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На восточном направлении в течение 18 июня уничтожено 87 оккупантов, 1 танк, 5 минометов, 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 18 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 87, танков – 1, минометов – 5, АТТ – 52, специальная техника – 1, БПЛА – 1, склад б/п – 2".

Читайте также: Оперативная информация Генштаба ВСУ на 18:00 18 июня
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ЗСУ - санітари людства. Дякую за працю!
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18.06.2022 22:26 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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18.06.2022 22:40 Ответить
ВІРИМ в ЗСУ !!!
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18.06.2022 22:50 Ответить
Автомобільна техніка 52 ??? Добряче погуляли!
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18.06.2022 22:54 Ответить
Одруківка або ж накрили базу, що в останній час досить часто відбувається…
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18.06.2022 23:06 Ответить
 
 