На восточном направлении в течение 18 июня уничтожено 87 оккупантов, 1 танк, 5 минометов, 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 18 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 87, танков – 1, минометов – 5, АТТ – 52, специальная техника – 1, БПЛА – 1, склад б/п – 2".

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