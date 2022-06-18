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армия РФ (15376) война (46847) Запорожская область (2246) дезертирство (292)

60 российских солдат дезертировали с места дислокации в оккупированной Запорожской области, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

На временно захваченной территории Запорожской области отмечены случаи дезертирства среди российских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Сил обороны Запорожского края.

"По данным разведки, в населенном пункте Михайловка (Васильевский район) из общежития, где ранее фиксировалось место жительства российских военных, отмечен случай дезертирства более 60 военнослужащих противника", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в районе населенного пункта Конские Раздоры (Пологовский район) зафиксированы новые фортификационные сооружения противника, около 35 единиц техники и места дислокации личного состава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зафиксировано увеличение количества колонн вражеской техники между оккупированными Мелитополем и Васильевкой в Запорожской области
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Не "дезертирували", а просто сказали: "Данунахуй! Эти каклы нас просто убивают! Это не война - это бойня!"
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18.06.2022 14:50 Ответить
šosj, i daže stiralki i trusy s verevok staščennye kinuli?
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18.06.2022 17:55 Ответить
Неплохо б со своим оружием. У бандотрядов "пограничники" белгородской, курской и далее по списку областей появились проблемы.
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18.06.2022 14:56 Ответить
Жаль Буданов с втикачом Бакановым аудиозапись про втечу кацапов не записали. Помню как пиарили тут этого сайгака, как он по крысму скакал и подвиги делал. А потом он оказался просто пшиком (его сожительница и какойта там хер чурка-начальник мвс полиции угрожал что ***** его не знают, когда его "готового" остановили) и с ним, к сожалению, до сих пор зечмо носится как с писаной торбой. Нам бы прочистить ряды в ГУР. И поставить там нормальных спецов, а не жлобов с 3мя паспортами. Тогда может эффективность розведки повысится в разы...
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18.06.2022 14:57 Ответить
каждой кацапсине сдавшейся в плен гарантировать по бутылке водки и бонус за каждый скальп подельника
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18.06.2022 15:14 Ответить
Они просто себя решили демиллитаризировать.
Демилитаризаторы.
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18.06.2022 15:21 Ответить
Desamoratizirovatj, ne?
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18.06.2022 17:57 Ответить
Цікаво, а як ці дезертири доберуться до росії пішки...
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18.06.2022 15:26 Ответить
Не волнуйтесь зайдут в любой населенный Пункт отожмут
Три маршрутки и драх нах Остен
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18.06.2022 16:36 Ответить
 
 