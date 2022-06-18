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Данилов: Подоляк – голос армии? Я его видел только на пеньках у Януковича

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олексій,данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов не понимает, почему советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк стал голосом армии.

Об этом Данилов рассказал в интервью ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

"Я не понимаю, почему он делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого перепуга он сейчас голос армии. Такие вещи должен говорить Залужный, Шаптала (начальник Генштаба ВСУ. – Ред.) и министр обороны", - прокомментировал секретарь СНБО заявления Подоляка о нуждах ВСУ в вооружении.

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Топ комментарии
+121
Нове прізвисько Подоляка - голос пеньків Януковича.
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18.06.2022 12:10
+96
Оказывается, и Данилов может говорить правильные вещи. Подоляк - голос Дерьмака, агента ФСБ с погремухой Козырь.
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18.06.2022 12:12
+91
Тому його й кличуть бЛАЗНем.
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18.06.2022 12:13
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Якщо Данілов бачив Подоляка "на пеньках у януковича" то що він сам там робив? Подоляк виходить має повне право заявити те саме.
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18.06.2022 18:51 Ответить
повторюю черговий раз для тих, у кого методичка. То було інтерв`ю януковича в 2011 році на яке був запрошений і Подоляк. Це інтерв`ю з пеньками бачила вся країна і весь гугл. Чи у вас з інтернетом проблеми?
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18.06.2022 20:16 Ответить
Они все являются окружением зеленского которое он сам и утверждал. Они есть отражением его самого. Так что делайте выводы для следующих выборов. Иначе все время будете вариться в дерьме
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18.06.2022 18:53 Ответить
Разгоните на времям войньІ ОП. Или пусть на время станут глухонемьІми или на передовую. Информацию о войне должньІ вьІдавать только пресс-секретари ЗСУ и всякого рода експертьІ, которьІе не несут ответственности за сказанное.
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18.06.2022 19:18 Ответить
У фісбуці натрапив на влучне питання - а звідки данілов дивився на подляка, на пеньках???
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18.06.2022 19:19 Ответить
Я тоже это видел. Это видео, где Янукович приглашал журналистов к себе во дворец.
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19.06.2022 07:30 Ответить
звідки звідки, подлячок не всі фоточки стер дещо і залишилось.
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19.06.2022 08:45 Ответить
Якщо Данілов бачив Подоляка у януковича, постає питання - що він сам там робив? Може він бачив це в телевізорі... Тоді мусив так і казати... А то якісь дивні думки зароджуються..
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18.06.2022 19:27 Ответить
Схоже на один великий Зе спектакль.
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18.06.2022 21:09 Ответить
Про 1000 загиблих на день це що НАРКОмарафон відкрився в ОП чи як 🤨
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18.06.2022 21:07 Ответить
Недаремно в народі швидко закріпилася нова клікуха "голоса підбункерного боневтіка" - падляк. Бо нести такий закріплений пурген з пикою як мінімум власника нічного клубу на Троєщині, здатний не кожний, а саме отакий самовпевнений нарцисьоньок ще янучарського розливу.
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18.06.2022 23:36 Ответить
Данилова жаба давит из за Подоляка и он его объявляет агентов России, если тот у Януковича дома тусит, только если он видел Подоляка дома у Януковича, то Данилов там тоже был получается и он и себя сдал вместе с Подоляком. Значит нужно всех отстранить!!! Они не прошли проверку получается и не достойны. На места должны попадать люди с безупречной моралью, которые не поддаются искушениям. Лучшее, что можно сделать, это сделать искусственный интеллект для управления органами государства.
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18.06.2022 23:55 Ответить
Есть видео в инете. Пеньки Януковича и там Подоляк.
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19.06.2022 07:29 Ответить
Подоляк один из самых патриотичных и умных политиков Украины.
Мне кажется, этот сайт вкидывает специально дезу, что бы посеять смуту и взаимное недоверие
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19.06.2022 00:20 Ответить
@Антонов Владимир

Ой!

