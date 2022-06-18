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Оккупанты выпустили 6 ракет по НПЗ и 2 - по ТЭЦ в Кременчуге, - председатель ОВА Лунин (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кременчук

Россияне нанесли ракетный удар по НПЗ и другим объектам инфраструктуры Кременчуга.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже. Угроза ударов остается. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Кременчугской ТЭЦ, - председатель ОВА Лунин

Позже Лунин уточнил информацию: "6 российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал, и 2 ракеты – по ТЭЦ. К счастью, пострадавших нет. Враг атакует эти объекты не в первый раз. На месте работают спасатели.

НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны подверглись наибольшим атакам и разрушениям среди всей инфраструктуры Полтавщины"
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Топ комментарии
+39
Порох восстанановил ППО за свой счет под Киевом, а ваш Зеля восстановил дороги для танков бурятов...и не делите страну на города, к нам тоже прилетело и завод и дом розхерячило некоторое время назад.
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18.06.2022 06:57
+30
Сходила на вибори по-приколу, тепер регочи, дурепа.
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18.06.2022 07:19
+15
Не переживай! Буде необхідність - відновлять! Головне - щоб були кошти на відновлення А люди у нас - не "рукожопі" Тим більше що заводу тому вже "років і років"! Пора вже і "обновлять" виробництво! Правда - не з нашими "зеленими придурками" Для цього потрібно "стратегічне мислення" - на десятки років наперед (хоча-б з розрахунку на сировину, яку вони перероблять там будуть - кацапську "Уралс"(із масою парафінів та сірки), азербайджанську чи арабську А наші "блазні" не знають, що вони навіть наступного дня робитимуть!
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18.06.2022 08:27
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Порох восстанановил ППО за свой счет под Киевом, а ваш Зеля восстановил дороги для танков бурятов...и не делите страну на города, к нам тоже прилетело и завод и дом розхерячило некоторое время назад.
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18.06.2022 06:57 Ответить
Кошторис дайте. Сивочолий все життя на державних посадах, звідки власні кошти?
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18.06.2022 12:46 Ответить
У него отец как бы бизнес основал. Почитайте его био, что ли.
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18.06.2022 13:42 Ответить
Сходила на вибори по-приколу, тепер регочи, дурепа.
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18.06.2022 07:19 Ответить
НПЗ уже давно уничтожен.
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18.06.2022 06:46 Ответить
Не переживай! Буде необхідність - відновлять! Головне - щоб були кошти на відновлення А люди у нас - не "рукожопі" Тим більше що заводу тому вже "років і років"! Пора вже і "обновлять" виробництво! Правда - не з нашими "зеленими придурками" Для цього потрібно "стратегічне мислення" - на десятки років наперед (хоча-б з розрахунку на сировину, яку вони перероблять там будуть - кацапську "Уралс"(із масою парафінів та сірки), азербайджанську чи арабську А наші "блазні" не знають, що вони навіть наступного дня робитимуть!
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18.06.2022 08:27 Ответить
" Буде необхідність - відновлять" - это как раз про Беню, ага Ему Гуантанамо светит, а он тут будет инвестировать в свой НПЗ
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18.06.2022 11:00 Ответить
Максе, максимум, що світить бені- це смерть при загадкових обставинах... І тільки тоді, коли цей гній-соковижимальний, перехитрить сам себе... Пришвидшити б це свято, але зебіли не дадуть?
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18.06.2022 11:13 Ответить
Смерть - это слишком просто для него. Только Гуантанамо! Ему еще всю кремлевскую мафию сдавать, для которой он десятилетиями мыл бабло
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18.06.2022 11:31 Ответить
бабломойський, всіх продасть купить та знову продасть, а тому, якщо не прикре самогубство- піде на угоду із слідством та ще нас переживе.
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18.06.2022 11:50 Ответить
я бачу шо пан вариться в своєму соку. нікого він вже не продасть - бо ніхто не купить. і нікого він вже не переживе
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18.06.2022 12:10 Ответить
Амінь!
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18.06.2022 20:27 Ответить
Тобі розхерачать хату з родиною, а ти не переживай. Бо старе. Головне, щоб гроші були на нове.
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18.06.2022 11:40 Ответить
Мочіть хлопці нелюдів ***********, нещадно мочіть. Слава Україні.
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18.06.2022 08:25 Ответить
Знаєте, а я бачу вже в таких новинах можливості. Ну коли б ми ще утилізували кончені совкові виробництва і споруди. Головне, не ігноруйте сирени і живіть! А оте все майно...буде нове і краще!
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18.06.2022 08:37 Ответить
після війни іноземні інвестори побудуюь не один ******** нпз,потрібна тільки перемога над рашистами.
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18.06.2022 10:03 Ответить
Кременчугський НПЗ взагалі то самий ******** в Україні (був). Це не кажучи вже про те що єдиний працюючийҐ
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18.06.2022 12:43 Ответить
Завдання Шваба-Кіссінджера по деіндустріалізації і провокуванню логістичної кризи виконується. Головне щоб Україна не завдала удару по території мордора.
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18.06.2022 09:51 Ответить
Ну нехай, нафтопереробний завод має відношення до війни, а ТЕЦ чого ці руССкі свині нищать?
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18.06.2022 10:14 Ответить
Мабуть ТЕЦ включена в технологічний процес НПЗ
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18.06.2022 10:16 Ответить
Так і є. Крім того,вона ще й забезпечувала теплом пів міста. Зі стратегічного питатання зовсім невдале рішення.
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18.06.2022 10:24 Ответить
Вісім ракет випустили-вісім пролетіли пів України, і ні одна не була збита. Вчергове засмучує наша безпорадність в плані ПРО.
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18.06.2022 10:21 Ответить
байка, зате, які асфальтні дороги збудовані та кінь в пальто- відосики пиляє аж на яйцях посивів.
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18.06.2022 11:16 Ответить
Пора вже бімбіть цей йо...ний рашкотан з його бамбасом. Може таки дочекаюсь?
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18.06.2022 10:17 Ответить
лаптеногі вважають, що раз беня віджав НПЗ у татар, то він не дістанеться нікому бо забрати його не" получилось"
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18.06.2022 10:59 Ответить
Це помста за втоплений кораблик від власника преЗедента
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18.06.2022 11:11 Ответить
Мало бути"для власника")
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18.06.2022 11:13 Ответить
Мозырь будет ответка?
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18.06.2022 11:20 Ответить
Мозырь то такое! Московский НПЗ надо хотя бы поджечь!
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18.06.2022 11:32 Ответить
 
 