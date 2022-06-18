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Новости Война в Украине
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Верещук возглавит Координационный штаб по защите прав депортированных лиц, - Кабмин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

Правительство создало Координационный штаб по вопросам защиты прав лиц, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией против Украины, а также утвердило Положение о нем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

В сообщении отмечается: "Минреинтеграция разработала проект соответствующего решения Правительства, которое было рассмотрено и принято на заседании 17 июня.

Председателем Координационного штаба определен Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. В состав штаба вошли Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, представители центральных органов исполнительной власти, силовых структур и другие.

Основными задачами Координационного штаба является содействие деятельности по защите прав депортированных между всеми заинтересованными сторонами, а также определение путей и способов решения проблемных вопросов в отношении таких лиц".

Читайте: Не ведите детей учиться в оккупантские учебные заведения, переезжайте на подконтрольную территорию, - Верещук
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Топ комментарии
+30
это как анекдот про кровати...
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18.06.2022 22:55
+30
Эта Куйловская лярва любое дело или разминирует или заминирует по заданию Параши.
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18.06.2022 22:55
+29
зрозумило
це як прокуратура криму. ни про що
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18.06.2022 22:54
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зрозумило
це як прокуратура криму. ни про що
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18.06.2022 22:54 Ответить
это как анекдот про кровати...
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18.06.2022 22:55 Ответить
О, для этой хитрожопой Верещучки создали штаб. Незаменимый специалист - универсал у Слуг народа. Когда уже закончится этот бардак?
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18.06.2022 23:10 Ответить
ни когда, они создают систему, они ее внедряют, там свои люди которые получают % за свои не понятные действия, ну и кроме всего прочего - привилегии, они не избранный контингент, они за бабло там, верещук много лет окучивала таможню, там бабла хватило на депутатство и более, ее взяли потому что она своих людей на таможне расставила, что бы зеленые на контрабанде бабло рубили, ................эти все перестановки - понты для лохов, типа они что то делают и о ком - заботятся, их забота - бабки .
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18.06.2022 23:39 Ответить
Очевидно, що ісля Перемоги буде коротенький гучний Майданчик
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19.06.2022 07:28 Ответить
Эта Куйловская лярва любое дело или разминирует или заминирует по заданию Параши.
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18.06.2022 22:55 Ответить
Приткнули!
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18.06.2022 22:56 Ответить
"евакуювала" (здала) Азовців, тепер депортовані згинуть у безкрайїх російських просторах 😰
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18.06.2022 22:57 Ответить
А как же реинтеграция временно оккупированных территорий???
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18.06.2022 22:58 Ответить
Це зараз у зеленої влади не на часі.(с)
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19.06.2022 10:03 Ответить
Бо вона дуже усих краще ВЫРЫЩИИТЬ!!!
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18.06.2022 23:00 Ответить
Може її завідувачкою їдальні у Верховній Раді призначити та залишити в спокої?
Не можна ж так над людиною знущатись!
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18.06.2022 23:02 Ответить
Валерий Коломиец 6a8f7b0f


"Може її завідувачкою їдальні"
І що тоді депутатики будуть їсти, і де "столоваться"?
Судячи з інтелеХТу, прибиральниця - її максимум.
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18.06.2022 23:12 Ответить
Помніцца Верещучка збиралась відкривати щось на кордоні з Кримом. І де?
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18.06.2022 23:02 Ответить
Так вже ж відкрила. До сих пір москалі в Херсоні гостюють
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18.06.2022 23:08 Ответить
бгг, закідушечка...

Быстрый захват Херсонской области произошел из-за предательства завербованного сотрудника СБУ Игоря Садохина - помощника начальника областного Управления Службы.

