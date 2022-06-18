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Новости За рубежом
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Европарламент (1705) членство в ЕС (776)

Вице-президент Европарламента Барли об Украине: Не может быть поспешных вступлений в ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

барлі,катаріна

Не следует спешить с вступлением Украины в Евросоюз, ведь исключить ее из этого объединения будет невозможно.

Об этом заявила вице-президентка Европейского парламента Катарина Барли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Не должно быть поспешных вступлений. После того, как вы находитесь в ЕС, вы не можете быть исключены", - сказала Барли, представляющая немецкую партию СДПГ, который возглавляет Олаф Шольц.

Барли пояснила, что сейчас есть пример Венгрии, которая систематически подрывает верховенство закона.

"Тем более важно, чтобы критерии, установленные для вступления, такие как институциональная стабильность, функционирующая рыночная экономика и верховенство закона, были полностью соблюдены", — сказала она.

Барли уверена, что на следующей неделе страны ЕС одобрят решение о предоставлении Украине статуса кандидата.

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"Я почти уверена, что все страны-члены ЕС готовы облегчить Украине путь к вступлению в ЕС. Могут быть различные мнения о временном горизонте, но в целом все согласны с целью", - сказала она.

Барли добавила, что предоставление Украине статуса кандидата - это правильный способ поддержки страны на фоне вторжения России.

"Статус кандидата станет для Москвы важным сигналом того, что ЕС не испугается, когда дело дойдет до защиты наших ценностей", - сказала политик.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
72 ОМБр ім. Чорних Запорожців звітує, що збили на Донеччині російський літак Су-25 з ПЗРК "Ігла".
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18.06.2022 11:53
+17
вона все правильно каже... Україна в цьому плані нестабільна... згадую, як вибирали президентом донецького бандюка януковича. і це було ще зовсім недавно... хто може бути впевненим, що наші люди не виберуть чергового гівнюка, як тільки стане сутужно...
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18.06.2022 11:58
+10
скажи підер, ти сьогодні зареєстрвався щоб цю хрєнь сказать?

Влад Влад 650ec637

Реєстрація: 18 червня 2022
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18.06.2022 12:41
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72 ОМБр ім. Чорних Запорожців звітує, що збили на Донеччині російський літак Су-25 з ПЗРК "Ігла".
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18.06.2022 11:53 Ответить
Не дуже вже й хочеться до вас, безхребетних.
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18.06.2022 11:55 Ответить
Ныряй обратно
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18.06.2022 11:59 Ответить
а це ще як подивитися. Німці в ЄС хочуть відігравати головну роль, а ЄС має бути за їх задумом чимсь на кшталт срср, які німці повернуті на захисті усіляких меньшин, звіряток і екології коштом всіх решта хиба вже пан знає.
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18.06.2022 12:13 Ответить
Вы плохо знаете экономические аспекты по странам ЭС. Та же Дания имеет тесное сотрудничество со Швецией и Норвегией, а так же Великобританией (это исторически так сложилось), Бельгия недолюбливает немцев, Голландия не любит англичан и французов.... Ну то такое

Никто там в ЭС не согласен с этим, что бы Франция, Германия и тем более Италия (кстати Испания тоже недолюбливает Италию ) вели их к экономическому коллапсу! Германия уже показала как она может "вести" экономическую деятельность с дешевым газом - итог война и кризис в ЭС.

Это так, в 2-х словах
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18.06.2022 12:58 Ответить
еще одна соска пениса ***** ******* проститутки **** закрой немкеня типа кто бы вообще хлебальник бы свой открывало НЕДОРБИТЫЕ ФАШИСТЫ... никаких выводов все время в Империю России своих подстилок посылали рулить Россией мне вот не ясно как так вышло что дикари немцы получили право назханчать императоров в Россию??? когда поняли что все устали... привезли ********* Ленинас Революцией и ДИКТАТУРОЙ И ТЕРРОРОМ... потом за счет Украины содрали долги своего немца Николаши в пользу Германии... 1 Мировая вообще молчу... 2 Мировая также молчу потом любов с СССР и Россией особенно.... теперь опять подстилка орет вэй вэй Украину не надо оставьте ее моему Вольдемарчику...**** фашисткая...
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18.06.2022 13:34 Ответить
Ну ты хоть комы ставь
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18.06.2022 14:01 Ответить
скажи підер, ти сьогодні зареєстрвався щоб цю хрєнь сказать?

