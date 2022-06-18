Продукты на оккупированной Луганской области почти на 40% дороже, чем на свободных территориях, - Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай развенчал миф о "сладкой жизни" на оккупированных территориях.

Об этом он пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Гайдай отметил, что цены на продукты на оккупированной части Луганщины значительно выше, чем на территории, подконтрольной Украине. Об этом свидетельствуют данные открытых источников.

"В частности, значительно дороже украинских такие продукты потребительской корзины: картофель - на 45,44%, масло подсолнечное - на 44,95%, лук репчатый - на 44,47%, яйца куриные - на 42,79%, морковь - на 39,99%, птица (тушка куриная) – на 39,36%, свинина – на 31,99%, свекла – на 29,14%, макаронные изделия – на 22,34%", – написал он.

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