РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6940 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
9 633 37
армия РФ (15385) война (46875) разведка (4003) перехват (319)

Рашисты жалуются на неисправную технику: "Везде хлам! Или едет и не стреляет, или стреляет, но не едет", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты жалуются на обстрелы со стороны ВСУ, нехватку людей и неработающую технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР Минобороны в фейсбуке.

В перехваченном разговоре двое россиян обсуждают ситуацию на передовой. Один из них рассказывает, что ночью попал под сильные обстрелы со стороны ВСУ. Жалуется на нехватку людей:

"У нас здесь три человека дежурят целый день. Никому не поспать. Если бы было так, что здесь одни, там другие. А так выходит эти втроем всю ночь дежурят, а там вчетвером. Утром вышли, как начали по нас пиз… (стрелять) с АГС (автоматический станковый гранатомет). Сначала раз в поле легло, потом ближе, ближе. "Транзиты" какие-то катались".

Собеседник, в свою очередь, рассказывает что недалеко от него стоит танковое подразделение, которое также попало под обстрел: "Один двухсотый, один трехсотый. Йо… (попали) ночью. ДРГ зашло. Нам показали все. Все рассказали. Ничего путного нет. Чтобы взять и приехать. Повсюду хлам. Либо едет и не стреляет, либо стреляет и не едет".

Читайте также: У оккупантов некем воевать: "Почему су#ка не выведут нас? У нас от роты 10-15 человек осталось", - перехват ГУР. АУДИО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
по разговору это - лугандонские, а не руззге.. так им и надо, вешайтесь, зрадныки или сдавайтесь, с.ки
показать весь комментарий
18.06.2022 19:03
+8
Зовсім скоро вся ваша техніка не буде ні їздити, ні стріляти, ЗСУ це з радістю забезпечать
показать весь комментарий
18.06.2022 19:00
+6
- Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых семь штук...
- Три штуки - ничего, а вот другие три штуки... Один заедает, другой, как сумасшедший подпрыгивает. А третий, гад, в своих пуляет. А седьмой, я по секрету от пана атамана, выменял на эти вот штанишки.
показать весь комментарий
18.06.2022 19:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зовсім скоро вся ваша техніка не буде ні їздити, ні стріляти, ЗСУ це з радістю забезпечать
показать весь комментарий
18.06.2022 19:00 Ответить
руZZкий хлопок страшніше вибуху

При хлопке газа под Красноярском пострадали четверо россиян

В Красноярском крае из-за взрыва газа в частном доме четверо россиян получили травмы
https://lenta.ru/comments/news/2022/06/18/hlopok/

hlopok
хлопнуло газом - четверо 300-х,
но взрыва не было
показать весь комментарий
18.06.2022 19:17 Ответить
І знову "перехоплення". Можливо краще цих "перехоплювачів" направити в тил ворога, щоб забрали тих військових, у них всеодно техніка не стріляє. Ніхто вже не вірить впашим "перехопленням", пересолили вже і давно.
показать весь комментарий
18.06.2022 19:00 Ответить
Кацапидло ти смердяче, а тобі що завдання таке дали під кожним таким матеріалом пердіти, що ніхто цьому не вірить?
показать весь комментарий
18.06.2022 19:16 Ответить
у кацапів так не вистачає набоїв, що залізничні гілки в Харківській області будують

