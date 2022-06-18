РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7713 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
35 234 123
война (46875) Медведев (4038) переговоры с Россией (443)

Медведев о переговорах после контрнаступления ВСУ: Вопрос в том, будет ли с кем говорить

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы украинской делегации на переговорах с РФ Давида Арахамии о возможности возобновления переговоров в августе после контрнаступления ВСУ.

Свою позицию Медведев озвучил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить", - написал он.

Напомним, ранее Давид Арахамия сообщил, что переговоры с Россией могут возобновиться в конце августа после контрнаступлений Вооруженных сил Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+79
Питання, чому новину про контрнаступ подає якийсь незрозумілий поц на прізвище Арахамія ?
показать весь комментарий
18.06.2022 17:22
+66
Та да.. Сложно с медвепутом не согласиться. Не понятно - будет на тот момент рашка и будет ли там кто-то, что бы вести с ним переговоры или нет .. не понятно..
показать весь комментарий
18.06.2022 17:22
+61
ху..ло сдохнет?
показать весь комментарий
18.06.2022 17:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Medwedew-ty ruzka ***** kurwa!!!
показать весь комментарий
18.06.2022 19:11 Ответить
Два дебіла-переговорника, да-а куди котиться світ. Але дарма, хоч поржем.
показать весь комментарий
18.06.2022 19:12 Ответить
Ну а чё можжа и с ымперией мардвы мехесрань мудянскава балота вести пиригаворы о демаркации границы по ссысрани и засрани..
показать весь комментарий
18.06.2022 19:17 Ответить
вместо дохлого жирика появился новый ватный рупор ватной пропоганды миша по кличке пыня 2 ротом кукарекать это не пыпіські деревянные стругать у перехода на автовокзал )
показать весь комментарий
18.06.2022 19:39 Ответить
паРашные дегенераты уже своим дерьмом захлебываются от злобы и бессилия. А это еще и ленд-лиз не пришел.
показать весь комментарий
18.06.2022 19:42 Ответить
Кто нибудь заткнет рот этому поцу арахамии? И ему подобным? Сколько можно открыто говорить о планах? Это просто писец какой-то! Что Украина будет делать, и когда-никого не должно волновать! Вот такие как этот поц-и есть агенты кремляди!
показать весь комментарий
18.06.2022 19:53 Ответить
А в реалі, Медвепута вже може і не бути до кінця серпня. Мало чи що з карликом цим станеться.
показать весь комментарий
18.06.2022 20:08 Ответить
кто нибудь уже закроет рот єтому выродку агрохамлу.
показать весь комментарий
18.06.2022 20:16 Ответить
А что , вся кремлевская верхушка повеситься что ли??? Бог им в помощь!
показать весь комментарий
18.06.2022 20:30 Ответить
Поки Ілюшка Медвєдьов смачно їсть і солодко спить зі своєю робочою візою у США, цьому покидьку можна молоти все що завгодно.
показать весь комментарий
18.06.2022 21:05 Ответить
агрохимия плотно занялся переговорами, к чему бы это. Кампания спасти морду лица как то испарилась, и тут вдруг прямиком из штатов проездом в Стамбул явление плечевой обезянки Елдака. Ей, почем цена на ток из рашки. Не влезай ! Убьет
показать весь комментарий
18.06.2022 21:22 Ответить
Агрохамия поставил раком ***********
показать весь комментарий
18.06.2022 21:35 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2022 21:45 Ответить
Вопрос о том, а кто это говорит?
показать весь комментарий
18.06.2022 22:04 Ответить
Место Жириновского теперь занял Медведев
показать весь комментарий
18.06.2022 22:19 Ответить
Вот тут я с Алкашом согласен. Вести переговоры с рашкой не о чем. А тем более, шоб от имени Украины говорили такие болваны, как Арахам и Подляка
показать весь комментарий
18.06.2022 22:38 Ответить
Димончик хочет сказать, что если по его схрончику прилетит,
то на него шампанское можно не оставлять. И коньяк тоже.
показать весь комментарий
18.06.2022 23:00 Ответить
Головастик разошёлся!!!
показать весь комментарий
18.06.2022 23:12 Ответить
Це причумлене забагато розпатякалося останнім часом: "воєн", блін.
Дивися, дімон, язик попухне.
показать весь комментарий
18.06.2022 23:42 Ответить
Вот уже и малыш-алкаш перестал верить в то, что рассея дотянет до августа. 💤
показать весь комментарий
18.06.2022 23:51 Ответить
Смысл статьи Алкаш идиот комментирует высказывания продажной крысы предателя интересов Украины.
показать весь комментарий
19.06.2022 05:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 