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Карту минных полей Херсонщины сдал россиянам предатель из СБУ Садохин, - глава облсовета Самойленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина,область,херсонська

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко озвучил, кто именно из высшего руководства области поспособствовал российскому вторжению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом чиновник сообщил в интервью "Укринформу".

"Сейчас мы уже также знаем о задержании помощника начальника Херсонского УСБУ – начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина, работавшего на врага", – сказал Самойленко.

Согласно его утверждению, именно Садохин "выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, сопровождая при этом колонну херсонской СБУ в эвакуацию".

"Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, президент Украины (Владимир Зеленский. - Ред.) уволил с должности и руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. Там сейчас также работают правоохранители", - добавил Александр Самойленко.
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Топ комментарии
+155
Я не розумію чому Бакланов і досі очолює СБУ ?
В його відомстві зрадник зрадником поганяє.
Взагалі зелені привели у владу і силові структури купу російського лайна.
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18.06.2022 19:37
+81
который прошел проверку у наумова, тот который зам. баканова и с чемоданами денег свалил с Украины, ну а баканов - друг зеленского, назначенный рулить сбу только по этому критерию. Но почему-то баканов, которого, говорят, тоже почему-то не было в Украине в момент вторжения, не отстранен от должности, расследования не назначено. А единственной операцией сбу за это время был договорняк с медведчуком во время сдачи Азова выступить с обвинениями Порошенко. Имхо, от Запада нам не оружие нужно, а помощь в устранении российских агентов во власти.
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18.06.2022 19:40
+79
Бо зеленський таке саме гівно.
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18.06.2022 19:45
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Страница 4 из 4
Я так понимаю центральное управление СБКУ НЕ СЛУШАЕТ 24 часа в сутки своих сотрудников и ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ и особенно высшее руководство? А почему нет прослушки-как вы собираетесь устанавливать российских агентов в СБУ и высших госструктурах Украины. В сегодняшних реалиях скрытой прослушке должны подвергаться ВСЕ. Крупные коммерческие банки-ито следят за сотрудниками и слушают их. А СБУ-это проходной двор получается. Ну и нужно чтобы главой СБУ наппример Херсона-должен быть НЕ МЕСТНЫЙ а выхрдец с Запада Украины. И нужно постоянно перетасовывать-чтобы не обросли связями и России их труднее было-бы завербовать
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19.06.2022 11:53 Ответить
На счет того было ли что-то заминировано. А то тут некоторые говорят, что минирование с украинской стороны сказки. При Порохе было заминировано

Пограничники РФ хотят, чтобы Украина разминировала мосты в Крым 05.03.2015

Пограничное управление ФСБ России в аннексированном Крыму направило обращение украинским пограничникам пункта пропуска Чонгар, в котором "высказана обеспокоенность" по поводу минирования украинской стороной мостов на границе с оккупированной территорией. Об этом пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ сообщила РИА Новости.

"Руководство пограничного управления направило в адрес сопредельного украинского пограничного органа обращение о необходимости принять меры по разминированию моста", - сказано в сообщении.

https://news.liga.net/politics/news/pogranichniki_rf_khotyat_chtoby_ukraina_razminirovala_mosty_v_krym
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19.06.2022 12:17 Ответить
Єрмак сам особисто розповідав в грудні 2020 в інтервʼю Українській правді, як він старанно займається розмінуванням цих всих ділянок, "в рамках парижських домовленостей".
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19.06.2022 12:30 Ответить
СБУ, ДБР, Прокуратуре некогда было заниматься безопасностью страны и предателями.
СБУ, ДБР, Прокуратура была занята посадкой Порошенко и других патриотов.
СБУ, ДБР, Прокуратура и сейчас этим занята ( речь медвечука от СБУ).
А командует этим всем небритый "мачо" в зелёной футболке.
Показушник!
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19.06.2022 13:05 Ответить
Цікаво на яких лохів все то розраховано?
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19.06.2022 13:10 Ответить
Зеленский думал что Путин ограничится Херсоном и Донбасом , ну и дал согласие по телефону ,но Путин обманул Зелёного ,и пошел на Киев чтобы все забрать ,и тут Зелёный понел что его обе,,,бали и хотят сместить ,вот как было скорей всего .
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19.06.2022 14:58 Ответить
І шо?
Чому він досі не розгойдується?
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19.06.2022 15:14 Ответить
Нашли "козла отпущения", теперь вся зелень чистенькая))))
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19.06.2022 15:32 Ответить
Уже не получится быть чистенькими. Обгадились уже где только успели
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20.06.2022 10:55 Ответить
А що єрмак??
Не при ,,дЄлах,,???!!!!!(((
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16.07.2022 13:37 Ответить
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