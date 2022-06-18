Украина накопила в хранилищах более 10 млрд кубов газа для прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль

В украинских подземных газовых хранилищах аккумулировано уже более 10 млрд кубов газа, и этот объем постоянно растет.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Шмигаль подчеркнул, что идет подготовка к сверхсложному отопительному сезону, поэтому правительство просчитывает все возможные сценарии.

"Готовимся ко всем возможным сценариям. На заседании правительства утвердили документ, определяющий, что к началу отопительного сезона в октябре в наших подземных газохранилищах должны быть достаточные запасы газа для бесперебойного прохождения отопительного сезона при любых обстоятельствах. Это гарантии того, что страна будет с теплом, и мы сможем спокойно пройти следующую зиму", - отметил премьер.

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