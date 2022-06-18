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20 российских крылатых ракет типа "Калибр" в готовности к применению по Украине, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

калібр

Корабельная группировка Российской Федерации в Черном море готова нанести удары по Украине 20 крылатыми ракетами типа "Калибр".

Об этом оперативное командование "Південь" сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Корабельная группировка вражеского флота не претерпела за ночь перемен, продолжает держаться на безопасном для себя расстоянии от берега, чтобы не подвергаться очередному поражению. Тем не менее, 20 крылатых ракет типа "Калибр" готовы к применению по Украине. Вражеская десантная операция пока не возможна, но и не исключена", - говорится в сообщении.

По оперативной информации на 13:00 18 июня, на юге Украины россияне продолжают тактику артиллерийско-минометных обстрелов и ракетных атак по позициям Вооруженных сил Украины и населенным пунктам. Активных действий враг не ведет, пытается закрепиться на своих рубежах обороны.

Смотрите: "Что же ты делаешь, Гриша?!", - односельчане из Винницкой области обратились к командиру российского фрегата "Адмирал Макаров" Брееву, отдающему приказы обстреливать Украину "Калибрами". ВИДЕО

В ОК "Південь" отметили, что россияне постоянно дерутся между собой за распределение территорий и властей. Местные обитатели фиксируют перестрелки меж разнонациональными подразделениями армии Российской Федерации. Также россияне выискивают способы покинуть позицию и вернуться домой.

Ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины за ночь уничтожили 9 россиян, три вражеских гаубицы "Мста-Б" и три единицы автомобильной техники.

Вдоль Черноморского побережья возможно появление мин, которые сорвал шторм и дрейфующих к берегу.
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Топ комментарии
+8
А 20 українських асфальукладчиків і розміток дороги вже знову застосовані на будівництві доріг. Плачуться, що немає грошей для армії. Невиправні зелені мавпи!
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18.06.2022 17:01
+6
як народу реагувати що ви подаете такі новини і для чого радіти чи боятись?
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18.06.2022 17:00
+4
Нужно срочно утопить в Севастополе, что бы не успели стрельнуть. Уже есть возможность топить по паре кораблей в день - нужно всего ничего , что бы Зе команда нарушила клятву в верности и ее ( комнату ) перестали любить - иметь. Ну пусть разорвут отношения , порыдают , несчастная любовь все такое , пусть скажут что нашли других любимых.
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18.06.2022 18:02
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як народу реагувати що ви подаете такі новини і для чого радіти чи боятись?
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18.06.2022 17:00 Ответить
Славить великого зеледента, который договорится где-то посередине.
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18.06.2022 17:05 Ответить
Тре у Аристовича спитать.
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18.06.2022 17:08 Ответить
А 20 українських асфальукладчиків і розміток дороги вже знову застосовані на будівництві доріг. Плачуться, що немає грошей для армії. Невиправні зелені мавпи!
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18.06.2022 17:01 Ответить
Когда-то было 72
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18.06.2022 17:03 Ответить
та шо ж таке... 20 і 20...тільки сьогодні не менш 10 випустили... чи то не ті ???
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18.06.2022 17:05 Ответить
нужно создавать и пиарить ложные цели.
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18.06.2022 17:12 Ответить
думаю по зеленскому будут целиться
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18.06.2022 17:14 Ответить
хкйло гуляет на последние, видно скоро сдохнет мразь. их производили 4 шт в месяц 9 лет. больше 100 ушли в сирии. ********* скоро будут стрелять из рогатки. твари.
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18.06.2022 17:18 Ответить
Нужно срочно утопить в Севастополе, что бы не успели стрельнуть. Уже есть возможность топить по паре кораблей в день - нужно всего ничего , что бы Зе команда нарушила клятву в верности и ее ( комнату ) перестали любить - иметь. Ну пусть разорвут отношения , порыдают , несчастная любовь все такое , пусть скажут что нашли других любимых.
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18.06.2022 18:02 Ответить
Російськи кораблі разом з пакетами готуються до подорожі за Мацквою.
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18.06.2022 18:45 Ответить
орочий привет от орачих торпед(
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18.06.2022 19:42 Ответить
Что-то эти ракеты никак не заканчиваются! Помнится, нас накачивали информацией, что этих ракет мало, они уже отстрелялись, и больше их нет и не будет! Аналитики, ***, хреновы!
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18.06.2022 20:39 Ответить
Аналитики говорили, что израсходовано примерно 2/3.
20 штук и 1100, которые уже запустили - почувствуйте разницу !
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18.06.2022 23:04 Ответить
 
 