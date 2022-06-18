США и союзники готовятся к длительной войне в Украине, Вашингтон стремится обеспечить, чтобы РФ не смогла победить, - The Washington Post
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты Америки пытаются помешать победе России над Украиной.
Об этом идет речь в материале The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Высокопоставленное должностное лицо Государственного департамента США сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена еще до полномасштабного вторжения России в феврале обсуждали возможность того, что война в Украине перерастет в затяжной конфликт.
В США надеются, что поставки Украине нового оружия, а также санкции и дипломатическая изоляция России способны переломить ситуацию на поле боя и повлиять на развязывание войны по дипломатическому пути.
Даже если этого не произойдет сразу, Вашингтону важно обеспечить, чтобы Россия не смогла захватить Украину, иначе это может привлечь ее в военные кампании против других соседей или даже членов НАТО.
"Для нас ориентиром является то, что следствие способности России достичь своих максималистских стремлений будет крайне неблагоприятным для США, очень плохим для наших партнеров и союзников, и не менее плохим для всего мира", - добавил представитель Госдепа.
Опрошенные The Washington Post источники и аналитики считают, что война в Украине может перерасти в конфликт низкой интенсивности или завершиться как Корейская война 1950-53 годов – без формального конца и с образованием милитаризованной границы с оккупированной украинской территорией.
Пожалуйста, подождите...
1) Охренетительньіе расстояния, которьіе надо а) захватить, б) удержать
2) ~140 лямов придурков, которьіе толпой ломанутся в военкоматьі защищать свой туалет типа "сортир".
3) отсуствие и людей и оружия, чтоб произвести такую немерянную наступательную операцию (250 тьіщ орков вьідавить никак не можем, какие ..лядь захватьі мацквьі?)
4) наличие у кацапов ЯО и отсутствие его же в Украине.
Но мечтать конечно же можно. Хотя я бьі предложил мечтать постепенно. Начните с мечтаний о деокупации Крьіматория. Єто не так далеко как мацква.
ленд ліз не почався...
а вони дійсно хочуть щоб ми не програли?
1. "Битва за Донбасс"
2. "в районе Светлодарска, ситуация гораздо серьезнее"
Чи Борислава Березу, який з окопу моніторить огляди іноземних ЗМІ, зокрема:
3. "Британская разведка выпустила свой ежедневный анализ. Сегодня о ситуации в Северодонецке"
Немає такого в будапештському меморандумі.
И ведь они же не дураки, понимают, что это будет очередным признанием поражения США и зеленый свет любому отморозку с атомной бомбой и большой армией начать быковать в своем углу мира. Понимают, что это позор - и все равно больше боятся жирных обывателей, которые не видят дальше своей заправки и супермаркета. Казалось, бы - так и надо, это и есть настоящая демократия - ответственность перед своим избирателем, а война не в его интересах. Казалось бы, однако Америка добилась влияния в мире, не тем, что изолировалась от мировых вызовов. Конечно, она на них и наживалась, но и активно вмешивалась и брала на себя риски.
Когда самым влиятельным человеком в мире назначается очередной автократ это не должно удивлять. Так оно и есть - потому что в его силах направить все ресурсы страны, пусть и не самой богатой, для достижения цели. А демократическая модель - столь изящная и справедливая на вид - оборачивается импотенцией и позором при малейшей угрозе столкновения с более-менее сильным противником, и двигается со скоростью легивого, трусливого и жадного большинства.
Так, в доктринах рашистського генштабу зашите цікаве число - поріг своїх загиблих вояків внаслідок зовнішньої воєнної операції (читай - війни на чужій території). Становить воно 100 тисяч. Після досягнення цієї цифри слід негайно припиняти бойові дії і виводити війська.
Виходячи з теперішньої ситуації та показників втрат ворога, а це ліквідованих за 114 діб - 33,35 тис. особового складу, тобто приблизно 293 за 1 добу війни, отримуємо додаткову тривалість бойових дій для кінцевого знешкодження ворожого угрупування: сім з половиною місяців = 227 діб (100000 - 33350)/293.
ДОКИ ЦЕЙ ГРУШНИК У ВЛАДІ ПЕРЕМОГА НЕ ГАРАНТОВАНА