хай би Буданов розвідкою займався, а болтал єрундой !
показать весь комментарий
18.06.2022 19:21 Ответить
Це Ви про себе пане Марченко? Не нервуйте і не штампуйте таку давно пересолену муйню, хай краще затримають того, хто здав південь. Вони ж СБУ? Або хай йдуть та знищать тих дуркуватих кацапів, чого сидіти і слухати бабський базар? Навіщо мені від когось завдання, я все сам гарно бачу і переконався, що це все не так і не потрібно з українців робити дураків і росхоладжувати їх, що ворог дурний і наляканий.(Вже климкали на шащлики і запевняли, що ворог не нападе і були Буча, Ірпінь, Гостомель. А ще Василєвська-Смаглюк запевняла, що орки цивільних не чіпають). Бо якщо це так, то навіщо "зливать" цю ініу сюди, хай дають військовим і разом знищують тих, в кого не стріляє танк? Логічно? Чи влада думає нарід дурманити своїми відосами і "перехопленнями"?
показать весь комментарий
18.06.2022 20:01 Ответить
"не потрібно з українців робити дураків"
========================================================
Правильно, кацапе! Для чого? Вони й так дурнуваті, якщо раз за разом обирають у владу або відвертих ворогів України, як ото Віть Свинохряк з македонами, то однотурового Пець Лєксєїча з друзями та з досконало розвинутим рефлексом хапати в свій карман, то взагалі якогось криворогого Блазня за його роль в пропагандонському кіно. Так що ПНХ, кацапе, з своїми залякуваннями кацапською ордою. Вони вже показали себе за 3,5 місяці вторгнення. Ніхто перед ними не трясеться вже.
показать весь комментарий
18.06.2022 21:25 Ответить
по разговору это - лугандонские, а не руззге.. так им и надо, вешайтесь, зрадныки или сдавайтесь, с.ки
показать весь комментарий
18.06.2022 19:03 Ответить
так, акцент в них чисто дамбаскій
показать весь комментарий
18.06.2022 19:06 Ответить
а я почув "акцент" чисто подоляцький, з бункера.
показать весь комментарий
18.06.2022 20:02 Ответить
А в тебе, кацапе, який? Калужський, чи Мордовський?
показать весь комментарий
18.06.2022 21:27 Ответить
Да, это потомственные тупорыльники пустоголовики, ореол обитания - Даунбасс, часто мигрируют на Рассею, в последнее время - исчезающий вид, но никого это не огорчает. 💩
показать весь комментарий
18.06.2022 23:38 Ответить
Или едет и стреляет, но стреляет в обратную сторону
показать весь комментарий
18.06.2022 19:06 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2022 19:07 Ответить
Це дід того асвабадітєля, що кілька років тому асвабаділ цілу сім'ю вірмен?
показать весь комментарий
18.06.2022 19:14 Ответить
Ф'йоцца в пєчурке тесный агонь.
показать весь комментарий
19.06.2022 01:04 Ответить
А зачем им куда то ехать их и тут неплохо задвухсотят,а начальство денежки за ремонт в карман положит.Все они орки одноразовые.
показать весь комментарий
18.06.2022 19:07 Ответить
Аналагавнєту-аналагав нєт...
показать весь комментарий
18.06.2022 19:09 Ответить
Кому нужны такие перехваты. Смотрели бы чтобы у нас все ездило и стреляло. И кто в прессе работает наводчиками.
показать весь комментарий
18.06.2022 19:10 Ответить
Не подобається, ПДРСе, не читай. І взагалі, йолопе, хто для тебе і де це "у нас"?
показать весь комментарий
18.06.2022 19:20 Ответить
В нас це в ВСУ. Якщо не стріляє, то чим вони вже місяць Сіверськодонецьк безупинно обстрілюють. Просто , черговий вброс СБУ.
показать весь комментарий
18.06.2022 19:32 Ответить
Довбойолопе, а той кацап домбасюрський з аудіо, хіба про всю орду говорив, чи бодай за східний фронт?
показать весь комментарий
18.06.2022 21:29 Ответить
Їй-бо, на типові "русскіє загадки" схоже:
Что это такое: едет, но не стреляет или стреляет, но не едет?

