Данилов – на слова Арахамии о 1000 погибших и раненых в день: Этим нельзя жонглировать, это не цирк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Политические деятели, заявляющие об огромных потерях ВСУ на фронте, на самом деле не могут получить такую информацию.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью "Ліга.нет", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я хочу еще раз обратиться к деятелям, которые рассказывают, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей на фронте (гибнут. – Ред.). Некоторые вообще о 1000 заявили… У них нет возможности получить такую информацию… надо отвечать за свои слова. И когда речь идет о погибших, такого делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизнь людей", - сказал он.
Напомним, ранее глава фракции СН и украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Украина в среднем теряет 200-300 воинов убитыми в день, иногда число убитых и раненых может доходить до 1000 в день.
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А если нет единства в слугах, они развалятся. Поскорее бы их не стало.
https://www.youtube.com/watch?v=TgFXvmnqutQ
Ви вже там якось визначайтесь: або клоунів позбудьтесь, або так і напишіть на вивісці замість ОПУ пишіть ЦИРК.
Але чому Данілов це перший , який йому рота затика ?!
Тому, що і Зелебенське таке ж як арагамія!
Одні клоуни у владі!
Лишь бы не Порошенко...казала Ольга *********... сами выбирали....,,,