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Седьмой пакет санкций против РФ должен быть введен как можно скорее, - МИД Польши

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкції

Польское правительство призвало к дополнительным санкциям против России в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

"С нашей точки зрения, седьмой пакет санкций должен быть введен как можно скорее. Мы должны продолжать давление", - сказал Ясина.

Зам.министра иностранных дел Марцин Пшидач отметил, что шестой пакет санкций сильно ударил по России, но "мы еще не смогли достаточно ослабить Путина и его военную машину".

"Нам нужны дальнейшие и более жесткие санкции", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегия присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против России
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Зебіли, якщо ви справді не проти сьомого пакету - то випускайте Пороха у відрядження, він ще на минулому перед остаточним прийняттям шостого за сьомий вже принципово домовлявся, переговорював.
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18.06.2022 10:38 Ответить
да кто Пороха держит - пусть едет куда хочет и договаривается
И пусть не возвращается - никто и не заметит.
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18.06.2022 10:44 Ответить
Так минулого разу зебіли якраз і не випускали Пороха.... Хіба нє ?
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18.06.2022 12:38 Ответить
він цього не пам'ятає, він щойно народився тут
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18.06.2022 15:32 Ответить
Зараз тільки і лишилося амбіції враховати.., тоді значно покращає..
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18.06.2022 10:47 Ответить
представляю унылые рожи сруzzких когда объявят 87-ой пакет санкций !! 😧
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18.06.2022 11:03 Ответить
Мені здається, що роZZіяни на нові санкції, якось, не звернуть уваги. Ось бюргери, реально напружуються, віце канцлер, порадив не митися !!!! Вірніше мити тільки пахви, пах, і дупу. Смішно? Німцям не дуже. Бензин і дизель, виросли до захмарних висот, багато від авто відмовляються. Я ось поцікавився як там в здихаючій Раші? Бензин .... подешевшав на 5%, про воду і газ, вони взагалі не думають, це смішні статті витрат. Жартую, але багато німців кажуть, що хочуть бути русскми, нормально митися, їздити на авто, і не думати про ГАЗ))) зараз прочитав, що Німеччина почала використовувати зимові запаси газу(((
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18.06.2022 11:40 Ответить
С рашистской газонефтяной иглы трудно слезть, но пусть посмотрят, что их деньги сделали в Харькове, Николаеве, Мариуполе. Смогут быстрее мыться в душе
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18.06.2022 12:30 Ответить
Німцям до такої дупи Харків, Миколаїв, Маріуполь, Луганськ, Донецьк, та й вся Україна. Меркель, показуючи на карті Україну, тикала указкою в Пакистан. А ти, як українець, думаєш, що зробили німці в Другу світову?
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18.06.2022 16:51 Ответить
треба буде подивитися - якщо вони доживуть, і до того часу не повернуть Україні Крим та всі інші окуповані ними території.
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18.06.2022 15:35 Ответить
В 7 пакет обов'язково мають ввійти санкції проти гундяєва. Якщо мадяри будуть блокувати, то всім членам ЄС, як окремі державам, прийняти такі санкції. Хоча як окремі держави, але документ має бути один.
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18.06.2022 11:55 Ответить
 
 