Влад Влад 650ec637

Реєстрація: 18 червня 2022
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18.06.2022 12:41 Ответить
вона все правильно каже... Україна в цьому плані нестабільна... згадую, як вибирали президентом донецького бандюка януковича. і це було ще зовсім недавно... хто може бути впевненим, що наші люди не виберуть чергового гівнюка, як тільки стане сутужно...
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18.06.2022 11:58 Ответить
Ага,Орбан прямо взірець для наслідування європейських цінностей.
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18.06.2022 12:06 Ответить
так вона ж про це й каже... про орбана... ви що, текст не читали, а тільки заголовок...
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18.06.2022 12:13 Ответить
орбан популіст, він грає на страхах людей, але не можна сказати що ці страхи абсолютно необосновані, на приклад я теж вважаю, що пропоганді гендер, лгбт не місце в школі. У дітей має бути дитинство, вони мають вирости, а потім вже визначатися. Якщо хтось має певні проблеми, ці проблеми треба вирішувати зі спеціалістами в цій сфері, а не робити проблеми всім, щоб меньшість не чулася меньшістю. Бо це проблеми не вирішує, тільки робить її більшою.
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18.06.2022 12:23 Ответить
Нестабільність породжували кацапи. Тому ваш спіч, має цілковито,обернений зміст
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18.06.2022 12:16 Ответить
нестабільність породжує олігархія, наші українські олігархи, а кацапи використовували це все, всіма силами підтримували і поглиблювали це явище, і будуть далі так робити, допоки не перестанемо бути олігархічною країною.
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18.06.2022 12:24 Ответить
Ну нема в Німеччині, Франції чи Італії олігархів і це не завадило росіянам просувати свої інтереси під виглядом економічної співпраці? Росія посадила обіцянками на газову голку майже всю Європу, перетворила лідерів деяких країн фактично в своїх маріонеток які готові плазувати перед путіним як цуценята.
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18.06.2022 12:36 Ответить
как это нема а берслускони? а глава концернов в баварии? все *************
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18.06.2022 16:48 Ответить
нет олигархи есть в любой стране но только те кто имеет дела с кацапсинами имеют проблемы
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18.06.2022 16:47 Ответить
як не соромно це визнати, але це правда. Зеленський це той самий Орбан. Аби ми починаємо обирати нормальну демократичну владу, що дотримується законності, або нам там не місце.
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18.06.2022 13:18 Ответить
далеко еще зеленскомцу до Орбана - Орбан продался кацапам ради выгоды экономической для своей страны а зеленый балабол что выгодного сделал для украинцев? только обворовал их на будивництве
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18.06.2022 16:50 Ответить
так а что в 2019 произошло? или кто то думает, что выбрали "Иисуса Христа", который может превратить асфальт в 2050 тыс танков, нептунов и так далее
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18.06.2022 14:05 Ответить
кроме верхушки власти никто более и не хочет поспешно и быстро пролезть в ес. Все понимают что происходить в стране.
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18.06.2022 12:00 Ответить
То Угорщина підриває верховенство закону, а такого закону щоб їх вигнати - нема? Дожилися бюрократи.
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18.06.2022 12:04 Ответить
ну Британію вимусили піти. Угорщина теж може піти, якщо дійсно захоче, але не захоче.
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18.06.2022 12:25 Ответить
Британія сама пішла, після референдуму.
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18.06.2022 13:46 Ответить
что ты несешь бот?
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18.06.2022 16:53 Ответить
Тьотка з країни, де ще відносно недавно на руках носили Гітлєра, вчить інших верховенству права. )))

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18.06.2022 12:06 Ответить
Нужно было третью фазу добавить, где оборотень превращается в путина.
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18.06.2022 12:07 Ответить
"функціонуюча ринкова економіка" - циничненький критерий, на фоне войны. И это при том, что в области финтеха Украина до войны занимала одно из лидирующих мест в Европе, у нас более мощная и конкурентная рыночная экономика, чем в то йже Албании, которую за уши тянут в ЕС. Единственное, с чем можно согласиться - высокий уровень коррупции в Украине, у нас до сих пор есть "смотрящие" в разных секторах, все прекрасно это понимают.
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18.06.2022 12:06 Ответить
А "смотрящіх" й розставляла гебня,це виклюсно її практика й схема
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18.06.2022 12:14 Ответить
у них теж високий рівень корупції, якщо половина їх політичного істіблєшменту на зарплаті в газпромі. Вони мусили подбати про високий рівень життя своїх громадян, бо їх би не переобрали би мабуть. Але своє не смердить.
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18.06.2022 12:16 Ответить
Ха-ха! А в тайожний союз приймуть на наступний день після заяви...
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18.06.2022 12:10 Ответить
Вона сама в тайожному ГУЛАЗі на лісоповалі п...дою шмат хліба відроблятиме
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18.06.2022 12:12 Ответить
дурне діло не хитре, не проблема вступи в ..., проблема вилізти звідти. Живими.
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18.06.2022 12:26 Ответить
Цій хвойді нетерпиться " пукін прійді". Повий...ся й до весни недоживе!!
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18.06.2022 12:11 Ответить
Да это соседка Меркель. Хабадка крашенная.
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18.06.2022 12:40 Ответить
Орбан и был просунут кремлём в структуры ЕС, для того, чтобы вставлять палки в колёса и учинять всевозможные пакости, а фрау Барли и её подобные всячески этому способствовали.
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18.06.2022 13:01 Ответить
Расскажите про невозможность Британии...
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18.06.2022 13:31 Ответить
Дык не путайте. Британия сама вышла, по собственному желанию. Исключить принудительно механизмов нет...
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18.06.2022 17:51 Ответить
Эта та, что у Шмальца 💩 на подсосе?
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18.06.2022 13:57 Ответить
Ещё одна продажная курва.
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18.06.2022 14:26 Ответить
ну так виключіть угрів-мад'яр зі свого складу?
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18.06.2022 15:52 Ответить
Она же и говорит об этом - что нет механизма исключить из ЕС...
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18.06.2022 17:08 Ответить
Не совсем понял зачем она это говорила. Можно подумать, что Украина и украинцы не заинтересованы в институциональной стабильности и верховенстве права.
Как раз со статусом кандидата у ЕС будет больше возможностей помочь украинцам на этом пути...
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18.06.2022 17:06 Ответить
Цікаво, хто її трахає - менеджер Газпрому чи Роснєфті ?
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19.06.2022 00:45 Ответить
"...яка представляє німецьку партію СДПН, яку очолює Олаф Шольц". Тобто Шольц сам прилюдно за Україну, а їй дає вказівки каламутити воду, що за тварюка...
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19.06.2022 05:39 Ответить
 
 