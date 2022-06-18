Защитник Украины Михаил Завирюхин отдал жизнь за Украину, как и его отец

Сын разведчика Игоря Завирюхина, погибшего в 2015 году под Дебальцево, Михаил Завирюхин, тоже отдал жизнь за Украину.

О гибели Михаила Завирюхина сообщил в фейсбуке его товарищ Сергей Волков, передает Цензор.НЕТ.

"В 2015 году под Дебальцево погиб мой учитель, офицер разведки, Герой и человек планетарного масштаба Завирюхин Игорь Анатольевич… Сегодня подтвердили гибель моего товарища, бойца ВСУ Завирюхина Михаила Игоревича…" - написал он.

О Михаиле Завирюхине вспоминает его одноклассник Александр Хоменко. "Мы много тусили вместе в школе. Любили дразнить его за чистейший (даже на уровне фонетики) русский язык - он из семьи военного и родился далеко от Украины. А еще любили его за искренность и даже немного безбашенность. Миша не знал, что такое подлость, Миша был очень человечный", - пишет он.

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Хоменко напомнил, что именем отца Михаила, Игоря Завирюхина, названа улица в Броварах под Киевом. "Теперь нужно менять название на "улицу Завирюхиных", - добавил он.