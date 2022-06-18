На южном направлении ВСУ уничтожили 57 оккупантов, 18 единиц техники и полевой склад боеприпасов, - ОК "Південь"

ВСУ на юге уничтожили российский танк Т-72, тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино", гаубицу "Мста-Б".

Об этом сообщает в фейсбуке ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Нашими силами, в том числе и ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 120 огневых задач. Также по противнику нанесены 2 авиационных удара.

Подтверждены потери врага в количестве:

57 рашистов и 18 единиц техники, среди которых:

танк Т-72

тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино",

гаубица "Мста-Б",

самоходная пушка "Гиацинт",

3 многоцелевых бронированных тягача

9 единиц автомобильной и бронированной техники.

Также уничтожен очередной полевой склад боеприпасов", – говорится в сообщении.

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