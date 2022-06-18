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США и союзники готовятся к длительной войне в Украине, Вашингтон стремится обеспечить, чтобы РФ не смогла победить, - The Washington Post

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

учения,испытания,джавелин

Соединенные Штаты Америки пытаются помешать победе России над Украиной.

Об этом идет речь в материале The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Высокопоставленное должностное лицо Государственного департамента США сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена еще до полномасштабного вторжения России в феврале обсуждали возможность того, что война в Украине перерастет в затяжной конфликт.

В США надеются, что поставки Украине нового оружия, а также санкции и дипломатическая изоляция России способны переломить ситуацию на поле боя и повлиять на развязывание войны по дипломатическому пути.

Читайте: Пентагон обнародовал полный список предоставленного Украине вооружения

Даже если этого не произойдет сразу, Вашингтону важно обеспечить, чтобы Россия не смогла захватить Украину, иначе это может привлечь ее в военные кампании против других соседей или даже членов НАТО.

"Для нас ориентиром является то, что следствие способности России достичь своих максималистских стремлений будет крайне неблагоприятным для США, очень плохим для наших партнеров и союзников, и не менее плохим для всего мира", - добавил представитель Госдепа.

Опрошенные The Washington Post источники и аналитики считают, что война в Украине может перерасти в конфликт низкой интенсивности или завершиться как Корейская война 1950-53 годов – без формального конца и с образованием милитаризованной границы с оккупированной украинской территорией.

Также читайте: США приостановили продажу Украине четырех беспилотников Grey Eagle из-за опасений, что они могут попасть к россиянам, - СМИ
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Топ комментарии
+8
Тривалість буде повязана з качеством і кількістю озброєння наданним для оборони України нашими партнерами і коли буде надіта смиренна рубашка на нашого сусіда .
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18.06.2022 17:32
+7
Печально что Вашингтон стремится не к уничтожению вселенского зла, а хочет лишь не дать им победить.
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18.06.2022 18:17
+6
Краще давати не таку підтримку, щоб рф не змогла перемогти, а таку, щоб Україна змогла перемогти.
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18.06.2022 18:12
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Кто вывел этого плюшевого алкаша из запоя?
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18.06.2022 17:30 Ответить
Это психологическая атака на кацапов☝ Безнадёга полная, тлела надежда на то, что запад устанет и они продавят💥 А тут им мы готовимся к долгой войне ресурсов хватит👍 А в это время пушки и ракеты отгружают и кацы об этом хорошо знают.
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18.06.2022 19:06 Ответить
Тривалість буде повязана з качеством і кількістю озброєння наданним для оборони України нашими партнерами і коли буде надіта смиренна рубашка на нашого сусіда .
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18.06.2022 17:32 Ответить
как достали эти гадалки максимум весна 2023 год и точка ЭТО МАКСИМУМ.. скорей всего все будет раньше.... по весне распад начнется в Срашке... вообще они то ТРИ ДНЯ давали нам... мол Украина выстоит и Киев... то абалдев срочно стали под завязку давать вооружение...
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18.06.2022 18:08 Ответить
Короче, никто понятия не имеет что будет.
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18.06.2022 17:39 Ответить
Что будет дальше знает только один человек - Ванга. Но, к сожалению, она уже умерла.
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18.06.2022 18:36 Ответить
а орки з повітря будуть народжуватися тисячами амуніция зброя вс ці роки що можливі будуть ви прогнозуете техніка також?вже давали 72 годин Київ паде залиште собі таку аналытику
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18.06.2022 17:42 Ответить
А что помешает? Я как бы прогнозы никакие не даю, хотя у меня есть свои соображения что и как будет, но вот я не понимаю людей которые верят что статус-кво оно как бы неизбежно. Я вот прожил уже достаточно и знаю что статус-кво никогда не сохраняется.
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18.06.2022 18:04 Ответить
Я бы назвал эту болезнь - страхом менять статус-кво. Хз есть ли такая, но ей у нас многие аналитики болеют когда дело касается как должна вести себя Украиан в этой войне.
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18.06.2022 18:07 Ответить
Что помешает захватить Мацкву? ) Вьі єто щас серьезно? Загибайте пальцьі:
1) Охренетительньіе расстояния, которьіе надо а) захватить, б) удержать
2) ~140 лямов придурков, которьіе толпой ломанутся в военкоматьі защищать свой туалет типа "сортир".
3) отсуствие и людей и оружия, чтоб произвести такую немерянную наступательную операцию (250 тьіщ орков вьідавить никак не можем, какие ..лядь захватьі мацквьі?)
4) наличие у кацапов ЯО и отсутствие его же в Украине.

