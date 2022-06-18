Рашисты жалуются на неисправную технику: "Везде хлам! Или едет и не стреляет, или стреляет, но не едет", - перехват ГУР. АУДИО

Российские оккупанты жалуются на обстрелы со стороны ВСУ, нехватку людей и неработающую технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР Минобороны в фейсбуке.

В перехваченном разговоре двое россиян обсуждают ситуацию на передовой. Один из них рассказывает, что ночью попал под сильные обстрелы со стороны ВСУ. Жалуется на нехватку людей:

"У нас здесь три человека дежурят целый день. Никому не поспать. Если бы было так, что здесь одни, там другие. А так выходит эти втроем всю ночь дежурят, а там вчетвером. Утром вышли, как начали по нас пиз… (стрелять) с АГС (автоматический станковый гранатомет). Сначала раз в поле легло, потом ближе, ближе. "Транзиты" какие-то катались".

Собеседник, в свою очередь, рассказывает что недалеко от него стоит танковое подразделение, которое также попало под обстрел: "Один двухсотый, один трехсотый. Йо… (попали) ночью. ДРГ зашло. Нам показали все. Все рассказали. Ничего путного нет. Чтобы взять и приехать. Повсюду хлам. Либо едет и не стреляет, либо стреляет и не едет".

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