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В Одесской области ночью ПВО сбила две российские крылатые ракеты, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью 18 июня военные РФ атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами "Оникс".
Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Боеприпасы были выпущены из берегового ракетного комплекса с территории Крыма.
Ракеты уничтожило в воздухе украинское ПВО.
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не даремно він приїзджає)
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