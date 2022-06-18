Более 200 школ Харьковщины повреждены или полностью разрушены, еще 165 оказались в захваченных общинах, - ОВА

В Харьковской области из 715 учреждений школьного образования 201 школа существенно повреждена или полностью разрушена и еще 165 находятся в захваченных громадах.

Об этом сообщила на брифинге в Kharkiv Media Hub директор департамента науки и образования Харьковской областной военной администрации Анжелика Крутова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Перед полномасштабной войной система школьного образования в области состояла из 715 школ, к концу года большинство из них, без учета заведений на захваченных территориях, работали в онлайн-формате. 165 школ находятся во временно оккупированных громадах. Существенно повреждены 186 школ, 15 разрушены полностью.

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Всего, по ее данным, в области насчитывается 230 тысяч детей школьного возраста, из них половина уехали с Харьковщины (64 тыс. – в другие области Украины, 65 тыс. – за границу).

Крутова отметила, что в регионе официально подтверждена гибель в результате вооруженной агрессии россии 44 детей и ранение 130-ти. Информации из временно оккупированных громад еще нет, поэтому количество жертв может быть больше.

Также, по данным департамента, в результате боевых действий погибли девять работников учебных заведений, из них пятеро — учителя.

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Руководитель департамента отметила, что пока сложно сказать, в каком формате 1 сентября начнется учебный год в регионе.

"Как я сказала, 201 школа – в целом очень повреждены и полностью утрачены, не смогут принять детей. Громады прорабатывают сеть. Мы с ними постоянно проводим консультации. Приблизительную сеть мы уже имеем, то есть понимаем, где можно вывести детей на обучение. Если нет (не позволит военная ситуация, – ред.), конечно, будет онлайн-обучение", - сказала Крутова.