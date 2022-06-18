Джонсон о разговорах по поводу "усталости от Украины": Британия в долгосрочной перспективе обеспечит Киеву стратегическую устойчивость

Важно, чтобы Великобритания продолжала демонстрировать поддержку Украины в долгосрочной перспективе, заявил журналистам премьер-министр Борис Джонсон по возвращении из Киева.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Джонсон сказал, что, "когда начинают говорить об "усталости от Украины", крайне важно показать, что мы вместе с Украиной в долгосрочной перспективе, и что мы даем ей стратегическую устойчивость, в которой она нуждается".

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"Когда российские войска продвигаются шаг за шагом, и для нас жизненно важно показать, что мы знаем – Украина может победить и победит", – сказал премьер.

По данным Reuters, некоторые члены консервативной партии критиковали своего лидера за то, что он предпочел поехать в Киев вместо участия в партийной конференции в северной Англии.