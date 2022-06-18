США приостановили продажу Украине четырех беспилотников Grey Eagle из-за опасений, что они могут попасть к россиянам, - СМИ
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Продажа Украине Штатами четырех беспилотников MQ-1C Grey Eagle под угрозой из-за опасений США, что это сложное оборудование может попасть в руки россиян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники Reuters.
Предостережение от возможной продажи было выдвинуто во время углубленной проверки Управлением по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогие технологии от рук врага.
Отмечается, что "Радар и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России".
Решение о продлении соглашения рассматривается вышестоящими инстанциями в Пентагоне, но сроки принятия какого-либо решения не ясны.
По словам источников, одним из решений была бы замена существующего радарного и сенсорного комплекта на что-нибудь менее сложное, но на это могут уйти месяцы.
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Поєднаня ціх чипів з іншим приладям,яке самознищується слугує запобіжником потрапляня ворогу.
А от проти агентів з вищім допуском до держтаємниці захисту нема.
Нажаль багатьом з ЛОХторату це вимушений пояснювати.
До речі,спробуй здогадатись чому на цих чіпах в американців/французів працює в рази краще ніж на расєє! От руцьке чудо!
Висновок простий, під час війни державою керують зрадники, які можуть приймати згубні для України рішення і ними можуть бути будь-хто від звичайного чиновника і до нинішнього гаранта, який виявляється і не такий вже і гарант з усього нижче переліченого.
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Тому, яка довіра може бути у Заходу до цієї влади, ніякої(