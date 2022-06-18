Зеленский провел совещание по ситуации на Одесчине – говорили о вывозе аграрной продукции. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В рамках рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В сообщении отмечается: "Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко проинформировал участников совещания о мероприятиях по обороне региона.
Также обговорили пути организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесчины. По словам Максима Марченко, из-за российской агрессии в портах области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира.
Участники встречи обсудили вопросы сбора урожая в области и мероприятия по обеспечению сельскохозяйственной техники.
Также речь шла о социальном обеспечении внутриперемещенных лиц, проживающих в Одесской области.
На совещании заслушали информацию о последствиях ракетных ударов российских оккупантов по Одесской области. Жертвами обстрелов стали 55 жителей региона, разрушен ряд объектов инфраструктуры.
Кроме того, обсуждались вопросы работы промышленных предприятий области во время российской агрессии.
Участники совещания заслушали информацию командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы относительно ситуации в сфере безопасности в акватории Черного моря и обеспечения подразделений ВМС.
Глава государства также осмотрел жилой дом, который был поврежден 23 апреля в результате вражеских ракетных обстрелов. Тогда жертвами стали восемь человек, среди которых трехмесячный младенец. Владимир Зеленский ознакомился с ходом восстановительных работ.
"Это ужасное, страшное преступление, агрессор убивает и калечит наших людей. Мы должны восстановить этот дом, чтобы жильцы вернулись в свое жилье", – сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
І щось я не пригадую Зеленського зі зброєю в руках і в обороні Києва.
В бункері з мішками сидів.
а це вже да - обговiр!
як не бачили причину - так і не бачимо....
їдь в Україну - все буде забезпечено за твoїм бажанням, як партизани тебе не знищать на підході...
іди....
"а счетчик счелкает и все равно, в конце пути придется рoзщітаться.." (c)
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Президент хоче, щоб депутати ратифікували стамбульську конвенцію.
Це небезпечно, адже полегшить дезертирство.
Згідно стамбульської конвенції, жінкою є не та, хто народилася жінкою, але кожний, хто хоче бути жінкою.
Після ратифікації стамбульської конвенції, деморалізований солдат може заявити, що відтепер відчуває себе жінкою й тому не зобовʼязаний служити.
Обмеження на виїзд військовозобовʼязаних чоловіків теж втрачають сенс. Кожний, хто хоче виїхати заявить, що він тепер жінка і виїде.
Проти ратифікації стамбульської конвенції виступають всі християни і всі мусульмани України.
Чи на часі президентові і депутатам сваритися з більшістю українців?
"прекращеніе" - це відкладена війна...
і вбивати будуть ваших синів і онyків... - хочете "прекращенія"? - відкладуйте..
После его приезда, ППО всю вторую половину дня работает!