Навіть древні биндеравці не могли відповісти на таку древньоруську хитромудрість!
показать весь комментарий
18.06.2022 19:22 Ответить
Пускай почаще украинские каналы смотрят. Там много "неездящей и нестреляющей кацапской техники", отремонтированной умелыми руками ездит и стреляет, но уже в другую сторону)
показать весь комментарий
18.06.2022 19:22 Ответить
меня всё время мучает вопрос,а что,ГУР МО больше делать не х-й,кроме как подслушивать разговоры солдат противника,особенно если учесть,что пользы от этих "перехоплень"-НОЛЬ!
ну и второй вопрос-а не плодят ли никому не нужные фейки по вывеской ГУР МО некие арЕстовичи о поДляки?
показать весь комментарий
18.06.2022 19:26 Ответить
- Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых семь штук...
- Три штуки - ничего, а вот другие три штуки... Один заедает, другой, как сумасшедший подпрыгивает. А третий, гад, в своих пуляет. А седьмой, я по секрету от пана атамана, выменял на эти вот штанишки.
показать весь комментарий
18.06.2022 19:28 Ответить
шось мені ці "победні" рапорти вже не вставляють...
і техніка в кацапні неробоча і дезертир на дезертирі в них - чому тоді вони сунуться в Україну метр за метром?
пояснить хто небудь?
показать весь комментарий
18.06.2022 19:41 Ответить
Як окупанти тактично переграли ЗСУ у битві за Лиман
«Недооцінка ворога та легковажний оптимізм шкідливіші за паніку», - Юрій Макаров.

Пенсіонінформбюро вже звертало увагу на тактичні здобутки під Попасною російського командувача генерал-лейтенанта А. Авдєєва. Сьогодні ми продовжимо розбирати тактичні надбання росіян під час штурму Лимана - такі можливості надає нам постійне спілкування з фронтовиками. Не сприймати як рекламу, дивитися на текст, як рекомендував Тарас Григорович: «Чужому навчайтеся…».

Штурм Лимана був ретельно спланований та всебічно підготовлений. До дій було залучено зведену тактичну групу у складі: по одній БТГр від 228-ї мсп 90-ї тд, 15-ї, 30-ї омсбр 2-ї загальновійськової армії, від 35-ї, 55-ї омсбр 41-ї загальновійськової армії, 239-го тп 90-ї тд.

Тобто на 93-тю добу війни у ЗС РФ хтось нарешті здогадався, що від керованості підрозділів значною мірою залежить успіх, та до складу угруповання, що готувалося до штурму, звів БТГр одного округу - Центрального. І командувати штурмом призначив генерал-полковника Михайла Теплинського, начальника штабу - першого заступника командувача Центрального ВО.

Біографія цього воєнного злочинця не будемо переказувати, це можна вивчити в процесі самопідготовки, але зауважимо таке: родом - з Моспина Донецької області, тобто - з місцевих. Зірку героя РФ отримав за бої в Грозному в січні 1995-го. І ось тут є цікавинка: командир розвідроти 137-го пдп старший лейтенант Теплинський тактично грамотно вибрав панівну висотну будівлю в районі вокзалу, раптовим кидком захопив її, підірвав сходові майданчики між першим та другим поверхами і протримався там із ротою кілька діб, не втратив жодного бійця і мав лише п'ять 300-х. Тобто Михайло - ЗДІБНИЙ військовий та мислить нешаблонно. І це є важливим для подальшої нашої розповіді.

Штурм Лимана ретельно планувався впродовж 7 діб. За задумом, тактична група мала діяти двома ешелонами - штурмовим і буферним. Штурмова група - рота / взвод на БМП, посилені танками, саперами, включені авіанавідники; буферна група - рота / взвод на БТР, ББМ.

Штурмові групи штурмують об'єкти, буферні - беруть їх під контроль та зачищають. Практично весь цей час по позиціях оборонців міста вівся дошкульний вогонь з метою їхнього виснаження. Періодично обстрілювалися навколишні населені пункти, щоб у такий спосіб приховати реальний напрямок майбутніх дій.

Був складений погодинний графік штурму міста, з командирами груп ретельно вивчено місцевість, назви вулиць, обриси об'єктів штурму, маршрути виходу до них. Завдання були уточнені напередодні штурму. Тобто ВСЕ місто було поділене між конкретними підрозділами, котрі рухалися до своїх об'єктів конкретними маршрутами, взаємодіючи між собою, але не заважаючи один одному.

