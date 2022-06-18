РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10738 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
4 517 16
война (46847) крылатые ракеты (725) Одесская область (3105) ПВО (1485)

В Одесской области ночью ПВО сбила две российские крылатые ракеты, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Ночью 18 июня военные РФ атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами "Оникс".

Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Боеприпасы были выпущены из берегового ракетного комплекса с территории Крыма.

Ракеты уничтожило в воздухе украинское ПВО.

Также смотрите: Зеленский - Джонсону: "Главное сегодня – обеспечить противовоздушную оборону для Украины". ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Нормально! І ці люди збиралися з НАТО воювать! Стріляють по містах (тобто по непорушних великомасштабних цілях) протикорабельними ракетами, які спеціально призначені для враження рухомих цілей та захищені протиповітряними засобами захисту, а ми їх збиваємо на підльоті А старі американські "Гарпуни" спокійно топлять корабель, який захищений системою"Тор", що спеціально призначена для боротьби з цими "Гарпунами" та ракетами подібного класу!
Мені цікаво - кацапня носить з собою хустинки, щоб "плювки в морду" витирать? З "бліцкрігом" - "обісралися" "Мангали" над танками - не врятували П"ята частина авіації згоріла на землі України Танків спалили стільки, що вони вже тягнуть старий "металолом", який випускався ще в той час, коли сьогоднішні пенсіонери ще в школу ходили! Всі "союзники" від них відвернулися і трохи не "прямим текстом" пояснили, щоб росіяни самі розгрібали те "гімно", яке "висрали", почавши війну з Україною! "Дебіли, ***!"
показать весь комментарий
18.06.2022 08:47
+19
Респект ППО!!!
показать весь комментарий
18.06.2022 08:33
+9
кацапи то бридкі і підлі виродки
показать весь комментарий
18.06.2022 08:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Респект ППО!!!
показать весь комментарий
18.06.2022 08:33 Ответить
і Борису)
не даремно він приїзджає)
побільше таких візитів)
все буде Україна)
показать весь комментарий
18.06.2022 08:58 Ответить
Нормально! І ці люди збиралися з НАТО воювать! Стріляють по містах (тобто по непорушних великомасштабних цілях) протикорабельними ракетами, які спеціально призначені для враження рухомих цілей та захищені протиповітряними засобами захисту, а ми їх збиваємо на підльоті А старі американські "Гарпуни" спокійно топлять корабель, який захищений системою"Тор", що спеціально призначена для боротьби з цими "Гарпунами" та ракетами подібного класу!
Мені цікаво - кацапня носить з собою хустинки, щоб "плювки в морду" витирать? З "бліцкрігом" - "обісралися" "Мангали" над танками - не врятували П"ята частина авіації згоріла на землі України Танків спалили стільки, що вони вже тягнуть старий "металолом", який випускався ще в той час, коли сьогоднішні пенсіонери ще в школу ходили! Всі "союзники" від них відвернулися і трохи не "прямим текстом" пояснили, щоб росіяни самі розгрібали те "гімно", яке "висрали", почавши війну з Україною! "Дебіли, ***!"
показать весь комментарий
18.06.2022 08:47 Ответить
кацапи то бридкі і підлі виродки
показать весь комментарий
18.06.2022 08:56 Ответить
Збити крилату ракету, що летить зі швикістю більше двох швидкостей звуку, могли лише з літака або з допомогою західної системи протиракетної оборони.
показать весь комментарий
18.06.2022 08:50 Ответить
так все таки не даремно Борис приїзджав)
показать весь комментарий
18.06.2022 08:54 Ответить
А вдарити по Криму нє?
показать весь комментарий
18.06.2022 08:55 Ответить
всьому свій час
показать весь комментарий
18.06.2022 08:59 Ответить
Вдарів по Криму не буде. І взагалі про Крим краще не згадувати. Відвойовувати Крим Зеля не буде, бо багато людей за форсування Чонгара загине. Чонгар у зрадників працює як клапан, сюди впускає, а звідси не випускає.
показать весь комментарий
18.06.2022 09:50 Ответить
читала, що збити такі ракети дуже важко - і це велике досягнення!
показать весь комментарий
18.06.2022 09:39 Ответить
Це старі ракети 70-х років. Легше не буває. Важко надзвукові кинжали.
показать весь комментарий
18.06.2022 11:03 Ответить
Ну спробуй, збий:

"Максимальная скорость: 884 м/с (М=2,6, или 3182 км/ч на высоте)

Скорость у поверхности: М=2 (2448 км/ч)"
показать весь комментарий
18.06.2022 12:02 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2022 09:45 Ответить
не може не радувати 100% результат роботи україньскої ППО.
міцніємо, дорослішаємо.
показать весь комментарий
18.06.2022 14:23 Ответить
SUPER ! СЛАВА ЗСУ !
показать весь комментарий
18.06.2022 14:42 Ответить
 
 