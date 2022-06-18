Токаев отказался получить орден Александра Невского. В РФ говорят, что и не собирались вручать

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отказался принять российский орден Александра Невского. В Кремле сейчас говорят, что и не планировали награждение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Настоящее время.

В пресс-службе Токаева заявили, что казахский лидер решил до завершения полномочий не принимать никаких наград – ни отечественных, ни иностранных.

Ранее казахстанский политолог Ербол Едилов сообщил со ссылкой на собственные источники, что Токаева в Кремле собирались наградить орденом Александра Невского, но он отказался.

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Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что ни планов на награждение, ни отказа не было.

"Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было", - заявил Песков.

Напомним, 17 июня Токаев и Путин выступили на заседании Петербургского экономического форума. Токаев заявил, что Казахстан не признает независимость "квазигосударственных территорий" "ЛНР" и "ДНР".