Но мечтать конечно же можно. Хотя я бьі предложил мечтать постепенно. Начните с мечтаний о деокупации Крьіматория. Єто не так далеко как мацква.
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18.06.2022 18:44 Ответить
* 250 тьіщ орков из которьіх половина уже убита или покалечена.
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18.06.2022 18:45 Ответить
Смислі ніколи не вийдем? Подивись на карту від 1 березня і на сьогоднішню. На новий рік, український прапор буде майоріти у Міловому.
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18.06.2022 18:08 Ответить
треба прискорити
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18.06.2022 17:49 Ответить
очередной бред от высокого лица...
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18.06.2022 17:50 Ответить
парашию країни НАТО будуть душити руками ЗСУ. Погана новина у тому, що за нас ніхто не буде воювати, хороша - нам дадуть таку підтримку аби ми перемогли.
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18.06.2022 18:02 Ответить
У новині про перемогу України не йдеться.
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18.06.2022 18:39 Ответить
Краще давати не таку підтримку, щоб рф не змогла перемогти, а таку, щоб Україна змогла перемогти.
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18.06.2022 18:12 Ответить
Печально что Вашингтон стремится не к уничтожению вселенского зла, а хочет лишь не дать им победить.
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18.06.2022 18:17 Ответить
тобто їх влаштує мирний план якщо Україна втратить донецьку і луганську повністю...крим за дужками(считай гудбай), а херсонська і запорізька ШО?
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18.06.2022 18:21 Ответить
нам дають 10 - 15 % від потреб...
ленд ліз не почався...
а вони дійсно хочуть щоб ми не програли?
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18.06.2022 18:19 Ответить
Стратегия и тактика США понятна и объяснима, но почему медленная варка Параши должна происходить только за счёт Украины?
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18.06.2022 18:27 Ответить
Є таке давнє індіанське повірʼя - хто вибирає дибіла в прези під час війни, за кошт того і варять парашу.
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18.06.2022 18:47 Ответить
Західні партнери бояться швидкої перемоги України, так як при цьому різко зросте ризик застосування пуйлом ядерної зброї. Тому зброю будуть давати потроху для стримування навали орди і для поступового її знекровлення. Тобто, ніхто не буде підтримувати потужні українські контратаки, і будуть чекати, доки пуйло здохне, а далі дивитися, чи буде потім з ким там говорити. Але всі розуміють, скільки героїв ми втратимо за цю розтягнуту війну.
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18.06.2022 18:27 Ответить
так, "партнери" бояться нашої повної перемоги над касапами; а от наші союзники - якраз за нашу швидку і повноцінну перемогу.
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18.06.2022 18:31 Ответить
Це ті союзники, які ленд-ліз будуть нам надавати лише через декілька місяців?
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18.06.2022 18:42 Ответить
Не 40, а 30 млн. Нужно отнять от сорока миллионов около 10 миллионов прокацапленых манкуртов и малоросов из числа народонаселения Украины.
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18.06.2022 20:52 Ответить
Щоб там хто не казав, але досі війна йде переважно з нашими втратами територій, позицій. Почитайте хоча би правду у Олега Шарпа, хоча би лише за сьогодні:
1. "Битва за Донбасс"
2. "в районе Светлодарска, ситуация гораздо серьезнее"
Чи Борислава Березу, який з окопу моніторить огляди іноземних ЗМІ, зокрема:
3. "Британская разведка выпустила свой ежедневный анализ. Сегодня о ситуации в Северодонецке"
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18.06.2022 18:30 Ответить
Це логічно. Цього слід було чекати. Ми воюємо з країною, яка за військовими ресурсами переважає нас в рази. За будапештським меморандумом США та Великобританія мали би за нас впрягтися і вони би це зробили, якби рашка не була ядерною країною. Тому зараз йде стратегічне знекровлення російської армії українськими руками. Здаватися нам не можна, перемагати - теж, принаймні швидко. В такій ситуації слід чекати значні втрати серед людей. На жаль, для знищення кацапстану можливо доведеться покласти Україну.
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18.06.2022 18:39 Ответить
"За будапештським меморандумом США та Великобританія мали би за нас впрягтися"

