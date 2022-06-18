60 российских солдат дезертировали с места дислокации в оккупированной Запорожской области, - разведка
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На временно захваченной территории Запорожской области отмечены случаи дезертирства среди российских военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Сил обороны Запорожского края.
"По данным разведки, в населенном пункте Михайловка (Васильевский район) из общежития, где ранее фиксировалось место жительства российских военных, отмечен случай дезертирства более 60 военнослужащих противника", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в районе населенного пункта Конские Раздоры (Пологовский район) зафиксированы новые фортификационные сооружения противника, около 35 единиц техники и места дислокации личного состава.
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