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ВСУ осуществляют контрнаступление в направлении Изюма, чтобы отвлечь россиян от Славянска, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Украинские силы, вероятно, ведут контрнаступление северо-западнее Изюма, чтобы отвлечь российские войска от наступления на Славянск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что также украинские войска стремятся нарушить российские пути снабжения.

Как пишет ISW, в этом контрнаступлении ВСУ добились незначительных успехов.

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Молодці хлопці, бийте цих тварин.
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18.06.2022 08:03 Ответить
Незначных успихив потому что задача такая не ставилась, просто отвлекающий меневр. Всему свое время, мы в этом году увидим и освобожненный Донецк и Луганск, и наш флаг на базе потопленного Черноморского флота.
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18.06.2022 08:03 Ответить
Твої слова та до Бога...
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18.06.2022 08:08 Ответить
підіишло залізо
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18.06.2022 08:06 Ответить
Як пише ISW, у цьому контрнаступі ЗСУ досягли незначних успіхів.

Для УСПЕШНОГО контрнаступления необходимо наступательное вооружение и боеприпасы. То, что нам дают, с трудом на оборону хватает. И если ВСУ в такой ситуации находит силы хоть на какие-то контрнаступления, то это уже подвиг.
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18.06.2022 08:14 Ответить
Та невже? Міллі в Рамштайні навпаки розповідав, що дають навіть більше ніж просить Залужний.
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18.06.2022 10:55 Ответить
США, офіційно, надали Україні 250 000 *********** 155 кал. Один б-пас важить біля 90кг. Якщо пам'ятаєш арифметику, переведи це в тони, вагони, ешелони. А тепер уяви, що це все доставили авіатранспортом.
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18.06.2022 12:20 Ответить
Не понимаю, почему не обрезают щупальца оркам? Ведь полно вероятных котлов.
https://deepstatemap.live/#6/48.843/30.454
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18.06.2022 12:14 Ответить
Фотка орків. Цензор не відрізняє української форми від ворожої?
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18.06.2022 14:25 Ответить
 
 