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США приостановили продажу Украине четырех беспилотников Grey Eagle из-за опасений, что они могут попасть к россиянам, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бпла,дрон,безпілотник,eagle,gray

Продажа Украине Штатами четырех беспилотников MQ-1C Grey Eagle под угрозой из-за опасений США, что это сложное оборудование может попасть в руки россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники Reuters.

Предостережение от возможной продажи было выдвинуто во время углубленной проверки Управлением по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогие технологии от рук врага.

Отмечается, что "Радар и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России".

Решение о продлении соглашения рассматривается вышестоящими инстанциями в Пентагоне, но сроки принятия какого-либо решения не ясны.

По словам источников, одним из решений была бы замена существующего радарного и сенсорного комплекта на что-нибудь менее сложное, но на это могут уйти месяцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва закупила для передачи Украине шесть разведывательных беспилотников стоимостью 990 тыс. евро. ФОТО
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Топ комментарии
+63
Да уж ! Хто буде передавати секретну зброю до рук Єрмака. Це тільки перша ластівка!
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18.06.2022 06:48
+55
То у єрмака така репутація
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18.06.2022 07:27
+46
А хто передав номери клістронів? Хто злив "Вагнер"? Хто передавав супутнікові дані?
І це тільки те,що МИ знаємо! А що знають у США?!
Зараз в них є недоторканість,а завтра?
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18.06.2022 07:50
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это стало понятно со времён прекращения поставок разведданных "вживую". никто не мог раньше представить даже ситуацию, что народ будет воевать насмерть с парашей за свою и страны свободу, а тотально, сверху донизу коррумпированная пропарашная власть, будет в тылу у него сливать своюм парашным союзникам всё что возможно и то что заказано. "декрет о мире" на условиях парашной "полной демилитаризации" и передачи ей всего имеющегося в Украине оружия, вот цель следующей фазы войны оп-ы со своим народом. война за технологии и знания. потом образцы передадут их союзнику китаю, который великий спец по клонированию. и в войне за тайвань, американцы будут воевать своим оружием против клонов своего же оружия. ну и понятно, как "партнёр", китай будет снабжать этими же клонами и парашу. даже если сменить этих ослов в верхушке на переправе, во всех оствльных эшелонах власти останутся такие же коллаборанты как и сегодня, только и ждущие момента, чтобы что-то украсть серьёзное и подороже продать своей любимой парашеньке.
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18.06.2022 09:58 Ответить
Французькі тепловізори та американські мікросхеми стоять на всій військовій техніці московитів. А як там в Афганістані талібан добре прибарахлився за рахунок американських платників податків?
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18.06.2022 10:00 Ответить
Чіп можна вкрасти/купити,навіть десятки/сотні. Світ глобалізований!
Поєднаня ціх чипів з іншим приладям,яке самознищується слугує запобіжником потрапляня ворогу.
А от проти агентів з вищім допуском до держтаємниці захисту нема.
Нажаль багатьом з ЛОХторату це вимушений пояснювати.
До речі,спробуй здогадатись чому на цих чіпах в американців/французів працює в рази краще ніж на расєє! От руцьке чудо!
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18.06.2022 10:21 Ответить
та й самі чіпи, коли навіть потраплять до рук, "зшліфувати" не зможуть для повного вивчення. просто коли буде зрозумілий алгоритм функціонування, спробують повторити, не з всією повнотою закладених можливостей, але все ж це буде для тих бєбєней "прорив на століггя".
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18.06.2022 10:41 Ответить
Очікувано. давати новітні технології малоросам *владімір владіміравіч дайтє рузкій язик, на калєні встану* не дуже хочеться
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18.06.2022 10:11 Ответить
Так люба техніка може в москалів опинитися. Чим тоді москалів перемагати?
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18.06.2022 10:19 Ответить
Тільки тим,що є кращим,але не секретним.
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18.06.2022 10:24 Ответить
У владі далі залишаються зрадники, як фактично "відкрили" рашистам дорогу на Херсонщину, що стало причиною її окупації. Зараз у них "не на часі" розслідувати цю українську "спецоперацію" (очевидно організована у співпраці з спецслужбами Раші), яка призвела до катастрофічних для України наслідків. Враховуючи, що "здали" величезну територію з людьми, то зрозуміло, що таке провернути могли плануючи ретельно, тривалий час і з залученням багатьох високопосадовців на всіх рівнях влади. При всьому бажанні зелені покидьки приплести Пороха не зможуть.
Висновок простий, під час війни державою керують зрадники, які можуть приймати згубні для України рішення і ними можуть бути будь-хто від звичайного чиновника і до нинішнього гаранта, який виявляється і не такий вже і гарант з усього нижче переліченого.

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Тому, яка довіра може бути у Заходу до цієї влади, ніякої(
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18.06.2022 11:19 Ответить
Это беспилотники для точеных операций, а не для войны. Использовать такие дорогие и уязвимые аппараты где есть сильное ПВО бессмысленно.
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18.06.2022 12:28 Ответить
место этого дайте РСЗО
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18.06.2022 12:31 Ответить
русня конешно даже аналогичные не сможет сделать, а вот передать сбитый образец Си, да, те сделают.
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18.06.2022 19:59 Ответить
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