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В оккупированном Бердянске ночью были слышны взрывы: часть города обесточена, - горсовет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью в Бердянске были слышны взрывы, часть города осталась без электричества.
Об этом сообщает горсовет Бердянска в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"В отдаленных районах Бердянска слышны взрывы. В части микрорайонов города исчезло электричество", - говорится в сообщении горсовета.
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