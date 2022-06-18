За прошедшие сутки под обстрелы попали Николаев и громады Баштанского и Николаевского районов, ранения получили 22 человека, - облсовет

Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Под обстрелами оказались город Николаев и громады Баштанского и Николаевского районов – Широковская, Березнегуватская, Куцурубская, Галицыновская и Первомайская громады

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Под обстрелами оказались город Николаев и громады Баштанского и Николаевского районов. В частности, под обстрелы попали Широковская, Березнегуватская, Куцурубская, Галицинская и Первомайская громады.

Всего же за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 22 человека. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 284 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 109 пострадавших получили помощь амбулаторно.

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