Немає такого в будапештському меморандумі.
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18.06.2022 21:36 Ответить
А ілюшка медведьов все ще має робочу візу у США? Як і доця коняки громадянка США і всіх інших, жируючих на нашій крові.
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18.06.2022 18:31 Ответить
К сожалению, говорят не об обеспечении победы Украины, а о не допущении полной победы рф и достижения своих максимальных (!) целей. Корейский сценарий их, похоже, устроит, а где пройдет демаркационная линия - уже детали. А сколько там поколений Кимов уже сменилось?

И ведь они же не дураки, понимают, что это будет очередным признанием поражения США и зеленый свет любому отморозку с атомной бомбой и большой армией начать быковать в своем углу мира. Понимают, что это позор - и все равно больше боятся жирных обывателей, которые не видят дальше своей заправки и супермаркета. Казалось, бы - так и надо, это и есть настоящая демократия - ответственность перед своим избирателем, а война не в его интересах. Казалось бы, однако Америка добилась влияния в мире, не тем, что изолировалась от мировых вызовов. Конечно, она на них и наживалась, но и активно вмешивалась и брала на себя риски.

Когда самым влиятельным человеком в мире назначается очередной автократ это не должно удивлять. Так оно и есть - потому что в его силах направить все ресурсы страны, пусть и не самой богатой, для достижения цели. А демократическая модель - столь изящная и справедливая на вид - оборачивается импотенцией и позором при малейшей угрозе столкновения с более-менее сильным противником, и двигается со скоростью легивого, трусливого и жадного большинства.
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18.06.2022 19:18 Ответить
миром правят идиоты и подонки. идиоты не видели к чему ведет милитаристкая реторика раши, а подонки помогали ей деньгами и влиянием. и те и другие просто не понимают, что дядя вова реально ведет свою орду и весь мир в последний бой и Украиной дело не ограничиться.
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18.06.2022 20:20 Ответить
Ну, навряд чи так довго протримається окупаційне угрупування на українській землі, бо буде розбите й щезне до кінця січня - початку лютого 2023 року.
Так, в доктринах рашистського генштабу зашите цікаве число - поріг своїх загиблих вояків внаслідок зовнішньої воєнної операції (читай - війни на чужій території). Становить воно 100 тисяч. Після досягнення цієї цифри слід негайно припиняти бойові дії і виводити війська.
Виходячи з теперішньої ситуації та показників втрат ворога, а це ліквідованих за 114 діб - 33,35 тис. особового складу, тобто приблизно 293 за 1 добу війни, отримуємо додаткову тривалість бойових дій для кінцевого знешкодження ворожого угрупування: сім з половиною місяців = 227 діб (100000 - 33350)/293.
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18.06.2022 20:30 Ответить
США ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ ДО ВАС - ЧИ ЗАБЕРІТЬ, ЧИ ДЕЗІНТЕГРУЙТЕ дЄРМАКА, БО

ДОКИ ЦЕЙ ГРУШНИК У ВЛАДІ ПЕРЕМОГА НЕ ГАРАНТОВАНА
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18.06.2022 21:37 Ответить
 
 