Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 350 человек, 216 самолетов, 180 вертолетов, 1465 танков и 3573 бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ, которые вторглись на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 июня потери личного состава противника составляют около 33 150 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составляют:
личного состава - около 33 350 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1465 (+9) ед.,
боевых бронированных машин - 3573 (+10) ед.,
артиллерийских систем - 739 (+5) ед.,
РСЗО - 233 (+0) ед.,
средств ПВО - 98 (+1) ед.,
самолетов - 216 (+1) ед,
вертолетов - 180 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),
крылатых ракет – 129 (+0),
кораблей /катеров - 14 (+1) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2513 (+17) ед,
специальной техники – 55 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении", - сообщили в Генштабе.
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Ааааа, він належить американцям. Ну, нехай.
GeneralSVR(reserv)
Суббота 18.06.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 37592 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 24 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 1788 убитыми и пропавшими без вести.