Польша может взять на себя противовоздушную защиту Западной Украины, - экс-глава Бюро нацбезопасности Козей
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Если Россия будет продолжать обстрелы приграничных с Польшей районов Украины, Варшава может взять на себя противовоздушную оборону над западными областями.
Об этом заявил бригадный генерал, экс-глава Бюро Нацбезопасности Польши Станислав Козей в интервью Onet, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Говоря о техническом оснащении Украины и РФ, польский генерал отметил, что по сравнению с началом войны украинцы имеют немало современной военной техники с Запада. Россияне в этом случае проигрывают, поскольку опираются на устаревшее, советское или постсоветское оборудование. Однако количественно, очевидно, РФ все-таки до сих пор представляет серьезную угрозу.
Характеризуя ситуацию с воздушной безопасностью в Украине, Козей предположил возможность противоракетной защиты западных областей, учитывая близость ракетных ударов к польской границе.
"Мы имеем аргументы для того, чтобы обеспечить превентивное страхование и сообщить об этом России. Если она не перестанет атаковать наш границу ракетами большой дальности, то со дня на день мы можем ввести противоракетный защита над Западной Украиной", – сказал экс-руководитель БНБО Польши.
Он подчеркнул, что Россия уже проиграла войну на политическом и стратегическом уровне. Вместе с тем он не сомневается в том, что Россия выйдет из РФ в Украине явно ослабленной.
Ее стратегические возможности уменьшатся, позиции на международной арене значительно ухудшатся, а уровень жизни россиян значительно упадет. В этом смысле можно сказать, что Россия проигрывает эту войну", - отметил Козей.
Козей также отметил важность битвы за Донбасс.
"Ее результат может оказаться решающим для будущего Украины, а также и для стран Балтии и Польши. Потенциальное нападение путинских войск на Польшу и страны Балтии – это не политическая выдумка, очень вероятная ситуация, которая может возникнуть. Но лишь в том случае, если РФ одержит полную победу над Украиной. Кремль видит победу так: победа на Донбассе, успешная атака на Одессу, завоевание всего юга, смещения Зеленского и установление пророссийского правительства (по модели Лукашенко). Если бы РФ это удалось, то это была бы очень опасная ситуация. На волне эйфории относительно победы русский народ будет упорнее нести бремена, связанные, в частности, с санкциями. И будет готов "добивать Запад", – говорит Козей.
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Притом у Путина будет такой вариант при тяжелом положении на фронте. Отправит смертников. Потом обвинит НАТО и типа он капитулирует перед НАТО, но конечно сохранит власть и сплотит народ. Это будет опасно, если не предпринять ряд мер. Государство должно все же сократить разрыв между доходами на государственном военном предприятии (что по выпуску, что по разработкам) с бизнесом. В США это сделано довольно неплохо, там программист беднее в 3 раза типового инженера-доктора наук. У нас в 5 раз богаче. Либо бабам мозги промыть, чтобы всегда задали вопрос любому мужчины: "А что ты делал для защиты Родины во время войны?". А не смотрели на кошелек или внешность, так как ухоженного внешнего вида ну не может быть у солдата, инженера или ученого, кто целые сутки сидит в окопе, за станком или за чертежом. Деньги и уважение - это главное для создания ВПК, а без него нас просто уничтожат, если Путин сохранит власть. Если бабы и дальше хотят встречаться с качком, богатеньким сынком или музыкантом, а не с унылым инженером с нищей зарплатой, то НАТО напрямую втягивать нужно уже при решающем наступлении, а до этого унижать Путина тем, что мы воюем полностью сами и громим эту вторую недоармию мира.
То есть достаточно заявления от польских властей, то "мы вступили в войну". Чтобы кацапам сложнее было это использовать, надо сделать чёткий акцент на том, что нахождение самолета, который совершил преступление (пересек "ленточку"), является достаточным основанием считать его угрозу в том числе и для польской территории и поэтому он будет уничтожен. А не говорить про ракеты, что воспринимается нейтрально. Я уже не говорю про такую ситуацию, когда польским ПВОшникам вдруг дадут приказ не стрелять по самолету, а мы наше ПВО уже давно отгрузим в Днепр. Будет катастрофа тогда. Этого надо не допустить.
Подяка платникам податків США за допомогу!
А еще, если не дай Бог войска бульбофюрера полезут в Украину, пусть поляки их лупят из орудий, думаю, что наше руководство не обидится.