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Состоялся обмен пленными по формуле 5 на 5. Все освобожденные - гражданские лица, - ГУР Минобороны. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня Координационный штаб по обращению с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.
Отмечается, что все освобожденные – гражданские лица, незаконно удерживаемые оккупационными войсками.
Четверо гражданских попали в плен к оккупантам во время боев в Киевской области. Трое из них – во время оккупации Гостомеля.
"Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+44 Timur Davidov
показать весь комментарий18.06.2022 17:27
+27 Aleks_15
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показать весь комментарий18.06.2022 17:35
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1.Це не військовополонені, а цивільні заручники
2.На кого проведено обмін?
Який ідіот міняє військовополонених на цивільних? У путіна багато окупованих територій з цивільним населенням!!! Він набере скільки завгодно заручників! Наша влада безголова!!!!
До речі, а чому відео з Тайрою немає?
Міняти по курсу один до 1000 цивільних. 1 до 100 військових. Інакше публічна страта через розбирання на запчастину як свину при тому на препаратах що воно пару днів хоча б мучилось. І ось побачити в рф зразу закінчаться гобліни які згідні будуть воювати.