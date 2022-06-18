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Медведев о переговорах после контрнаступления ВСУ: Вопрос в том, будет ли с кем говорить
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы украинской делегации на переговорах с РФ Давида Арахамии о возможности возобновления переговоров в августе после контрнаступления ВСУ.
Свою позицию Медведев озвучил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить", - написал он.
Напомним, ранее Давид Арахамия сообщил, что переговоры с Россией могут возобновиться в конце августа после контрнаступлений Вооруженных сил Украины.
Топ комментарии
+79 Ksenia VB
показать весь комментарий18.06.2022 17:22
+66 Anton Grinblat 6ff29d36
показать весь комментарий18.06.2022 17:22
+61 Aleks_15
показать весь комментарий18.06.2022 17:20
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то на него шампанское можно не оставлять. И коньяк тоже.
Дивися, дімон, язик попухне.