Враг ночью обстрелял Покровскую громаду в Донецкой области, - городской голова Требушкин

В Донецкой области российские захватчики ночью обстреляли один из населенных пунктов в Покровской громаде, ранен один мужчина, который госпитализирован в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщил Покровский городской голова Руслан Требушкин.

"Прошедшие сутки в громаде прошли неспокойно. Один из населенных пунктов подвергся обстрелам. По информации ГСЧС, обстрел произошел ночью около 01:00, ранен 62-летний мужчина, который госпитализирован в хирургическое отделение Покровской КБИЛ. Информация о повреждениях и разрушениях устанавливается", - написал глава города.

Он заверил, что городской оперативный штаб действует 24/7, руководство находится на своих рабочих местах.

Требушкин напомнил, что в результате боевых действий произошло повреждение ЛЭП, из-за чего сегодня была обесточена Карловская фильтровальная станция и прекращено водоснабжение потребителей Покровской громады. Подача воды в полном объеме будет производиться после восстановления электроснабжения и технологических процессов Карловской фильтровальной станции.

"Факты коллаборационизма в громаде не зафиксированы… Комендантский час и режим светомаскировки действуют с 21.00 до 05.00", - написал мэр.

Он призвал местных жителей, которые остаются в громаде, эвакуироваться. "Продолжает курсировать эвакуационный поезд Покровск – Днепр – Львов. Отправление в 16.30", - констатировал Требушкин.

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