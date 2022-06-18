Оккупанты выпустили 6 ракет по НПЗ и 2 - по ТЭЦ в Кременчуге, - председатель ОВА Лунин (обновлено)

Россияне нанесли ракетный удар по НПЗ и другим объектам инфраструктуры Кременчуга.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже. Угроза ударов остается. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

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Позже Лунин уточнил информацию: "6 российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал, и 2 ракеты – по ТЭЦ. К счастью, пострадавших нет. Враг атакует эти объекты не в первый раз. На месте работают спасатели.

НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны подверглись наибольшим атакам и разрушениям среди всей инфраструктуры Полтавщины"