Рашисты жалуются на неисправную технику: "Везде хлам! Или едет и не стреляет, или стреляет, но не едет", - перехват ГУР. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты жалуются на обстрелы со стороны ВСУ, нехватку людей и неработающую технику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР Минобороны в фейсбуке.
В перехваченном разговоре двое россиян обсуждают ситуацию на передовой. Один из них рассказывает, что ночью попал под сильные обстрелы со стороны ВСУ. Жалуется на нехватку людей:
"У нас здесь три человека дежурят целый день. Никому не поспать. Если бы было так, что здесь одни, там другие. А так выходит эти втроем всю ночь дежурят, а там вчетвером. Утром вышли, как начали по нас пиз… (стрелять) с АГС (автоматический станковый гранатомет). Сначала раз в поле легло, потом ближе, ближе. "Транзиты" какие-то катались".
Собеседник, в свою очередь, рассказывает что недалеко от него стоит танковое подразделение, которое также попало под обстрел: "Один двухсотый, один трехсотый. Йо… (попали) ночью. ДРГ зашло. Нам показали все. Все рассказали. Ничего путного нет. Чтобы взять и приехать. Повсюду хлам. Либо едет и не стреляет, либо стреляет и не едет".
Пожалуйста, подождите...
При хлопке газа под Красноярском пострадали четверо россиян
В Красноярском крае из-за взрыва газа в частном доме четверо россиян получили травмы
https://lenta.ru/comments/news/2022/06/18/hlopok/
hlopok
хлопнуло газом - четверо 300-х,
но взрыва не было
хай би Буданов розвідкою займався, а болтал єрундой !
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Правильно, кацапе! Для чого? Вони й так дурнуваті, якщо раз за разом обирають у владу або відвертих ворогів України, як ото Віть Свинохряк з македонами, то однотурового Пець Лєксєїча з друзями та з досконало розвинутим рефлексом хапати в свій карман, то взагалі якогось криворогого Блазня за його роль в пропагандонському кіно. Так що ПНХ, кацапе, з своїми залякуваннями кацапською ордою. Вони вже показали себе за 3,5 місяці вторгнення. Ніхто перед ними не трясеться вже.
Что это такое: едет, но не стреляет или стреляет, но не едет?
Навіть древні биндеравці не могли відповісти на таку древньоруську хитромудрість!
ну и второй вопрос-а не плодят ли никому не нужные фейки по вывеской ГУР МО некие арЕстовичи о поДляки?
- Три штуки - ничего, а вот другие три штуки... Один заедает, другой, как сумасшедший подпрыгивает. А третий, гад, в своих пуляет. А седьмой, я по секрету от пана атамана, выменял на эти вот штанишки.
і техніка в кацапні неробоча і дезертир на дезертирі в них - чому тоді вони сунуться в Україну метр за метром?
пояснить хто небудь?
«Недооцінка ворога та легковажний оптимізм шкідливіші за паніку», - Юрій Макаров.
Пенсіонінформбюро вже звертало увагу на тактичні здобутки під Попасною російського командувача генерал-лейтенанта А. Авдєєва. Сьогодні ми продовжимо розбирати тактичні надбання росіян під час штурму Лимана - такі можливості надає нам постійне спілкування з фронтовиками. Не сприймати як рекламу, дивитися на текст, як рекомендував Тарас Григорович: «Чужому навчайтеся…».
Штурм Лимана був ретельно спланований та всебічно підготовлений. До дій було залучено зведену тактичну групу у складі: по одній БТГр від 228-ї мсп 90-ї тд, 15-ї, 30-ї омсбр 2-ї загальновійськової армії, від 35-ї, 55-ї омсбр 41-ї загальновійськової армії, 239-го тп 90-ї тд.
