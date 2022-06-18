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Состоялся обмен пленными по формуле 5 на 5. Все освобожденные - гражданские лица, - ГУР Минобороны. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені,обмін

Сегодня Координационный штаб по обращению с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

Отмечается, что все освобожденные – гражданские лица, незаконно удерживаемые оккупационными войсками.

Четверо гражданских попали в плен к оккупантам во время боев в Киевской области. Трое из них – во время оккупации Гостомеля.

"Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите: Парамедика Тайру освободили из российского плена, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+44
Тобто знов цивільних обмінюють на вбивць,кончені підари
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18.06.2022 17:27
+27
очень интересный обмен, таксистов вернули, а военнослужащего убили и вернули.
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18.06.2022 17:27
+23
Так москалі всіх своїх військових обміняють на цивільних, а наших військових будуть обмінюватись на політичні вимоги та умови росіян.
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18.06.2022 17:35
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Таксісти?
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18.06.2022 17:26 Ответить
Бомжі?
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18.06.2022 17:29 Ответить
Азовзів ЗЄля "екстрадував" в рашку на довічне
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18.06.2022 18:33 Ответить
Тобто знов цивільних обмінюють на вбивць,кончені підари
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18.06.2022 17:27 Ответить
я знаю що зеленський скаже якщо спитають що для нас людина не має значення війсковий чи звичайний цивільний ми цінемо кожне життя так що і теріторії хай забирають бо при їх звільнені можуть загинути багато солдатів а ми не вони для нас життя кожного це драгоцінне так що забирайте собі південь це всього лише земля таке вже колись ми чули від нього не дослівно але приблизно таке відмазка що він людей цінує
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18.06.2022 17:36 Ответить
Не слухаю ніколи,що воно каже,не цікаво та огидно.
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18.06.2022 18:22 Ответить
Не торопитесь с выводами. Нам не раскрывают кто эти люди и наверное правильно делают. Но правда в том что у нас фактически пленными являются все кто находится на оккупированных территориях.
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18.06.2022 17:37 Ответить
На війні воюють професійні віськові. Вони мають бути в пріоритеті #1. На їх підготовку держава могла витратити мільйони, просто так їх не заміниш. А цивільних баби єщє наражают.
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18.06.2022 17:54 Ответить
очень интересный обмен, таксистов вернули, а военнослужащего убили и вернули.
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18.06.2022 17:27 Ответить
Де азовці? Знов на боижів поміняли??
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18.06.2022 17:28 Ответить
а кого отдали?
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18.06.2022 17:29 Ответить
Вбивць
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18.06.2022 17:30 Ответить
завтра заручників нахватають звичайних людей або місцеву вату а ми їм на обмін орків гвалтівників і вбивць
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18.06.2022 17:32 Ответить
А чого хватати на територію рф і так вже депортували сотні тис.чоловік, жінок та дітей з України.....головне питання це те, що б їх не видавали саме за військовополонених ,бо вони є просто цивільні заручники які опинилися в руках терористів!
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18.06.2022 18:04 Ответить
ну правильно, чем еще заниматься ГУР МО как не обменивать гражданских на военных, в итоге медведчук остается в Украине в обмен на видосики против Порошенко, ценные военнопленные обменены на гржданских, а азовцы остаются в "эвакуации"
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18.06.2022 17:32 Ответить
Вот таки всех орков на слесарей и кочегаров повыменивают,а бойцы как-то обойдутся🤦
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18.06.2022 17:32 Ответить
Так москалі всіх своїх військових обміняють на цивільних, а наших військових будуть обмінюватись на політичні вимоги та умови росіян.
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18.06.2022 17:35 Ответить
Правильно , що Обмін передали ГУР , і забрали від тих , хто багато говорить , а мало Робить.
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18.06.2022 17:38 Ответить
А хіба цим повинен займатись ГУР? Хоча судячи по їх роботі то на інше не здатні.
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18.06.2022 17:58 Ответить
Зараз рашисти почали викладати "інтерв'ю" із полоненими захисниками Маріуполя. Чудес не відбулося. Судячи з відео, їх катують, б'ють і тд. Де там дівся той зелений довпойоп, який нас переконував, що скоро наших хлопців витягнуть з полону?!!
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18.06.2022 17:49 Ответить
він не так уж далеко в Миколаїві піарився фотки запостив з лікарні головний наш корегувальник,нагороди видавав
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18.06.2022 17:54 Ответить
"Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін .....Наголошується, що всі звільнені - цивільні особи."
1.Це не військовополонені, а цивільні заручники
2.На кого проведено обмін?
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18.06.2022 18:00 Ответить
Я вважаю цивільних теж людьми, але...

Який ідіот міняє військовополонених на цивільних? У путіна багато окупованих територій з цивільним населенням!!! Він набере скільки завгодно заручників! Наша влада безголова!!!!
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18.06.2022 18:58 Ответить
а азовцев орки будут мучить и дальше ?
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18.06.2022 20:02 Ответить
Пишіть правильно - обмінями цивільних заручників на військовополених.
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18.06.2022 20:04 Ответить
Так фашисты себе набрать миллион могут на обмен! Нельзя менять военнопленных на гражданских!!!! Это маразм!!!
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18.06.2022 20:29 Ответить
Так кацапи багато цивільних незаконно утримують, і завжди можуть ще набрати на окупованих територіях. Нам так ніякої кількості полонених не вистачить.
До речі, а чому відео з Тайрою немає?
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18.06.2022 21:07 Ответить
А Азовцы хай и дальше у кацапов по тюрьмам гниют?
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18.06.2022 22:34 Ответить
Міняємо цивільних на членів терористичних військ? Та ще й один до одного? Це ппц.

Міняти по курсу один до 1000 цивільних. 1 до 100 військових. Інакше публічна страта через розбирання на запчастину як свину при тому на препаратах що воно пару днів хоча б мучилось. І ось побачити в рф зразу закінчаться гобліни які згідні будуть воювати.
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19.06.2022 00:37 Ответить
Если ещё окажется что обменяли гражданских на враж летчиков, то можно всех причастных к обмену расстреливать смело.... Это явно предатели и или идиоты... Что во время войны одно и то же.
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19.06.2022 05:02 Ответить
 
 