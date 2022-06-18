В оккупированном Бердянске ночью были слышны взрывы: часть города обесточена, - горсовет

Ночью в Бердянске были слышны взрывы, часть города осталась без электричества.

Об этом сообщает горсовет Бердянска в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"В отдаленных районах Бердянска слышны взрывы. В части микрорайонов города исчезло электричество", - говорится в сообщении горсовета.

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