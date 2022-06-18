Данилов – на слова Арахамии о 1000 погибших и раненых в день: Этим нельзя жонглировать, это не цирк

Политические деятели, заявляющие об огромных потерях ВСУ на фронте, на самом деле не могут получить такую информацию.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью "Ліга.нет", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я хочу еще раз обратиться к деятелям, которые рассказывают, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей на фронте (гибнут. – Ред.). Некоторые вообще о 1000 заявили… У них нет возможности получить такую ​​информацию… надо отвечать за свои слова. И когда речь идет о погибших, такого делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизнь людей", - сказал он.

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Напомним, ранее глава фракции СН и украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Украина в среднем теряет 200-300 воинов убитыми в день, иногда число убитых и раненых может доходить до 1000 в день.