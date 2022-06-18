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Вилкул Александр (465) война (46847) Днепропетровщина (2888) Кривой Рог (1128) обстрел (20205) Резниченко (470)

По меньшей мере, два человека ранены в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,обстріл

Российские войска ударили ракетами по Ингулецкому району Кривого Рога.

Об этом в телеграме сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, есть разрушения и раненые.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко обнародовал в телеграме данные о двух раненых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг в очередной раз обстрелял Криворожский район Днепропетровщины, - Резниченко
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от твари драные... задолбыши-опарыши !!!
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18.06.2022 13:59 Ответить
Надеюсь теперь,что Зеленский понял свою роковую ошибку,пойдя в Президенты!Ведь именно он свернул все ракетные программы перевооружения ЗСУ за 3 года,а теперь нечем отвечать РФ на ракетные обстрелы!Все финансы вбухивал в "Велике крадівництво".Там и зарыт наши ракеты.
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18.06.2022 14:07 Ответить
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18.06.2022 14:13 Ответить
 
 