ВСУ осуществляют контрнаступление в направлении Изюма, чтобы отвлечь россиян от Славянска, - ISW

Украинские силы, вероятно, ведут контрнаступление северо-западнее Изюма, чтобы отвлечь российские войска от наступления на Славянск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что также украинские войска стремятся нарушить российские пути снабжения.

Как пишет ISW, в этом контрнаступлении ВСУ добились незначительных успехов.

Читайте также: Враг обстреливает Харьков и область. Оккупанты пытаются продолжить наступление в направлении Славянска, - Синегубов