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Новости Война в Украине
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Газ (10098) газохранилище (170) отопительный сезон (475) Шмыгаль Денис (2325)

Украина накопила в хранилищах более 10 млрд кубов газа для прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

газ

В украинских подземных газовых хранилищах аккумулировано уже более 10 млрд кубов газа, и этот объем постоянно растет.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Шмигаль подчеркнул, что идет подготовка к сверхсложному отопительному сезону, поэтому правительство просчитывает все возможные сценарии.

"Готовимся ко всем возможным сценариям. На заседании правительства утвердили документ, определяющий, что к началу отопительного сезона в октябре в наших подземных газохранилищах должны быть достаточные запасы газа для бесперебойного прохождения отопительного сезона при любых обстоятельствах. Это гарантии того, что страна будет с теплом, и мы сможем спокойно пройти следующую зиму", - отметил премьер.

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Топ комментарии
+11
Дoвбoйoб чи "наводчік"?
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18.06.2022 19:37
+10
Шмигаль уже цілі корегує. Кому це звіт телемарафону чи кацапам.Якась влада недолуга один поперед одного піаряться.той шпиталь показав той на позиціях знімається той координати нафтосховищ звітував цей газ припас для хлопка.
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18.06.2022 19:43
+10
Це шмигаль сказав просто так, аби сказати, чи дав наводку оркам бомбити газосховища? Там гетьманцев дав їм всі данні з геолокацією по нафтобазах і фактично всіх заправках, то це туди до купи, щоб вони не витрачали свої сили на розвідку?
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18.06.2022 19:53
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18.06.2022 19:32 Ответить
Дoвбoйoб чи "наводчік"?
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18.06.2022 19:37 Ответить
18:48

Оккупанты обстреляли газоперерабатывающий завод в Харьковской области
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18.06.2022 19:41 Ответить
по хорошей цене нам лохам впаришь. по закупке + за хранение не отдашь ведь? Семьи то вам не чем кормить
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18.06.2022 19:37 Ответить
торік на тец не накопичили запаси вугілля і, коли його не вистачало зовсім то в топках котлів електростанцій спалювали газ замість вугілля...
так що газу зараз накопичено мало
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18.06.2022 21:09 Ответить
Шмигаль уже цілі корегує. Кому це звіт телемарафону чи кацапам.Якась влада недолуга один поперед одного піаряться.той шпиталь показав той на позиціях знімається той координати нафтосховищ звітував цей газ припас для хлопка.
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18.06.2022 19:43 Ответить
дурны вважають ворогів недолугими дурнями...
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18.06.2022 19:54 Ответить
я не знаю что там накопил этот Шмундель,но почти всех абонентов,перевели к поставщику последней надежды. и походу осенью эта надежда сдохнет первой!
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18.06.2022 19:44 Ответить
Це шмигаль сказав просто так, аби сказати, чи дав наводку оркам бомбити газосховища? Там гетьманцев дав їм всі данні з геолокацією по нафтобазах і фактично всіх заправках, то це туди до купи, щоб вони не витрачали свої сили на розвідку?
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18.06.2022 19:53 Ответить
З А Е Б И С Ь ! А как быть тем у кого ТЕЦ разрушены, а власть наша автономное отопление не разрешает ставить, а как быть тем у кого ни окон ни дверей нет...?
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18.06.2022 20:00 Ответить
И сколько там Каломойского кубиков?
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18.06.2022 20:06 Ответить
Харьковское месторождение Газа в Шебелинке кормит пол РабZei...я и моя семья уехали из Харькова Навсегда....
Слишклм много ватных ублюдков путлера...
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18.06.2022 20:12 Ответить
Эта зима будет катастрофой для населения. Газ не будет подаваться в разрушенные города. Еще - если русские не долбанут по хранилищам.
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18.06.2022 20:29 Ответить
Лучше завозите в Украину утеплители и автономные обогреватели притом в авральном режиме. Что то мне подсказывает что этой зимой будет жопа. Рашисты знают как нам надавить на мозоль.
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18.06.2022 20:31 Ответить
То хай ще туди в'їбуть . Ну довбойоби , прости Господи.
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18.06.2022 21:45 Ответить
Було на кінець опалювального сезону 8. А тепер 10. То скільки накопичили?
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18.06.2022 23:08 Ответить
Це він дражнить кацапів, щоб ті вжарили ракетами по газосховищах, тоді й газу не буде.
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18.06.2022 23:58 Ответить
 
 