«Считается, что именно он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию. Он был задержан еще в марте», - глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.
https://t.me/charter97_org/76016
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18.06.2022 23:41 Ответить
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19.06.2022 00:06 Ответить
Відкрила, розмінувала шляхи для автобусів, а пішли танки!!!
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19.06.2022 07:34 Ответить
Верещучка ну никак не может без должности, пришлось величайшему создать контору- никанору, чем будут заниматься один черт знает, но зато при бабках и при галхфе останется и с новой силой будет херню городить!!!!
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18.06.2022 23:02 Ответить
Нужно было создать и поставить верещучку председателем комитета по защите краснокнижных растений и животных в период войны.
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18.06.2022 23:05 Ответить
Помнится, как эта ватница гордону рассказывала про страшных бандеровцев. И как ее националисты угнетают. А теперь она националистов сдала в плен раше.
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18.06.2022 23:08 Ответить
Скільки і що дала та бєзумная цяця, чи за неї нєвідімиє далі офісним вєлічайшєго?
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18.06.2022 23:10 Ответить
Рава-Руська, старе єврейське містечко на кордоні, не могло профінансувати проект такого масштабу. Риторичне запитання, хто ж долучився?
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18.06.2022 23:20 Ответить
Баба-хлоп знову присмокталась до "посади" Певно добре смокче
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18.06.2022 23:12 Ответить
Партноменклатура.
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18.06.2022 23:13 Ответить
Скоріше порнономенклатура.
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19.06.2022 10:06 Ответить
для мерипопинс с зонтом никак не найдут теплого уголка (мож возле параши??)
задолбала...
шо там с АЗОВом, крыса???
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18.06.2022 23:17 Ответить
Хм..Для цієї тварини скоріш підійде не ім'я няні-чарівниці Мері Поппінс,а злодюги і зрадниці Марії Сракової.Все,за що ця потвора не візьмется-перетворюється на повну сраку.
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19.06.2022 10:17 Ответить
Наказали щуку. Вирішили втопити!
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18.06.2022 23:20 Ответить
із досвіду прожитого в країні, де віце-прем'єр верещук: де влазить керувати верещук - там без варіантів буде жопа. Може її послом в рашу направити?
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18.06.2022 23:21 Ответить
Літо,,, Уряд утворив Координаційний штаб з питань депортації примусово переміщених на дно Чорного Моря російських моряків у зв'язку зі збройною агресією проти України,
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18.06.2022 23:24 Ответить
Ці всі зелені курви - новоявлені "політики" вважають себе в усьому спеціалістами, а на справді ні в чому. Це видно по кадровим призначенням, ставлять як плату за лояльність хоч куди, але завжди поряд з бюджетним "коритом".
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18.06.2022 23:36 Ответить
во время войны ей хоть шерсти клок. Зарплату будет немалую получать. Устраиваются на бюджет и тянут, тянут
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18.06.2022 23:36 Ответить
Верещучка на фото під заголовком чомусь мені нагадує одну дуру з фільму "Собаче серце")
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18.06.2022 23:39 Ответить
парасолька де???
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18.06.2022 23:42 Ответить
Одной безумной зелёной шобле мало, коксовые дороги делят вместе?))
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18.06.2022 23:43 Ответить
яка активна ку..ва
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18.06.2022 23:47 Ответить
Верещук - дура
ТАК ОСЬ- який голова - такий і штаб

а за розтрату бюджет будуть відповідати перед українським судом
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19.06.2022 00:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6c6gQeSEKEw
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19.06.2022 03:17 Ответить
бездарне бабисько не вгамується
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19.06.2022 00:06 Ответить
гнати хвойду !!!!
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19.06.2022 00:07 Ответить
"Це ж уже було..." Верещучка вже інтегрувала окуповані території, посприявши розмінуванням та розведенням (відведенням) військ з наступним заняттям сєпарами сірих зон.
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19.06.2022 00:24 Ответить
С-ка.... Таперь до окончания войны терпеть это издевательство.... Вряд ли Зеленский позволит выборы в ВР....
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19.06.2022 05:10 Ответить
Бездарная дамочеа что и Безуглая...
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19.06.2022 07:14 Ответить
ця мадам мае вибачитись перед моім народом 3а цей бруд що лила про війну в минулі роки і гнати іі в шию а перед тим перевірити іі 3вя3ки 3 регіоналами
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19.06.2022 07:24 Ответить
Гімно не тоне!
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19.06.2022 07:49 Ответить
Ну навіщо, ви так з депортованими, без неї, хоча б був невеличкий шанс повернутись...
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19.06.2022 08:17 Ответить
Чим би не займалась ця шльондра,виходить тільки дупа.
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19.06.2022 08:45 Ответить
Все ,,Слуги урода", весь кабмин и весь зеленский должны уйти в отставку. Иначе этот бордель никогда не закончится и мы потеряем страну
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19.06.2022 08:54 Ответить
Когда уже баба-крыса Верещучка возьмет за руку клешню бабу-краба Безуглую и они вместе возглавят колонну идущих нах@й?
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19.06.2022 10:23 Ответить
еЩЕ ОДИН ХРАНИТЕЛЬ СТРАНЫ-ИРИНА ИВАНЕНКО-нарисовалась на Цензоре.Всех, и Иру, сразу нач. отдела кадров в правительство или лучше в ВР. Ваш уровень хоть позволяет вам облаивать кого не попадя?Пользуетесь безответственностью за свои испражнения. Все стратеги,все грудью на амбразуры танков лягут,лишь разреши...
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19.06.2022 10:29 Ответить
То курвисько хоч тут, а таки вилізло...
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19.06.2022 10:42 Ответить
Цінний агент дєрмака, після розмінування Кримського перешийку і здачі півлня взялася здавати все і зразу. Шум пройшов, лохів обдурили відосами і "перехопленнями", стрілочника серед одного СБУшника видали і вперед до нових зрад.
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19.06.2022 10:59 Ответить
Що ще не розвалено? Давай туди Верещучку назначати!.
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19.06.2022 12:38 Ответить
Я бачу , що в зебіла кадровий голод
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19.06.2022 16:10 Ответить
 
 