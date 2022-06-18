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Данилов: Подоляк – голос армии? Я его видел только на пеньках у Януковича
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь СНБО Алексей Данилов не понимает, почему советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк стал голосом армии.
Об этом Данилов рассказал в интервью ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.
"Я не понимаю, почему он делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого перепуга он сейчас голос армии. Такие вещи должен говорить Залужный, Шаптала (начальник Генштаба ВСУ. – Ред.) и министр обороны", - прокомментировал секретарь СНБО заявления Подоляка о нуждах ВСУ в вооружении.
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+121 Тарас Редька 10f5eb5a
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Мне кажется, этот сайт вкидывает специально дезу, что бы посеять смуту и взаимное недоверие
Ой!
Якщо подоляк це один з найпатрітичніших і розумних політиків Украіни, то як подумаєш - а які ж тоді решта отих, що і нерозумні і не патріоти, і чомусь відразу ригати хочеться.🤢🤮
Хай краще думають, що говорять, до Агрохімія з якоюсь тьоткой від СН оно уже досвід Китаю переймати хочуть, либонь кацапського досвіду виявилося замало...
Они все поперебывали за жизнь минимум в двух а то
в трех четырёх партиях - это как говорил в.и. ленин политическая
проституция /тут он был прав /
Такі ж судороги і у Данілова, його теж після втечі Порткова, бездипломного юриста, який таки обос.....( майстра погроз збоченими сексуальнии карами) цей малиновий торгівець алкоголем залишили без ефіру.