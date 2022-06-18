На южном направлении ВСУ уничтожили 57 оккупантов, 18 единиц техники и полевой склад боеприпасов, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ на юге уничтожили российский танк Т-72, тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино", гаубицу "Мста-Б".
Об этом сообщает в фейсбуке ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Нашими силами, в том числе и ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 120 огневых задач. Также по противнику нанесены 2 авиационных удара.
Подтверждены потери врага в количестве:
57 рашистов и 18 единиц техники, среди которых:
- танк Т-72
- тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино",
- гаубица "Мста-Б",
- самоходная пушка "Гиацинт",
- 3 многоцелевых бронированных тягача
- 9 единиц автомобильной и бронированной техники.
Также уничтожен очередной полевой склад боеприпасов", – говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Артиллеристы одним залпом шести французских САУ "CAESAR" уничтожили самоходную гаубицу 2С-19 "Мста-С" оккупантов и командно-штабную машину. ВИДЕО
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alex Tiger
показать весь комментарий18.06.2022 07:42 Ответить Мне нравится 7
Ihor Hrytseliak
показать весь комментарий18.06.2022 07:53 Ответить Мне нравится 2
Gir Mihal
показать весь комментарий18.06.2022 08:15 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...