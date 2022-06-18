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Россия вобрала худшее из трех веков истории. Привычного мира больше нет, потому что Путин открыл ящик Пандоры, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

моравецький

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин создал идеологию "опасного и преступного российского мира, опирающегося на две традиции: Советский Союз и "великая Россия".

О происходящем в Европе он рассказал на открытии 17-го конгресса клубов Gazeta Polska в Спале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Путин облек их [традиции] в "русский мир". Но этот "русский мир", эта российская идеология, она преступна и опасна и показывает сегодня миру свое самое ужасное лицо", - сказал глава польского правительства.

Моравецкий объяснил, что именно поэтому Польша настолько откликнулась на поддержку сопротивления Украины российскому вторжению.

"Мы информируем весь мир, что Россия сублимировала, можно сказать, все самое плохое, что есть в новейшей истории XIX и XX веков, особенно в XX веке: империализм, колониализм и национализм", - перечислил глава правительства Польши.

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Он подчеркнул, что прежнего, привычного всем мира больше нет – "мы находимся в совершенно новой ситуации, когда мир ахнул, потому что Путин открыл ящик Пандоры".

"Путин и власти в Кремле пришли к выводу, что сейчас необходимо достичь перелома. <...> Они увидели, что проигрывают <...> эти гонки – во многом технически, технологически, промышленно и экономически", – сказал Моравецкий.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
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18.06.2022 13:46
+10
Путинская Россия вся состоит из обломков прошлого:
из отходов СССР, коммунистической идеи, Российской империи, отрыжек самодержавия, из кусочков сталинской шинели, из плохо склеенных отрывков уваровской триады: православие-самодержавие-народность, и еще более дремучей идеи старца-Филофея про "Москву - третий Рим". На этой исторической свалке можно найти осколки пенсне Берии и шпоры от сапог Петра Первого, лоскуты халата хана Батыя на этой свалке рвутся о колючую проволоку ГУЛАГа...

Игорь Яковенко
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18.06.2022 14:29
+6
Этот Мир может сохраниться только при условии, что будет реальное мировое правительство с таким же парламентом, и любую страну, чьи вооруженные силы перешли границу другой страны без мандата, мировое правительство по протоколу предупреждает агрессора, и в случае непрекращения агресси за 24 часа, в войну вступает всемирное НАТО и уничтожает армию агрессора, причем на его территории.
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18.06.2022 13:49
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18.06.2022 13:46 Ответить
Капець. Стільки років наблюдали. Все, що зараз твориться - це з мовчазної згоди Заходу. Як би пуйлу відразу по клюву битой дали - то да..а вони мовчки слухали про громадянську війну і пригнічення рузькоговорящіх. Доки до Європи пара-трійка ракет рфії не заблукає - ніхрєна не буде..
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18.06.2022 13:47 Ответить
та ж Польша волала і весь час що будували цей довбаний потік північний теж, і що? ніхто не хотів слухати, німці поводилися як наша влада перед війною: нагнітають, істерички, консперологі, ха-ха-ха, дурні, це тільки економічний проект.
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18.06.2022 14:39 Ответить
а чего президент и все слуги народа Украины не волали и оружие херили? Что за перекладывание вины на Австралию у обычных избирателей??
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18.06.2022 14:59 Ответить
Этот Мир может сохраниться только при условии, что будет реальное мировое правительство с таким же парламентом, и любую страну, чьи вооруженные силы перешли границу другой страны без мандата, мировое правительство по протоколу предупреждает агрессора, и в случае непрекращения агресси за 24 часа, в войну вступает всемирное НАТО и уничтожает армию агрессора, причем на его территории.
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18.06.2022 13:49 Ответить
дві традиціі, це: андрофаги та нквд. прапор відповідний з подвалів розстрільних де усе було в крові. герб відображає суцільну шизофренія, коли усі переконані, що "звільняють" Україну, вбиваючи та гвалтуючі дітей
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18.06.2022 13:59 Ответить
Все сказано по теме. карлик кинулся в последний бой за империю зла без необходимых ресурсов. Поляки, чеченцы давно знали. что московщина будет нападать. а в Украине ворон считали.
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18.06.2022 14:14 Ответить
Рашизм - це гітлеризм 21-го століття, що спирається на запаси озброєння колишнього срср, ядерну тріаду та природні ресурси Сибіру, прагне знищити українську ідентичність та, намагаючись полонити територію і населення України, готує наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи. Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення цієї ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
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18.06.2022 14:17 Ответить
Идеология русскага мира:

Несем повсюду мы добро,
А кто не верит -
Тому сломаем мы ребро
И выбьем двери.
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18.06.2022 14:20 Ответить
Путинская Россия вся состоит из обломков прошлого:
из отходов СССР, коммунистической идеи, Российской империи, отрыжек самодержавия, из кусочков сталинской шинели, из плохо склеенных отрывков уваровской триады: православие-самодержавие-народность, и еще более дремучей идеи старца-Филофея про "Москву - третий Рим". На этой исторической свалке можно найти осколки пенсне Берии и шпоры от сапог Петра Первого, лоскуты халата хана Батыя на этой свалке рвутся о колючую проволоку ГУЛАГа...

Игорь Яковенко
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18.06.2022 14:29 Ответить
Молодець - коротко і ясно.
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18.06.2022 14:31 Ответить
Моравецький - дуже недурний хлоп'яга
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18.06.2022 15:10 Ответить
 
 