Якщо подоляк це один з найпатрітичніших і розумних політиків Украіни, то як подумаєш - а які ж тоді решта отих, що і нерозумні і не патріоти, і чомусь відразу ригати хочеться.🤢🤮
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19.06.2022 01:36 Ответить
Сам про себе говориш?
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19.06.2022 07:57 Ответить
Дуже мудрий, в Білорусі бацька-Лукашенка топив за те, що той був недостатньо схильний до "союзницьких дій" щодо Росії, тепер це опудало приїхало в Київ чомусь українців вчити. На дідька він потрібен, хай вступає в білоруський легіон та шурує на фронт, хоч якась користь буде...
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19.06.2022 08:14 Ответить
у нас демократия, пусть говорят что угодно лишь бы не тупили\не сдавали интересы страны\не были кротами. хотя для этого есть уголовный кодекс (ну и вроде как спецслужбы)
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19.06.2022 00:26 Ответить
До "чого завгодно" ми вже добалакалися, люди наслухалися виродків типу Шарія та Рабіновича, а тепер здоровенні очі роблять та бідкаються "кагже так магло палучіца?!".
Хай краще думають, що говорять, до Агрохімія з якоюсь тьоткой від СН оно уже досвід Китаю переймати хочуть, либонь кацапського досвіду виявилося замало...
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19.06.2022 08:17 Ответить
Данилов, ну так позвони зельцу или ермаку или в конце концов самому подоляку и скажи им в лицо всё что ты об этом думаешь! А то у вас все какая то подковёрная борьба нанайских мальчиков. Может быть хватит? Или думаете что украинцы такие тупые что ничего не видят и не слышат?
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19.06.2022 01:11 Ответить
А карамелька є чиїм голосом?
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19.06.2022 07:35 Ответить
А як тоді бути с аферистовичем
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19.06.2022 07:36 Ответить
Значит Данилов знает что- то такое, чего не знают подоляк и арахамия вместе взятые, раз он так буром на них попёр... И заметьте, оба этих клавиша члены- переговорщики с мокшами...
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19.06.2022 07:38 Ответить
Що це було? Значить Данилов не бачив чи був Буданов на засіданні під час вторгнення , але Подоляка на пеньках замітив ...
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19.06.2022 07:49 Ответить
Підпеньок..
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19.06.2022 08:11 Ответить
Почему молчим о Порошенко -- как создателя партии Януковича
Они все поперебывали за жизнь минимум в двух а то
в трех четырёх партиях - это как говорил в.и. ленин политическая
проституция /тут он был прав /
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19.06.2022 08:36 Ответить
Так говорят больше чем следует. Тебя вот волнует что Порошенко там был одним из основателей будущей ПР, но не то что Ермак, Гетьманцев работали годами на депутатов ПР, а Подоляк на Левочкина напрямую, который был серым кардиналом Януковича. Кто всрался? Боролись с Порошенко, который основал будущую ПР, привели к власти людей, которые годами работали на ПР.
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19.06.2022 09:14 Ответить
А есть еще более медийные фигуры. Один там хотел Майдан разогнать, другой готовил Харьковские соглашения, третий вата ватой и целовался в засос Азаровым и так далее. Но кого это волнует? Смотрите лучше за Порошенко.
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19.06.2022 09:16 Ответить
Достеменно відомо, що Юра Енакієвський був корифаном Віті Ростовського ще з часів царя гороха. ОПГ Юри це конгломерат нацугрупувань, в тому числі греки (кримські греки були окремо). Подоляк був пресаташе самого Юри. Однак незадача, У Швейцарії таки арештували общак ,Юри Єнакієвського, аж 110 лямов саме за вимогою України і Подоляк був безсилий. А як зараз його боти акуратно себе ведуть "не нагнітають". Змістили кценти, так сказати. Окреме політичне угрупування (ОПГ) Козиря скинуло маску і вийшло на передній край колаборації. Одне втішає, там немає українців, і воно вкрай малочисельне а враховуючи професійну здатність Зелі до мімікрії це останні судороги, які,правда, дорого коштують.
Такі ж судороги і у Данілова, його теж після втечі Порткова, бездипломного юриста, який таки обос.....( майстра погроз збоченими сексуальнии карами) цей малиновий торгівець алкоголем залишили без ефіру.
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19.06.2022 08:46 Ответить
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