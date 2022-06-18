На восточном направлении в течение 18 июня уничтожено 87 оккупантов, 1 танк, 5 минометов, 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.
В сообщении отмечается: "Сегодня, 18 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 87, танков – 1, минометов – 5, АТТ – 52, специальная техника – 1, БПЛА – 1, склад б/п – 2".
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