Некоторые руководители в Африке, Азии и на Ближнем Востоке предлагали нам прекратить сопротивление России, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Некоторые руководители в Африке, Азии и на Ближнем Востоке призывали Украину прекратить сопротивление стране-оккупанту РФ, чтобы получить заблокированное российскими захватчиками в украинских портах зерно.
Об этом в статье "Как Украина победит" в журнале Foreign Affairs рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Я разговаривал с рядом лиц, принимающих решения в африканских, арабских и азиатских странах. Некоторые из них начинали беседу с заявлений о поддержке, прежде чем совершить резкий поворот, вежливо предложив нам просто прекратить сопротивление", – написал он.
Глава МИД подчеркнул, что аргументация таких переговорщиков ясна: они хотят, чтобы зерно, застрявшее в украинских портах из-за морской блокады России, было разблокировано.
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"И они готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить его", - посетовал министр.
Кулеба ответил таким деятелям: "Невозможно предполагать, что Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир".
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а бобуїни то бобуїни)
Сдавайсъя, украинский музунгу! Чёрния человек кущят хочит!
От же ж чорні (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored)
Я так зрозумів, за цих вікових лодирів ООН гроші платить, купує їм хліб в Україні. ? А Гібони з Габона, корифани Єрмака, теж так говорили ?
Ізраїль теж пропонував?
А то сидять пiд бананами i чекають поки западе на голову
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Який жах! Безграмотні редактори сайту обізвали Кулебу наріком.
І сміх, і гріх.
Viktor Patrykei
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Реєстрація: 19.05.2022
Будемо потім їх в майбутньому як Ізраїль судити і страчувати.
Але-в гості не прийду