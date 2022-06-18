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Джонсон о разговорах по поводу "усталости от Украины": Британия в долгосрочной перспективе обеспечит Киеву стратегическую устойчивость

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джонсон,зеленський

Важно, чтобы Великобритания продолжала демонстрировать поддержку Украины в долгосрочной перспективе, заявил журналистам премьер-министр Борис Джонсон по возвращении из Киева.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Джонсон сказал, что, "когда начинают говорить об "усталости от Украины", крайне важно показать, что мы вместе с Украиной в долгосрочной перспективе, и что мы даем ей стратегическую устойчивость, в которой она нуждается".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры с Россией возможны только после вывода всех ее войск из Украины, - Джонсон

"Когда российские войска продвигаются шаг за шагом, и для нас жизненно важно показать, что мы знаем – Украина может победить и победит", – сказал премьер.

По данным Reuters, некоторые члены консервативной партии критиковали своего лидера за то, что он предпочел поехать в Киев вместо участия в партийной конференции в северной Англии.
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Топ комментарии
+26
Борис, в тобі і Британії згодного сумніву!
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18.06.2022 15:07
+19
Ну це ж треба мати таке серце! Дякую! Просто до сліз!
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18.06.2022 15:08
+8
Реинкарнация Черчиля ! И очень вовремя.
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18.06.2022 15:20
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Борис, в тобі і Британії згодного сумніву!
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18.06.2022 15:07 Ответить
*жодного
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18.06.2022 15:08 Ответить
курва саме згодного)
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18.06.2022 16:39 Ответить
Наш любимый Борис Джонсон , ДЯКУЕМ 🙏🙏🙏‼️❤️❤️❤️💙💛
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18.06.2022 16:31 Ответить
Ну це ж треба мати таке серце! Дякую! Просто до сліз!
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18.06.2022 15:08 Ответить
Люсичка, избирательница зелёных здравствуй. Проси *****, что б дал тебе ракетой по твоей голове и дороги строй. Зачем тебе Байден)
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18.06.2022 15:46 Ответить
- "що це ви вилізли...."
- гроші дуже потрібні...
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18.06.2022 15:37 Ответить
Британія та США - гаранти по Будапешту. Ми віддали ядерну зброю, ракети та знищили стратегічні бомбардувальники. Так що ці країни нам ВИННІ
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18.06.2022 15:40 Ответить
Сидя на пляшці не відволікайся і не крутиссь, бо анус порвеш
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18.06.2022 15:47 Ответить
А що нас хтось під дулом автомату заставляв віддавати? Якщо комуняки 90х працювали на РФ або просто були тупими і все віддали, то нема чого винуватити тих, хто то все забрав собі, як нам було не треба!
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18.06.2022 16:09 Ответить
Английский бы выучил только за то, шо мовой Шекспира послал бы.
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18.06.2022 15:11 Ответить
Реинкарнация Черчиля ! И очень вовремя.
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18.06.2022 15:20 Ответить
звезло Україні та і всім з цим шановним паном козаком Чуприною Борисом...
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18.06.2022 15:20 Ответить
"Брюс всемогутній"©
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18.06.2022 15:35 Ответить
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18.06.2022 15:42 Ответить
А ЗА АСФАЛЬТ скажу так - дуже добре що е дороги зараз вони відіграють велике Значеня .Зараз коли йдуть передеслокації нашиХ хлопців і так дальше... , це тривае от пункта А до пункта Б не два дня а 8 -- 9 годин а це ЖИТЯ наших ЗАХИСНИКІВ. кому це не подобаеться подивіться в зеркало і там побачите ще одного кацапа.
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18.06.2022 15:58 Ответить
вася свежайший, всё таки выжал из мозгов не на часі! по новым дорогам оккупанты прекрасно мчались, с ветерком. А "це тривае от пункта А до пункта Б не два дня" - это вообще шедевр от зелёно-шашлычников )
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18.06.2022 16:23 Ответить
Не знаю що там Джонсон вчора розповідав в ОП, но зрушення єсть. Зеля терміново відбув на Миколаївщину, Данілов почав демонструвати деякі признаки інтелекту (розповів хто такий Подоляк та Арахамія).
Спостерігаємо дальше....
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18.06.2022 15:58 Ответить
От Данилова не ожидала Хламидию давно пора вернуть на историческую родину в сухумский 🐒 питомник‼️
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18.06.2022 16:42 Ответить
Да с Хламидией проще, вопрос куда нашего оманского пристроить?
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18.06.2022 18:20 Ответить
Довгої політичної кар'єри слід бажати Борису, бо там в нього вдома теж зрадників вистачає!
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18.06.2022 16:12 Ответить
Британці з американцями що у другу СВ, що зараз все тягнуть.
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18.06.2022 16:26 Ответить
 
 