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Нам грозит ад на земле, если мы не положим конец этой проклятой войне, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

голод

Миру грозит ад на земле, если война в Украине не будет остановлена и не удастся открыть порты: дефицит может дестабилизировать страны, зависящие от экспорта пшеницы из Украины и России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли

"Еще до украинского кризиса мы столкнулись с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом из-за СOVID-19 и роста цен на горючее. Тогда мы думали, что хуже уже быть не может, но эта война разрушительна.

Это очень, очень страшное время… Нам грозит ад на земле, если мы не ответим немедленно. Лучшее, что мы можем сделать прямо сейчас - это положить конец этой проклятой войне между Россией и Украиной и открыть порты", - говорится в сообщении.

Бизли сказал, что, если кризис не будет разрешен, это приведет к голоду, дестабилизации и массовой миграции. По его словам, после экономического кризиса 2007-2009 годов в 48 странах мира вспыхнули беспорядки, поскольку цены на сырьевые товары и инфляция выросли, а экономические факторы, которые мы имеем сегодня, "намного хуже, чем те, которые мы наблюдали 15 лет назад" .

По словам Бизли, "мы уже наблюдаем беспорядки в Шри-Ланке и протесты в Тунисе, Пакистане и Перу, и у нас была дестабилизация в таких местах, как Буркина-Фасо, Мали, Чад… Это лишь признак будущих событий".

Украина ежегодно выращивает достаточно продуктов, чтобы накормить 400 миллионов человек – 42% мирового подсолнечного масла, 16% кукурузы и 9% пшеницы. ООН получает 40% пшеницы для своих программ чрезвычайной продовольственной помощи из Украины.

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Топ комментарии
+66
Ні про що! Нема ні слова про тих негідників, які спричинили кризу, а без того, щоб поставити кацапів на місце, все буде тільки погіршуватись.
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18.06.2022 07:43
+61
Шось у ваших речах не видно, хто почав агресію і хто винний у війні. Будете і далі лицемірити, Бог ніколи не повернеться до вас.
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18.06.2022 07:44
+50
Чомусь коли чую такі заяви, складається враження, що в ООН та інших імпотентних організціях хотіли б щоб Україна капітулювала і припинилася війна. Хоч очевидним є факт, що Україна до світового голоду не має ніякого відношення - аби припинилася війна, треба просто знищити рашистів.
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18.06.2022 07:47
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А почему не зайти флоту НАТО под эгидой ООН не разблокировать порты
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18.06.2022 13:39 Ответить
Так закрывайте свою лавочку и расходитесь! ООН вполне доказала свою непригодность и бесполезность, это уже понятно даже голожопой обезьяне с АК-47 в Африке.
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18.06.2022 15:09 Ответить
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