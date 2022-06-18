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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 350 человек, 216 самолетов, 180 вертолетов, 1465 танков и 3573 бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ, которые вторглись на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 июня потери личного состава противника составляют около 33 150 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 33 350 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1465 (+9) ед.,

боевых бронированных машин - 3573 (+10) ед.,

артиллерийских систем - 739 (+5) ед.,

РСЗО - 233 (+0) ед.,

средств ПВО - 98 (+1) ед.,

самолетов - 216 (+1) ед,

вертолетов - 180 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),

крылатых ракет – 129 (+0),

кораблей /катеров - 14 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2513 (+17) ед,

специальной техники – 55 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 350 человек, 216 самолетов, 180 вертолетов, 1465 танков и 3573 бронированных машин. 01

"Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении", - сообщили в Генштабе.
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Топ комментарии
+13
Теперь крейсеру "Москва" не так самотньо на дні
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18.06.2022 10:13
+6
а мене радують спалені танки, броньовані машини і артилерійські системи. багато угатили. молодці наші, посилаю їм з усіх сил промені підтримки!
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18.06.2022 10:18
+5
Намочили 3 афгана 48837 шт., мешки уже все использованы, давай исчё.

GeneralSVR(reserv)

Суббота 18.06.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 37592 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 24 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Потери Росгвардии с начала военных действий 1788 убитыми и пропавшими без вести.
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18.06.2022 11:18
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Теперь крейсеру "Москва" не так самотньо на дні
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18.06.2022 10:13 Ответить
а чо тільки один літак, а не два? Чи збитий над Білгородом не враховується? Заносите на недопалок, кинутий літуном собі під ноги?
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18.06.2022 10:15 Ответить
ЛЕП, за яку зачепився гавнольот рашистів, не належв Україні
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18.06.2022 11:44 Ответить
а Стінгер, з якого той Леп пульнув?
Ааааа, він належить американцям. Ну, нехай.
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18.06.2022 15:46 Ответить
а мене радують спалені танки, броньовані машини і артилерійські системи. багато угатили. молодці наші, посилаю їм з усіх сил промені підтримки!
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18.06.2022 10:18 Ответить
А які наші?
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18.06.2022 10:19 Ответить
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18.06.2022 10:21 Ответить
Гелікоптерів на 1 більше. Вчора збили МІ-28.
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18.06.2022 10:40 Ответить
мост в крымский валить пора,чего ждём ? Давайте не тяните.Ждём когда ху-ло по нему проедет...так ведь говно не тонет !!!
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18.06.2022 10:41 Ответить
Почему РСЗО 0 остался? Была инфа про - 2 смерча от нашей арты?
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18.06.2022 10:42 Ответить
Танки и БМП превысили 5000, а самолёты и вертолёты подбираются к 400. Двойной юбилей.
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18.06.2022 11:12 Ответить
Намочили 3 афгана 48837 шт., мешки уже все использованы, давай исчё.

GeneralSVR(reserv)

Суббота 18.06.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 37592 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 24 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Потери Росгвардии с начала военных действий 1788 убитыми и пропавшими без вести.
показать весь комментарий
18.06.2022 11:18 Ответить
Исчё около 20000 замоченных лугандонов, ну хто их считает.
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18.06.2022 11:20 Ответить
Использованных лугандонов не считают - их выкидывают!
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18.06.2022 13:20 Ответить
быстро как-то от 31 до 33,5 тыщ проскочили орки, ускорились , спешат к 50 тыщ .
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18.06.2022 14:25 Ответить
 
 