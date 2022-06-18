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Пентагон (1212) РСЗО (145)

В Пентагоне рассматривают дополнительные поставки РСЗО для Украины, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,рсзв,mlrs,зброя.

Минобороны США планирует увеличить поставки реактивных систем залпового огня HIMARS украинским военным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Politico, об этом заявили несколько чиновников США.

По их информации, США намерены отправить в Украину еще четыре РСЗО в рамках следующего пакета военной помощи. Но согласие по решению еще не достигнуто.

"Министерство обороны все еще взвешивает все варианты, и решение об отправке еще четырех РСЗО HIMARS еще не является окончательным", - подчеркнул чиновник Пентагона.

По его словам, решение о передаче РСЗО будет основано "на неотложных нуждах Украины".

При этом в администрации Байдена добавили, что помимо РСЗО также планируется поставка снарядов.

"Мы ожидаем скорой передачи большего количества HIMARS и большего количества управляемых снарядов", – отметил чиновник.

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Топ комментарии
+21
Зараз на еспресо британський офіцер говорить що по півдню в людей по всьому світу дуже багато запитань- як москалі так швидко захопили території, які легко обороняти.
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18.06.2022 22:16
+14
Давайте вже Вечірнього балабола. Хоть паржом.
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18.06.2022 22:05
+14
Кількість поставок РСЗВ відповідатиме кількості навчених екіпажів.
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18.06.2022 22:10
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Давайте вже Вечірнього балабола. Хоть паржом.
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18.06.2022 22:05 Ответить
Оно ещё недостаточно приняло, чтобы балаболить:
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18.06.2022 22:14 Ответить
Чем больш - тем лучше!
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18.06.2022 22:07 Ответить
Кількість поставок РСЗВ відповідатиме кількості навчених екіпажів.
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18.06.2022 22:10 Ответить
вот учится будут на москалях
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18.06.2022 22:42 Ответить
Ну давайте быстрее уже, ну е..ать копать(с) Кернес
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18.06.2022 22:07 Ответить
"...ну вот. Опять Черняк...какой-то змей, бл*" 👌
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18.06.2022 22:12 Ответить
вы хоть дайте что обещали,а то один 3,14здёжь.
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18.06.2022 22:09 Ответить
Зараз на еспресо британський офіцер говорить що по півдню в людей по всьому світу дуже багато запитань- як москалі так швидко захопили території, які легко обороняти.
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18.06.2022 22:16 Ответить
Есть вещи о которых не говорят, так как они еще не завершены. Автору известны некоторые детали. Поэтому Ваш вопрос неуместен.
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18.06.2022 22:20 Ответить
Смислє нє гаварят?! гейнерал СБУ, який зрадив країну - назначений Zeлохом. дєрьмак, який віддав команду на розмінування перешийку був також назначений Zeлохом. Військові підрозділи, яких навчали обороняти вихід з Криму, взагалі не були на своїх місцях, хоч ГУР знав дату вторгнення.
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18.06.2022 22:32 Ответить
В разведке есть такая технология, когда операцию одной страны встраивают в более сложную операцию другой. В итоге, получается, что первая страна, преследуя свои цели, в действительности выполняет задачу другой. Не зная об этом.
Это второй курс разведшколы.
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18.06.2022 23:59 Ответить
Одна людина там би не впоралась.
До речі, у нашій розвідці теж засіли вороги. Завдяки ЗЕ.
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19.06.2022 07:29 Ответить
Згадуйте хто казав що їх дуже важко обороняти. А такі були. Ніхто з публічних осіб не пропонував використовувати бетонні канали як укріплення. Ну і взагалі багато хто бачив та шукав мир в очах і хрюкав про те що не можна будувати укріплення бо як ми тоді повернемо кримчан.
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19.06.2022 00:30 Ответить
Четыре всего? Опять по чайной ложке выдают. Нам как минимум раз в 10 надо больше.
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18.06.2022 22:16 Ответить
По людські,це дякують за допомогу!! А дорікати на недостатню допомогу,це нахабство та брутальність!!!))
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18.06.2022 22:37 Ответить
Надо благодарить, но озвучивать необходимые обьемы тоже надо.
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18.06.2022 23:11 Ответить
Попри всю мою вдячність за допомогу, до того ж щиру, я все ж маю право бути нахабним і брутальним, бо це стосується життя десятків тисяч моїх співвідчизників!

І так - нам потрібно не 4 такі системи, а 44... для початку!
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18.06.2022 23:15 Ответить
Вас треба банити - ви дієте на шкоду країні. Дякувати можна було б якби не атомна зброя. А так дякувати за 4 пускові ну це жалюгідно коли рф одним ешелоном приганяє собі 50, а такі ешелони регулярно їдуть.
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19.06.2022 00:32 Ответить
Если они так будут нам давать оружие, то такими темпами мы будем воевать еще 8 лет
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18.06.2022 23:30 Ответить
Респект та щира подяка,за допомогу,яка рятує Україну!! Спільними зусиллями знищимо московську орду !!!))
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18.06.2022 22:33 Ответить
Байденко Порошенко и Борис Джонсонюк кажуть що настав час мочить в сортире мавзолейного т еррориста...
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18.06.2022 22:34 Ответить
С предателями во власти и ссыкливым западом большинству людей в Украине остаётся верить только в Бога и ЗСУ
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18.06.2022 22:35 Ответить
А "предателей во власти" теж з "ссьікливого запада" в Україну прислали!!))
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18.06.2022 22:41 Ответить
Ze на 9 травня готовав шашлыки...
Не забули????
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18.06.2022 22:37 Ответить
І загалом,якщо збільшити витрати на оборону,небуде на що будувати дороги!!!))
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18.06.2022 22:44 Ответить
Поясніть мені як "все ще зважує всі варіанти" і "невідкладні потреби України" пов'язані міх собою???? Як можна зволікати, коли країна знаходиться у критичному становищу???Ви або даєте якомога більше зброї і припиняєте пи_діти про "зваження", або визнаєте, що ви жалюгідні імпотенти, які до усрачки бояться ***** (а може й домовилися з ним про щось) і припиняєте гратися у геополітику.
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19.06.2022 05:53 Ответить
 
 