Я бы давно выехал.... Но ни транспорта ни денег и загран закончился зимой .... Особенно как ты советуешь Крым рашка Белорусь ЕС.....
Вышли 5 000 уе на карту.... Советник хренов.
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18.06.2022 06:31 Ответить
Херсон, держись! Вся Украина с вами! Сумы....Я.знаю,что это такое,
когда варары рядом...
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18.06.2022 14:11 Ответить
В добрый путь ребятки
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18.06.2022 06:34 Ответить
Заезжай за мной и моей семьёй....
Я согласен на эвакуацию....
Или ты сбежавшая крыса только языком мастер.
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18.06.2022 06:38 Ответить
Чого ниєш сєпарок?! Коли мову вивчиш?! Чого в українське військо не пішов?! Знову чекаєш на манку від пацанів зі Львова і Полтави?!
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18.06.2022 07:12 Ответить
что вы- "партиоты в вышмванках ", за мову цепляетесь ? Почему ты до Ахметова не ********* , когда он на русском языке только разговаривает ? Почему Украиной руководят евреи а, не украинцы ?
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18.06.2022 09:04 Ответить
Українською, будь ласка!
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18.06.2022 09:58 Ответить
потому что или провокаторы или идиоты. 30 лет раскалывали страну и сейчас не угомоняться.
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18.06.2022 10:10 Ответить
100%. Были заняты только распространением коррупции, праздниками, фестивалями, конкурсами, каникулами, оздоровлениями на морях и тд - зато угробили всю тяжелую промышленность, автостроение, станкостроение и тд - не построили ни одного военного самолета и одного военного корабля - а, теперь, клянчат у запада - потому, что петух долбит в лобик.
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18.06.2022 12:32 Ответить
Ты явно рашинский ублюдок. В Украине я по Конституции могу говорить на каком хочу языке.
Приезжай ко мне в Херсон. Крыса тыловая. Обсудим кто его сдал, почему не эвакуировали гражданских, почему СБУ, таможня и прокуратура смылись в тихую до оккупации. Почему такие как ты слили списки тро, и теперь сливают атовцев и их семьи..
Так що москальска лярва закрой пащу.
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19.06.2022 05:19 Ответить
Звичайно хочуть, а ти кацапе, повзи "за рускім корабльом ", чи топершим, чи то другим, як бажаєш, в тебе є вибір, паскуда.
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18.06.2022 07:22 Ответить
S Donecka takze dolzni ujexat,tam toze nacinajetsia aktyvnyje boji s teroristami pust nemesajet Ukrainskoj armiji osvobodit gorod
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18.06.2022 07:51 Ответить
Закликав виїхати але не сказав куди.Чому?Тому,що окрім як в іншу окуповану рашистами територію вони не виїдуть.Поради воно дає!А,що,він зробив щоб Херсонщіну не окупували?О котрій годині,24 лютого, виїхав з Хєрсону?Оце питання на яке НЕМАЄ,поки що,відповіді.Але давати іі прийдеться ВСІМ.
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18.06.2022 08:22 Ответить
Ви не зовсім праві. Шляхи виходу з окупованої території є, і вони не розголошуються, бо рашисти розстрілюють в спину біженців. А тому самі місцеві краще нас знають де і куди і як їм тікати! Без паніки. Біженці звідти йдуть і їдуть 4й місяць. А попередити місцевих про наступ ЗСУ потрібно! Бо це дуже гарна довгоочікувана новина!
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18.06.2022 08:33 Ответить
Всі наші люди на окупованій території - заручники. Їх не випускають. По кільку разів на тиждень лазять тварі та перевіряють дома.
Виїхатинеможливо, тільки ціною життя.
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18.06.2022 08:56 Ответить
Вот поэтому у местных жителей уже изжога от таких высеров «слуг народа». И, чем больше такого говна будет вылазить, тем дальше будет отдаляться Херсон от Украины - как пить дать.
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18.06.2022 12:28 Ответить
мову вчіть і не буду проблем з віддаленням. Тих хто мову не знає, самі видалимо, як зрадників інтересів країни.
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18.06.2022 20:21 Ответить
😰😠
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18.06.2022 14:14 Ответить
Я розумію таку глибоку стурбованість за життя українців Херсона і успіх військових, але є велике бажання запитати у цього представника влади, а чому не підготували область і місто до оборони? Чому пропустили ворога в місто? А він сам пробував сьоголні виїхати? Він ********** громадян на знищення, бо коли вони будуть виїзджати, то можуть бути просто так знищені ворогом. Як діяли "слуги" і їх слуги зрадницьки, так і діють та ще й непрофесійно.
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18.06.2022 10:35 Ответить
Так это нормально для зажравшейся власти - сначала все просрать, а потом «рекомендовать» гражданам спасать свою шкуру самостоятельно «по обстоятельствам».
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18.06.2022 12:25 Ответить
И почему такое предложение не поступило жителям Донецкой и Луганской областей ? Никогда не поверю, что там были все сепары.

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18.06.2022 11:02 Ответить
Были предложения-я на ЦН читала...
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18.06.2022 14:15 Ответить
Правильно, хай посунуться, бо перемелять разом з кацапньою. Житло відбудують, а життя ні.
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18.06.2022 20:19 Ответить
 
 