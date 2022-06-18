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На южном направлении ВСУ уничтожили 57 оккупантов, 18 единиц техники и полевой склад боеприпасов, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буратіно

ВСУ на юге уничтожили российский танк Т-72, тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино", гаубицу "Мста-Б".

Об этом сообщает в фейсбуке ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Нашими силами, в том числе и ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 120 огневых задач. Также по противнику нанесены 2 авиационных удара.

Подтверждены потери врага в количестве:

57 рашистов и 18 единиц техники, среди которых:

  • танк Т-72
  • тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино",
  • гаубица "Мста-Б",
  • самоходная пушка "Гиацинт",
  • 3 многоцелевых бронированных тягача
  • 9 единиц автомобильной и бронированной техники.

Также уничтожен очередной полевой склад боеприпасов", – говорится в сообщении.

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Сегодня смотрел на ютубе интерьвью генерала Марченко, спасшего от окупации Николаев и не давшеме кацапам двинуться на Одессу. Он дипломанично, и как настоящий воин никого не обвиняет в сдаче ***** Херсонской и 60% Запорожской обл, говорит, что ведется следствие. ЗнаемЗЕбанутую прокуратуру и прочую срань, как они ведут это следствие на примере, как ОПа или буба криворожский сдали операцию по вагнеровцам *****. Нам после победы нужна настоящая военная жесточайшая хунта на 1 год, которая вычистит Украину от ЗЕленой срани. Эти шакалы должны ответить за все их дела.
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18.06.2022 07:42 Ответить
Добрі новини.Так,герої.Женіть цю нечисть з півдня.дійдете до перешийка,а там наліво й тоді маріупольський напрям.
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18.06.2022 07:53 Ответить
Вірим в ЗСУ!Гоніть ті унітазноретузні війська до Криму.Поки що так.Далі буде!
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18.06.2022 08:15 Ответить
 
 