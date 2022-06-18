Жителей оккупированной Херсонщины призывают выехать из области – чтобы было легче работать ВСУ

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко призвал жителей Херсонщины уехать из области, в том числе через оккупированный Крым, что "облегчит работу Вооруженным Силам Украины" при освобождении территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, я сам выступал с таким призывом (к людям выезжать из временно оккупированного Херсона – ред.). Для чего он? Вооруженные силы Украины должны иметь плацдарм для деятельности", - сказал Самойленко.

По словам председателя облсовета, все "видели, какой была агония оккупантов перед выходом из Бучи и Ирпеня, или как россияне "освобождали" Мариуполь, полностью разрушив 400-тысячный город". "Для Херсона такой вариант освобождения неприемлем. И это понимают президент, главнокомандующий ВСУ и министр обороны – если снести город, то зачем его освобождать?", – отметил он.

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Председатель Херсонского облсовета призвал "всех, кто имеет такую ​​возможность", покинуть оккупированную территорию. В то же время он признал, что единственный способ для организованного выезда из Херсона – через временно оккупированный Крым.

"Что касается выезда через Крым, то я считаю: если человек спасает свою жизнь и свою семью, то пусть едет. По моему убеждению, с моральной точки зрения мы не имеем права их осуждать. Как я не осуждаю ни одного человека, который остается и ждет освобождения", - сказал Самойленко.

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По словам председателя Херсонского облсовета, главное, чтобы люди остались живы, и так Вооруженные силы получили лучшие возможности для действий: "Для меня главное – сохранить максимальное число херсонцев. И второе – облегчить работу ВСУ".

Самойленко выразил убеждение, что "россия навсегда может быть на Херсонщине только в виде закопанных солдат".

Он также выразил веру в то, что "в ближайшее время Вооруженные силы Украины освободят Херсонскую область".