Карту минных полей Херсонщины сдал россиянам предатель из СБУ Садохин, - глава облсовета Самойленко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко озвучил, кто именно из высшего руководства области поспособствовал российскому вторжению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом чиновник сообщил в интервью "Укринформу".
"Сейчас мы уже также знаем о задержании помощника начальника Херсонского УСБУ – начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина, работавшего на врага", – сказал Самойленко.
Согласно его утверждению, именно Садохин "выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, сопровождая при этом колонну херсонской СБУ в эвакуацию".
"Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, президент Украины (Владимир Зеленский. - Ред.) уволил с должности и руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. Там сейчас также работают правоохранители", - добавил Александр Самойленко.
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Пограничники РФ хотят, чтобы Украина разминировала мосты в Крым 05.03.2015
Пограничное управление ФСБ России в аннексированном Крыму направило обращение украинским пограничникам пункта пропуска Чонгар, в котором "высказана обеспокоенность" по поводу минирования украинской стороной мостов на границе с оккупированной территорией. Об этом пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ сообщила РИА Новости.
"Руководство пограничного управления направило в адрес сопредельного украинского пограничного органа обращение о необходимости принять меры по разминированию моста", - сказано в сообщении.
https://news.liga.net/politics/news/pogranichniki_rf_khotyat_chtoby_ukraina_razminirovala_mosty_v_krym
СБУ, ДБР, Прокуратура была занята посадкой Порошенко и других патриотов.
СБУ, ДБР, Прокуратура и сейчас этим занята ( речь медвечука от СБУ).
А командует этим всем небритый "мачо" в зелёной футболке.
Показушник!
Чому він досі не розгойдується?
Не при ,,дЄлах,,???!!!!!(((