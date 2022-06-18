Медведев о переговорах после контрнаступления ВСУ: Вопрос в том, будет ли с кем говорить

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы украинской делегации на переговорах с РФ Давида Арахамии о возможности возобновления переговоров в августе после контрнаступления ВСУ.

Свою позицию Медведев озвучил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить", - написал он.

Напомним, ранее Давид Арахамия сообщил, что переговоры с Россией могут возобновиться в конце августа после контрнаступлений Вооруженных сил Украины.