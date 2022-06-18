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Некоторые руководители в Африке, Азии и на Ближнем Востоке предлагали нам прекратить сопротивление России, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Некоторые руководители в Африке, Азии и на Ближнем Востоке призывали Украину прекратить сопротивление стране-оккупанту РФ, чтобы получить заблокированное российскими захватчиками в украинских портах зерно.

Об этом в статье "Как Украина победит" в журнале Foreign Affairs рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я разговаривал с рядом лиц, принимающих решения в африканских, арабских и азиатских странах. Некоторые из них начинали беседу с заявлений о поддержке, прежде чем совершить резкий поворот, вежливо предложив нам просто прекратить сопротивление", – написал он.

Глава МИД подчеркнул, что аргументация таких переговорщиков ясна: они хотят, чтобы зерно, застрявшее в украинских портах из-за морской блокады России, было разблокировано.

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"И они готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить его", - посетовал министр.

Кулеба ответил таким деятелям: "Невозможно предполагать, что Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир".
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Топ комментарии
+72
Я не расист, але хай здохнуть з голоду чі азіатські арабські і африканські гниди, які таке сміють навіть говорити, навіть ДУМАТИ потайки, НАВІТЬ допускати думку
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18.06.2022 12:33
+48
Саме цікаве, що ці "діячі" з Африки/Азії можуть САМИ ВИРОЩУВАТИ ЇЖУ!!!
Але вони звикли жити збиранням диких плодів.
І віддають перевагу сидіти голодними та чекати "гуманітарки".
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18.06.2022 12:45
+24
Так пусть голодают. Что-то не слышно, чтобы кто-то из них добивался проведения спецоперации под эгидой ООН по обеспечению безопасного вывоза зерна из портов Украины.
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18.06.2022 12:36
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Хай ці країни х*у без оілі їдять, за*бали вже зі своєми пропозиціями
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18.06.2022 13:18 Ответить
УКРАЇНА ЦЕ ЄВРОПА!
а бобуїни то бобуїни)
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18.06.2022 13:20 Ответить
Йас!
Сдавайсъя, украинский музунгу! Чёрния человек кущят хочит!

От же ж чорні (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored)
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18.06.2022 13:31 Ответить
Цікаво, що і наше керівництво теж хотіло капітулювати. І це не деякі керівники, а в них є прізвища і посади.
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18.06.2022 13:36 Ответить
Кулеба вміє підняти настрій не те що Єрмак із своїм каганом.
Я так зрозумів, за цих вікових лодирів ООН гроші платить, купує їм хліб в Україні. ? А Гібони з Габона, корифани Єрмака, теж так говорили ?
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18.06.2022 13:36 Ответить
Та плювати на них.
Ізраїль теж пропонував?
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18.06.2022 13:36 Ответить
Тоді нехай їдять зефір.
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18.06.2022 13:42 Ответить
... хай закликають до московії, країна-агресор повинна в першу чергу припинити бойові дії.Чим ви відрізняєтесьвід них?Мрієте нажертися за рахунок знищення держави Україна та украінців.Хер вам усім.... .
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18.06.2022 13:55 Ответить
Увесь цей розгон про небезпеку голоду у Африці не більше ніж руський наратив. ООН вже не вперше піддакує щоб продемонструвати якусь діяльність цієї непотрібної установи. Як було і з ковідом. Ніхто не помре від того що н ***** поставок - їх з одного боку швидко замістять, з іншого та кількість ніколи не була настільки критичною. Але головне - найпростіша відповідь на цей наратив - це те що набагато простіше прибрати причину кризи - зупинити агресію ...йла, ніж казати про зерно. Це також свідчить про те що весь цей хайп є частиною інформаційної війни
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18.06.2022 14:05 Ответить
А вони не пробу вали виростить хлiб
А то сидять пiд бананами i чекають поки западе на голову
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18.06.2022 14:31 Ответить
В природі , якщо якийсь вид не має їжі , він вимирає. Чому плодяться , коли немає що їсти .
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18.06.2022 15:35 Ответить
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18.06.2022 17:02 Ответить
То маємо для них гарну пропозицію. Приїздіть до нас, беріть в руки зброю, вбивайте рашистів, разблокуйте порти. Віддячимо зерном.
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18.06.2022 14:47 Ответить
нарік міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3348711
*********
Який жах! Безграмотні редактори сайту обізвали Кулебу наріком.
І сміх, і гріх.
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18.06.2022 14:52 Ответить
Самое интересное, что большинство этих вечно голодных живут в тропиках где можно собирать по три урожая в год. Там пол Африки таких
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18.06.2022 15:31 Ответить
Казав і буду казати щоб всі країни Африки БЛ Сходу і Азії пішли в сраку ! Пухните с голоду?Ваші проблеми ! Ідіть в сраку боягузи і ліцеміри ! Більше того щоб влада розуміла с ким надалі немати справу взагалі і фіг їм зерно в майбутньому ! Хай їдять кизяки !
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18.06.2022 15:41 Ответить
нарік міністр,в тексті)
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18.06.2022 15:59 Ответить
Так хай ці керівники заради миру віддадуть росії частину території їх країн...
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18.06.2022 16:04 Ответить
а може нам запропонувати перестати постачати їм зерно ,олію іт.п.??? ще ці свою баньочкуу на мило.....тьху
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18.06.2022 16:09 Ответить
Подивившись коментарі шокований. Більшість читачів сайту бажають голоду країнам Африки. Люди не гнівіть Бога
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18.06.2022 16:19 Ответить
Вам , кацапе, на інший сайт
Viktor Patrykei

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Реєстрація: 19.05.2022
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18.06.2022 17:22 Ответить
хто і навіщо поламав Кулебі ногу?
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18.06.2022 17:49 Ответить
А не вдавитесь ви,***#ді,нашим українським зерном?
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18.06.2022 18:13 Ответить
Треба списки цих пособників рашизму.

Будемо потім їх в майбутньому як Ізраїль судити і страчувати.
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19.06.2022 00:56 Ответить
Звісно,я не расист.
Але-в гості не прийду
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19.06.2022 02:32 Ответить
твк всі расисти-як би там не тарабаніли
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19.06.2022 02:35 Ответить
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