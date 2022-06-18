РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17444 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
3 071 13
членство в ЕС (776) Шольц Олаф (546)

Попробуем получить на саммите ЕС 27 "да" о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

єс

Лидеры Евросоюза на саммите 23 июня могут достичь договоренности о статусе страны кандидата на вступление для Украины.

Об этом сообщил RND канцлер Германии Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ.

Он пообещал дальнейшую помощь Украине: "Мы продолжим предоставлять финансовые ресурсы. Мы поможем восстановить Украину. Мы будем продолжать поставлять оружие, которое крайне необходимо для защиты независимости Украины".

Канцлер сказал, что сейчас речь идет о сочетании солидарности с перспективой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, – Кулеба

"Поскольку многие борются за свободу и демократию в Украине, они хотят знать, что это приведет в Европу", - заявил он, отметив, что Украине необходим статус кандидата на вступление в ЕС.

"Теперь мы поговорим об этом в Брюсселе. Уже в четверг. И попытаемся получить "да" 27 раз на конкретное решение, совместное решение Европейского союза, которое также открывает эту перспективу", - заявил Шольц.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Наші вороги в росії. В Європі наші друзі, навіть в Угорщині. Вони хоч і мутять воду, але їх позиція відома - підтримають статус кандидата на вступ в ЄС для України.
показать весь комментарий
18.06.2022 13:18
+2
В добрий час!! Сподіваємося та очікуємо на розумне рішення!!!))
показать весь комментарий
18.06.2022 13:02
+2
Палки в колеса нашої Євроінтеграції ставить зараз офіс главкоуна. Затвердити голову САП, обрати нового голову НАБУ, обрати нових членів конституційного суду - все це робиться максимум за місяць. Однак хтось хоче грабувати країну, і антикорупційні органи їм не потрібні
показать весь комментарий
18.06.2022 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В добрий час!! Сподіваємося та очікуємо на розумне рішення!!!))
показать весь комментарий
18.06.2022 13:02 Ответить
российская подстилка, Венгрия, как всгда вставит палки в колеса
показать весь комментарий
18.06.2022 13:07 Ответить
Наші вороги в росії. В Європі наші друзі, навіть в Угорщині. Вони хоч і мутять воду, але їх позиція відома - підтримають статус кандидата на вступ в ЄС для України.
показать весь комментарий
18.06.2022 13:18 Ответить
Саме так і торпедування європейців,це шкода для України!!!))
показать весь комментарий
18.06.2022 13:21 Ответить
Палки в колеса нашої Євроінтеграції ставить зараз офіс главкоуна. Затвердити голову САП, обрати нового голову НАБУ, обрати нових членів конституційного суду - все це робиться максимум за місяць. Однак хтось хоче грабувати країну, і антикорупційні органи їм не потрібні
показать весь комментарий
18.06.2022 15:06 Ответить
І буцімто посли,на кшталт Мельника!!!!)))
показать весь комментарий
18.06.2022 16:02 Ответить
ох, давайте тільки не так, як їз зброєю.
показать весь комментарий
18.06.2022 13:10 Ответить
Мне понравилось вчера: "дайте хоть статус кандидата в кандидаты"
показать весь комментарий
18.06.2022 13:14 Ответить
"Попробуем"! Напробовались уже с 2014 года - циники.
показать весь комментарий
18.06.2022 13:24 Ответить
Слово пробовать имеет провальные коннотации. Дякуємо панам Макрону, Шольцу та Драгi!
показать весь комментарий
18.06.2022 15:47 Ответить
ключове слово - спробуємо...
показать весь комментарий
18.06.2022 16:57 Ответить
які умови шульца(мікрона/драгі)? Капітуляція з відмовою від окупованих територій?
показать весь комментарий
18.06.2022 17:34 Ответить
Дадуть статус "кандидата", Байден Шольцу таких пістонів вставив, що той тепер сам Угорщину вмовив.
показать весь комментарий
19.06.2022 05:36 Ответить
 
 