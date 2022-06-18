По меньшей мере, два человека ранены в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога

Российские войска ударили ракетами по Ингулецкому району Кривого Рога.

Об этом в телеграме сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, есть разрушения и раненые.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко обнародовал в телеграме данные о двух раненых.

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