Сім діб інтенсивно працювала російська розвідка всіх видів, особливо напружувалися радіоелектронна та БПЛА. Наші кажуть, що дуже потужно спрацювало радіоперехоплення росіян.

Цього разу багато уваги було приділено стійкості і прихованості управління. Крім традиційних та доступних ЗСУ засобів, 55-та омсбр (ППД - місто Кизил, Тува), укомплектована переважно тувинцями, вела радіообмін тувинською мовою (мова - зброя, якщо хтось сумнівався!).

Перед штурмом артилерійська група 90-ї тд (рештки 400-го сап) провела п'ять вогневих нальотів, класична схема: непарні - по піхоті, парні - по арті. Штурм почався рано-вранці, ще затемна. Вихід до рубежів спішування - під прикриттям диму.

Щойно намітився певний успіх, до міста негайно зайшов передовий пункт управління 2-ї армії, тобто управління було стійким та безперервним. Інфа про хід виконання бойових завдань опрацьовувалася ледь не в режимі реального часу, тому рішення щодо обстановки були вчасні та ефективні. Для розміщення важливих елементів бойового порядку в місті використовувалися об'єкти, що мають захисний статус: школи, церкви, будівлі-пам'ятки чи історична спадщина.

На жаль, ми з боями відступили з Лимана.

Мораль-1: ЗС України зіткнулися з радикально новою тактикою штурму населеного пункту.

Мораль-2: у РФ деінде трапляються командири, спроможні діяти нешаблонно і творчо.

Мораль-3: ми програли супернику, котрий нас переграв тактично.

Мораль-4: треба виконати роботу над помилками та готуватися до нових боїв. Нам повертати своє.

Все буде Україна!

Віктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій
https://republic.com.ua/article/yak-okupanti-taktichno-peregrali-zsu-u-bitvi-za-liman.html
показать весь комментарий
18.06.2022 19:49 Ответить
ти ***** від разу зі спамом- стратег сегодняшний зі своюм монологом.
я людей питав.
показать весь комментарий
18.06.2022 20:05 Ответить
Та щас ты тут нарассказываешь . С превосходством в артиллерии все такие умные и умеющие воевать , шо пи_дец . Если бы ВСУ совершили такой вумный ход - заняли дом , то его бы сразу снесли . Когда города сравниваются с землёй , как там можно выжить ?
показать весь комментарий
18.06.2022 21:23 Ответить
Думаю если бы у них все работало как часы, они бы нас взяли как Гитлер Францию. Уже в "дружной семье союзного государства" были бы. С их то ресурсами им бы мозгов и умения воевать.... Плохи дела бы были. Они одним хламом и мясом воевать так смогут пару лет легко.(
показать весь комментарий
18.06.2022 21:21 Ответить
Зверніть увагу!Розмовляють "наші люді з окупаціі". Це саме ті,лугандонські, покидьки яких тел & пні з КМУ фінансують ВОСЬМИЙ рік, за рахунок українців.Шмигаль!Лазєбна!Може досить фінансувати колаборантів та зрадників ОРДЛО?
показать весь комментарий
18.06.2022 19:50 Ответить
А шо с резиновыми бабами у них в окопах, дают или сдуваются ?
показать весь комментарий
18.06.2022 20:04 Ответить
лугандонцы по говору, стопудово.
показать весь комментарий
18.06.2022 21:16 Ответить
А деякі кацапи-боти в коментах кажуть, що то СБУ ці розмови фабрикує.
показать весь комментарий
18.06.2022 21:34 Ответить
Кацапи не п**дите - Т 62 це гарні танки
показать весь комментарий
18.06.2022 21:52 Ответить
это круто, значит завтра, на этом участке освободят село.

ну или кого-то под суд, если упустил возможность.
показать весь комментарий
19.06.2022 00:40 Ответить
 
 