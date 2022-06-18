Верещук возглавит Координационный штаб по защите прав депортированных лиц, - Кабмин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Правительство создало Координационный штаб по вопросам защиты прав лиц, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией против Украины, а также утвердило Положение о нем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
В сообщении отмечается: "Минреинтеграция разработала проект соответствующего решения Правительства, которое было рассмотрено и принято на заседании 17 июня.
Председателем Координационного штаба определен Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. В состав штаба вошли Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, представители центральных органов исполнительной власти, силовых структур и другие.
Основными задачами Координационного штаба является содействие деятельности по защите прав депортированных между всеми заинтересованными сторонами, а также определение путей и способов решения проблемных вопросов в отношении таких лиц".
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це як прокуратура криму. ни про що
Не можна ж так над людиною знущатись!
"Може її завідувачкою їдальні"
І що тоді депутатики будуть їсти, і де "столоваться"?
Судячи з інтелеХТу, прибиральниця - її максимум.
Быстрый захват Херсонской области произошел из-за предательства завербованного сотрудника СБУ Игоря Садохина - помощника начальника областного Управления Службы.
«Считается, что именно он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию. Он был задержан еще в марте», - глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.
https://t.me/charter97_org/76016
задолбала...
шо там с АЗОВом, крыса???
ТАК ОСЬ- який голова - такий і штаб
а за розтрату бюджет будуть відповідати перед українським судом
рукуклешню бабу-краба Безуглую и они вместе возглавят колонну идущих нах@й?