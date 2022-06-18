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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Луганщина (6246) продукты (1508) цены (2279) Гайдай_ЛОГА (716)

Продукты на оккупированной Луганской области почти на 40% дороже, чем на свободных территориях, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

продукты,цены,корзина

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай развенчал миф о "сладкой жизни" на оккупированных территориях.

Об этом он пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Гайдай отметил, что цены на продукты на оккупированной части Луганщины значительно выше, чем на территории, подконтрольной Украине. Об этом свидетельствуют данные открытых источников.

"В частности, значительно дороже украинских такие продукты потребительской корзины: картофель - на 45,44%, масло подсолнечное - на 44,95%, лук репчатый - на 44,47%, яйца куриные - на 42,79%, морковь - на 39,99%, птица (тушка куриная) – на 39,36%, свинина – на 31,99%, свекла – на 29,14%, макаронные изделия – на 22,34%", – написал он.

Смотрите: Россияне нанесли авиаудары по Сиротину и Боровскому, обстреляли жилые кварталы в Лисичанске, в Северодонецке продолжаются бои, - Гайдай. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+4
почему только на 40% почему не на 400-4000% за счастье Русского мира надо платить кровью и душой..
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18.06.2022 18:10
+4
Ну це якщо у нас скумбрія по вісім. Мені байдуже скільки що там коштує, я туди не збираюсь. Ви пишіть про наші ціни, наприклад паливо.
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18.06.2022 18:41
+3
Ты не понял. Приезжай, я тебя проведу по всем локациям и покажу - как все есть. А если хочеш просто звиздеть, то - укройся.
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18.06.2022 18:51
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почему только на 40% почему не на 400-4000% за счастье Русского мира надо платить кровью и душой..
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18.06.2022 18:10 Ответить
Харків - вільна територія. Продукти основної категорії - доступні, і деколи дешевші. Алкоголь - по довоєнних цінах, сигарети - по довоєнних цінах (сигарети гривень на 10 більше). Працюють волонтери. Можна крупами, макаронами і олією не заморачуватися. Одяг дитячий - без обмежень. Несправні інваліди, чи інши забезпечуються медичною допомогою повністю. Щоб ви розуміли - я не бот. Так воно і є.
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18.06.2022 18:23 Ответить
Ти в подохляка на роботі? На вільній території ціни зовсім не веселі, так що не звизди.
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18.06.2022 18:29 Ответить
Ты харьковский?
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18.06.2022 18:32 Ответить
Зачепило? То хавай, і не калькуй якісь локації Харківщини на інші терени.
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18.06.2022 18:42 Ответить
Ты не понял. Приезжай, я тебя проведу по всем локациям и покажу - как все есть. А если хочеш просто звиздеть, то - укройся.
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18.06.2022 18:51 Ответить
Панімать тебе то те ж, що дивитися невпинно правильні новини.
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18.06.2022 18:58 Ответить
Понимаю, но всегда буду рад.
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18.06.2022 19:07 Ответить
Ой бідненький, то ти ще колу по 120 грн за пляшку не куштував... чи яйце по 7 грн за штуку (по блату ще дістати потрібно було) не куштував. Чи просто варення без нічого не їв.
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18.06.2022 18:37 Ответить
Я тут одспочатку. Коли ти колу шукав за 120, я мав її безкоштовно. Це ти хтів спитати?
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18.06.2022 22:29 Ответить
сходили на вибори папріколу....
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18.06.2022 18:27 Ответить
ім сонца не надо
ім партія светит
ім хлеба не надо
работу давай!!
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18.06.2022 18:30 Ответить
Та ну, що в них сіль аж по 140 гривень на наші гроші? Там також є маланчик, який вміє вести логістику?
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18.06.2022 18:37 Ответить
У вас сіль по 100 гривень? Я живу на Сумщині, біля кордону з мордором, і сіль у нас 27 гривень.
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18.06.2022 18:55 Ответить
Сьогодні вже по 25 грн., а ще неділю назад була по 75 грн., це при тому, що її сіяти і збирати не потрібно і всі мери мають великі запаси, бо посипають ними взимку вулиці і такі самі запаси мають бути в державі на складах, бо це стратегічний продуцкт. Просто безконтрольність цієї влади за всим, їм головне відзняти відосік і впихнути у вухо 73% свої "подвиги". А те, що там сіль, бензин, крупа чи долар здорожчали - то проблепми лохів. Вони себе зробили самі і разом.
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18.06.2022 20:42 Ответить
Сіль по 25гр( Казахстан) Олія по 45гр. Ковбаса куряча 500гр за кг (це сама дешева)Водка 0,5 60 гр. Хліб 25гр. Всі продукти із кацапії на смак як гівно. Горілка гарної якості луга-нова завжди класну горілку робили. Я тут живу так що знаю
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18.06.2022 18:58 Ответить
Ну це якщо у нас скумбрія по вісім. Мені байдуже скільки що там коштує, я туди не збираюсь. Ви пишіть про наші ціни, наприклад паливо.
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18.06.2022 18:41 Ответить
В Європі теж все дорого, якщо хочеться понарікати.
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18.06.2022 18:52 Ответить
Не допрацьовує наш бойовий спікер-губернатор, отак переконливіше має бути
...картопля - на 45,44084327510963584103854%...
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18.06.2022 18:47 Ответить
Правильно, росіянчеги!
Следует всемерно радеть о приумножении господского добра!
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18.06.2022 19:26 Ответить
Якщо враховувати,що більшість молоді звідтіля вже роки чотири як виїхала,в основному в рф,а там залишились пенси,які завдяки київським "шмарклям" отримують всі соц. виплати від України та такіж самі виплати від,як вони кажуть -путіна,то ці відсотки для них - тьфу.
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18.06.2022 19:58 Ответить
самые правильные цены для сепарни
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18.06.2022 21:52 Ответить
 
 