Тобто на 93-тю добу війни у ЗС РФ хтось нарешті здогадався, що від керованості підрозділів значною мірою залежить успіх, та до складу угруповання, що готувалося до штурму, звів БТГр одного округу - Центрального. І командувати штурмом призначив генерал-полковника Михайла Теплинського, начальника штабу - першого заступника командувача Центрального ВО.
Біографія цього воєнного злочинця не будемо переказувати, це можна вивчити в процесі самопідготовки, але зауважимо таке: родом - з Моспина Донецької області, тобто - з місцевих. Зірку героя РФ отримав за бої в Грозному в січні 1995-го. І ось тут є цікавинка: командир розвідроти 137-го пдп старший лейтенант Теплинський тактично грамотно вибрав панівну висотну будівлю в районі вокзалу, раптовим кидком захопив її, підірвав сходові майданчики між першим та другим поверхами і протримався там із ротою кілька діб, не втратив жодного бійця і мав лише п'ять 300-х. Тобто Михайло - ЗДІБНИЙ військовий та мислить нешаблонно. І це є важливим для подальшої нашої розповіді.
Штурм Лимана ретельно планувався впродовж 7 діб. За задумом, тактична група мала діяти двома ешелонами - штурмовим і буферним. Штурмова група - рота / взвод на БМП, посилені танками, саперами, включені авіанавідники; буферна група - рота / взвод на БТР, ББМ.
Штурмові групи штурмують об'єкти, буферні - беруть їх під контроль та зачищають. Практично весь цей час по позиціях оборонців міста вівся дошкульний вогонь з метою їхнього виснаження. Періодично обстрілювалися навколишні населені пункти, щоб у такий спосіб приховати реальний напрямок майбутніх дій.
Був складений погодинний графік штурму міста, з командирами груп ретельно вивчено місцевість, назви вулиць, обриси об'єктів штурму, маршрути виходу до них. Завдання були уточнені напередодні штурму. Тобто ВСЕ місто було поділене між конкретними підрозділами, котрі рухалися до своїх об'єктів конкретними маршрутами, взаємодіючи між собою, але не заважаючи один одному.
Сім діб інтенсивно працювала російська розвідка всіх видів, особливо напружувалися радіоелектронна та БПЛА. Наші кажуть, що дуже потужно спрацювало радіоперехоплення росіян.
Цього разу багато уваги було приділено стійкості і прихованості управління. Крім традиційних та доступних ЗСУ засобів, 55-та омсбр (ППД - місто Кизил, Тува), укомплектована переважно тувинцями, вела радіообмін тувинською мовою (мова - зброя, якщо хтось сумнівався!).
Перед штурмом артилерійська група 90-ї тд (рештки 400-го сап) провела п'ять вогневих нальотів, класична схема: непарні - по піхоті, парні - по арті. Штурм почався рано-вранці, ще затемна. Вихід до рубежів спішування - під прикриттям диму.
Щойно намітився певний успіх, до міста негайно зайшов передовий пункт управління 2-ї армії, тобто управління було стійким та безперервним. Інфа про хід виконання бойових завдань опрацьовувалася ледь не в режимі реального часу, тому рішення щодо обстановки були вчасні та ефективні. Для розміщення важливих елементів бойового порядку в місті використовувалися об'єкти, що мають захисний статус: школи, церкви, будівлі-пам'ятки чи історична спадщина.
На жаль, ми з боями відступили з Лимана.
Мораль-1: ЗС України зіткнулися з радикально новою тактикою штурму населеного пункту.
Мораль-2: у РФ деінде трапляються командири, спроможні діяти нешаблонно і творчо.
Мораль-3: ми програли супернику, котрий нас переграв тактично.
Мораль-4: треба виконати роботу над помилками та готуватися до нових боїв. Нам повертати своє.
Все буде Україна!
Віктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій
https://republic.com.ua/article/yak-okupanti-taktichno-peregrali-zsu-u-bitvi-za-liman.html
я людей питав.
ну или кого-то под суд, если упустил возможность.