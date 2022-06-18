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Зеленский провел совещание по ситуации на Одесчине – говорили о вывозе аграрной продукции. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В рамках рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко проинформировал участников совещания о мероприятиях по обороне региона.

Также обговорили пути организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесчины. По словам Максима Марченко, из-за российской агрессии в портах области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира.

Участники встречи обсудили вопросы сбора урожая в области и мероприятия по обеспечению сельскохозяйственной техники.

Также речь шла о социальном обеспечении внутриперемещенных лиц, проживающих в Одесской области.

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На совещании заслушали информацию о последствиях ракетных ударов российских оккупантов по Одесской области. Жертвами обстрелов стали 55 жителей региона, разрушен ряд объектов инфраструктуры.

Кроме того, обсуждались вопросы работы промышленных предприятий области во время российской агрессии.

Участники совещания заслушали информацию командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы относительно ситуации в сфере безопасности в акватории Черного моря и обеспечения подразделений ВМС.

Глава государства также осмотрел жилой дом, который был поврежден 23 апреля в результате вражеских ракетных обстрелов. Тогда жертвами стали восемь человек, среди которых трехмесячный младенец. Владимир Зеленский ознакомился с ходом восстановительных работ.

"Это ужасное, страшное преступление, агрессор убивает и калечит наших людей. Мы должны восстановить этот дом, чтобы жильцы вернулись в свое жилье", – сказал президент.

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Зеленский провел совещание по ситуации на Одесчине – говорили о вывозе аграрной продукции 01
Зеленский провел совещание по ситуации на Одесчине – говорили о вывозе аграрной продукции 02
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Топ комментарии
+13
так вони намагалися здати Одесу, просто генерал Марченко їм переплутав всі карти, відбивши Миколаїв і Вознгесенськ, за цього і погнали його з Миколаєва і навіть спасибі не сказали.
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18.06.2022 20:30
+11
А перед здачею Херсонської області проводив зустріч там, а потім сталося те, що сталося.
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18.06.2022 20:25
+9
Якби ти здав Миколаїв, як Херсон, то цього питання вже давно би вдалось уникнути, бо Одеса вже би мала сполучення з Придністров'ям і рашкою.
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18.06.2022 20:22
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Якби ти здав Миколаїв, як Херсон, то цього питання вже давно би вдалось уникнути, бо Одеса вже би мала сполучення з Придністров'ям і рашкою.
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18.06.2022 20:22 Ответить
так вони намагалися здати Одесу, просто генерал Марченко їм переплутав всі карти, відбивши Миколаїв і Вознгесенськ, за цього і погнали його з Миколаєва і навіть спасибі не сказали.
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18.06.2022 20:30 Ответить
Так вы про Киев забыли упомянуть - он же чуть город не сдал, орки же уже в городе были!
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18.06.2022 20:34 Ответить
мертві були.
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18.06.2022 20:53 Ответить
так їм про троєщинських пацанв забули сказати
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18.06.2022 22:00 Ответить
А він не думав, що на Київ нападатимуть.
І щось я не пригадую Зеленського зі зброєю в руках і в обороні Києва.
В бункері з мішками сидів.
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19.06.2022 07:28 Ответить
обговорили - роти витерли, пішли пиxнули...
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18.06.2022 20:24 Ответить
А перед здачею Херсонської області проводив зустріч там, а потім сталося те, що сталося.
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18.06.2022 20:25 Ответить
то був не обговiр, а так собі - сивоху обісцяти....
а це вже да - обговiр!
як не бачили причину - так і не бачимо....
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18.06.2022 20:31 Ответить
Так он тогда торжественно заявил, что «мы готовы к отражению!». Даже наградил кого-то как помнится.
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18.06.2022 20:33 Ответить
Оно еще что-то записывает? Плохо с памятью? Запиши себе на лбу: "Договоримся посередине"
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18.06.2022 20:28 Ответить
Никто не осмелился спросить у керманича про его тайный план вернуть Донбасс и Крым «мирным путем», как он обещался на стадионе?
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18.06.2022 20:31 Ответить
коли криворогаті "шуткують" - Україна здригаеться в смертному болю
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18.06.2022 20:34 Ответить
Як вже ******* ці постановочні фото і вся ця рагуляча клоунада!
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18.06.2022 20:46 Ответить
Не густо...
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18.06.2022 20:47 Ответить
не сци - червень 18.. - далі буде, всі будете пошматовані
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18.06.2022 20:59 Ответить
Джавелін, смерека, віли до стіни?
їдь в Україну - все буде забезпечено за твoїм бажанням, як партизани тебе не знищать на підході...
іди....
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18.06.2022 21:06 Ответить
Навіть не цікавить, що ти куриш.
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18.06.2022 21:42 Ответить
хто за шо - а зелений за куриш..- неперeможна зелена мафія!
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18.06.2022 21:55 Ответить
за кожне своє недолуге криворогате шуткувне починаючі з 14го прийдетсья відповісти...
"а счетчик счелкает и все равно, в конце пути придется рoзщітаться.." (c)
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18.06.2022 20:50 Ответить
Дмитро Корчинський

7 хв ·

Президент хоче, щоб депутати ратифікували стамбульську конвенцію.

Це небезпечно, адже полегшить дезертирство.

Згідно стамбульської конвенції, жінкою є не та, хто народилася жінкою, але кожний, хто хоче бути жінкою.

Після ратифікації стамбульської конвенції, деморалізований солдат може заявити, що відтепер відчуває себе жінкою й тому не зобовʼязаний служити.

Обмеження на виїзд військовозобовʼязаних чоловіків теж втрачають сенс. Кожний, хто хоче виїхати заявить, що він тепер жінка і виїде.

Проти ратифікації стамбульської конвенції виступають всі християни і всі мусульмани України.

Чи на часі президентові і депутатам сваритися з більшістю українців?
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18.06.2022 21:06 Ответить
Бред какой эта ваша стамбульска конвенция
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18.06.2022 22:09 Ответить
Якщо між війною та Зеленським ви обираєте Зеленського, ви отримаєте і війну, і Зеленського
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18.06.2022 21:34 Ответить
кол-во кацапоботів + 73% наших зелених підарасів, переванатажуе ресурс з лютого цього року...
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18.06.2022 22:10 Ответить
президент хоче не перемоги - президент хоче "прекращенія"....
"прекращеніе" - це відкладена війна...
і вбивати будуть ваших синів і онyків... - хочете "прекращенія"? - відкладуйте..
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18.06.2022 22:24 Ответить
Бедоносец конченный, зачем приперся???? Без тебя никчема не разберутся???
После его приезда, ППО всю вторую половину дня работает!
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18.06.2022 23:21 Ответить
Вже не знають ,як вкрасти
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19.06.2022 07:52 Ответить
 
 