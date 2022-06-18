Токаев отказался получить орден Александра Невского. В РФ говорят, что и не собирались вручать
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отказался принять российский орден Александра Невского. В Кремле сейчас говорят, что и не планировали награждение.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Настоящее время.
В пресс-службе Токаева заявили, что казахский лидер решил до завершения полномочий не принимать никаких наград – ни отечественных, ни иностранных.
Ранее казахстанский политолог Ербол Едилов сообщил со ссылкой на собственные источники, что Токаева в Кремле собирались наградить орденом Александра Невского, но он отказался.
Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что ни планов на награждение, ни отказа не было.
"Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было", - заявил Песков.
Напомним, 17 июня Токаев и Путин выступили на заседании Петербургского экономического форума. Токаев заявил, что Казахстан не признает независимость "квазигосударственных территорий" "ЛНР" и "ДНР".
Пожалуйста, подождите...
Вот, мля, клянусь не планировал
Невський навіть дуже підігрував Орді, і збирав для неї данину.
Казахи- це половці (як і кримські татари) які були під владою Орди і зараз отримали нову державу і назву народу. Як і українці були русинами, а французи були галлами...
Дам ишшо медальку сверх -
Токмо тьі уж постарайся,
Чтоп народ меня не сверг!"
В. Филатов
Обосрали Питуна.
Это все половцы виноваты, Ленин и советские галоши!
Облажались, обосрались, сели в лужу - как всегда.
"Злой шайтан мы не бояться.
Водка пить - земля валяться!"
Використовуємо золоте правило (можливо - істину) :
Усе , що говорить Песков - є правдою , з точністю до навпаки !
І що тоді отримуємо за інформацію ?
15:54
«Некорректное» высказывание президента Казахстана тут же прокомментировал зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, директор Института стран СНГ Константин Затулин.
«То, что Казахстан не признавал и не признает, было ясно и без этого заявления Токаева, - утверждает Затулин. - Но то, что Токаев в присутствии президента Путина об этом сказал вглядело как вызов находящемуся рядом с ним президенту. Когда от них никто ничего не ждет, то могли бы, по крайней мере, промолчать. Они слишком хорошо знают, что целый ряд областей, населенных пунктов с преимущественно русским населением имело слабое отношение к тому, что называлось Казахстаном. Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казахстане и не только стоило бы обратить внимание».
Депутат Госдуры Костя Затулин решил угрожать Казахстану.
Слова Касым-Жомарта Токаева о квазигосударствах на востоке Украины и о том, что Казахстан их не признает, вызвали в РФ настоящую истерику.
- Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнёрство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то всё возможно. Как в случае с Украиной. Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казахстане и не только стоило бы обратить внимание, - истерил депутат Госдуры являющийся зампредом комитета по делам СНГ Костя Затулин
Но вскоре Затулину пришлось завалить свой хрюкальник: секретарь «Единой россии» Турчак осадил его и посоветовал держать подобные мнения при себе. В чем секрет? В том, что Китай и Турция открыто показывают, что Казахстан входит в орбиту их интересов. Кстати, многие эксперты считают, что заявления Токаева - это своеродный привет от Китая и Турции. Поэтому Затулину и заткнули рот, показав, что он обычный клоун 🤡
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