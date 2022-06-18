Некоторые руководители в Африке, Азии и на Ближнем Востоке предлагали нам прекратить сопротивление России, - Кулеба

Некоторые руководители в Африке, Азии и на Ближнем Востоке призывали Украину прекратить сопротивление стране-оккупанту РФ, чтобы получить заблокированное российскими захватчиками в украинских портах зерно.

Об этом в статье "Как Украина победит" в журнале Foreign Affairs рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я разговаривал с рядом лиц, принимающих решения в африканских, арабских и азиатских странах. Некоторые из них начинали беседу с заявлений о поддержке, прежде чем совершить резкий поворот, вежливо предложив нам просто прекратить сопротивление", – написал он.

Глава МИД подчеркнул, что аргументация таких переговорщиков ясна: они хотят, чтобы зерно, застрявшее в украинских портах из-за морской блокады России, было разблокировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам грозит ад на земле, если мы не положим конец этой проклятой войне, - ООН

"И они готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить его", - посетовал министр.

Кулеба ответил таким деятелям: "Невозможно предполагать, что Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир".