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В оккупированном Бердянске ночью были слышны взрывы: часть города обесточена, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бердянськ

Ночью в Бердянске были слышны взрывы, часть города осталась без электричества.

Об этом сообщает горсовет Бердянска в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"В отдаленных районах Бердянска слышны взрывы. В части микрорайонов города исчезло электричество", - говорится в сообщении горсовета.

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ДРГ?
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18.06.2022 09:48 Ответить
Дякуємо електрикам ЗСУ!
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18.06.2022 09:50 Ответить
рускімір гафно
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18.06.2022 10:05 Ответить
Воістину каффффно 😝😝😝😝😜🤪
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18.06.2022 11:08 Ответить
То ********** на пляже лежит?
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18.06.2022 10:21 Ответить
Певне рашковітязі захотіли догнатися, а грошенят не було, от і полізли в трансформатор трішки мідних дротиків дістати, щоб на самогон виміняти, але із-за своєї рукожопості щось пішло не так... Як результат, - на закуску пара орків-гріль, а випивка почекає 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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18.06.2022 11:06 Ответить
 
 