РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12486 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
10 794 6
война (46847) потери (3859)

Защитник Украины Михаил Завирюхин отдал жизнь за Украину, как и его отец

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

михайло,завірюхін

Сын разведчика Игоря Завирюхина, погибшего в 2015 году под Дебальцево, Михаил Завирюхин, тоже отдал жизнь за Украину.

О гибели Михаила Завирюхина сообщил в фейсбуке его товарищ Сергей Волков, передает Цензор.НЕТ.

"В 2015 году под Дебальцево погиб мой учитель, офицер разведки, Герой и человек планетарного масштаба Завирюхин Игорь Анатольевич… Сегодня подтвердили гибель моего товарища, бойца ВСУ Завирюхина Михаила Игоревича…" - написал он.

О Михаиле Завирюхине вспоминает его одноклассник Александр Хоменко. "Мы много тусили вместе в школе. Любили дразнить его за чистейший (даже на уровне фонетики) русский язык - он из семьи военного и родился далеко от Украины. А еще любили его за искренность и даже немного безбашенность. Миша не знал, что такое подлость, Миша был очень человечный", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 1000 защитников Украины погибают и получают ранения на фронте ежедневно, в среднем погибших - 200-500, - Арахамия

Хоменко напомнил, что именем отца Михаила, Игоря Завирюхина, названа улица в Броварах под Киевом. "Теперь нужно менять название на "улицу Завирюхиных", - добавил он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шана
показать весь комментарий
18.06.2022 11:39 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2022 11:42 Ответить
А тим часом Дебіл-95 гастролює Європою, їм РНБО дозволив... от так от... хтось за Україну віддає життя, а хтось віджирає харю і відосики знімає
показать весь комментарий
18.06.2022 11:51 Ответить
Михайлу вічна пам'ять і пошана від усіх нас! Не забуваємо Героїв!
показать весь комментарий
18.06.2022 12:04 Ответить
гинуть молоді українські хлопці - цвіт нації... а це все ненароджені діти... можливо, я скажу річ, за яку мене засміють, але ми на сімейній раді зробили наступне... мій зять, 24 роки, пішов на фронт... вони з моєю дочкою лише нещодавно одружилися, дітей ще Бог не дав... тому звернулися до медиків, здали матеріал на зберігання... благо, це зараз можливо... якщо станеться найгірше, його рід зможе продовжитися... пишу про це, щоб інші молоді пари задумалися над цим... прикро, коли людина гине, не встигнувши продовжити свій родовід...
показать весь комментарий
18.06.2022 12:09 Ответить
..а портновы-арахамии-татаровы и прочии дерьмаки пребывают в добром здравии и при ворованом бабле, и продолжают ухудшать генофонд Украины..(
показать весь комментарий
18.06.2022 12:18 Ответить
 
 