Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 350 человек, 216 самолетов, 180 вертолетов, 1465 танков и 3573 бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА

Войска РФ, которые вторглись на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 июня потери личного состава противника составляют около 33 150 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 33 350 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1465 (+9) ед.,

боевых бронированных машин - 3573 (+10) ед.,

артиллерийских систем - 739 (+5) ед.,

РСЗО - 233 (+0) ед.,

средств ПВО - 98 (+1) ед.,

самолетов - 216 (+1) ед,

вертолетов - 180 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),

крылатых ракет – 129 (+0),

кораблей /катеров - 14 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2513 (+17) ед,

специальной техники – 55 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении", - сообщили в Генштабе.