Верещук возглавит Координационный штаб по защите прав депортированных лиц, - Кабмин

Правительство создало Координационный штаб по вопросам защиты прав лиц, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией против Украины, а также утвердило Положение о нем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

В сообщении отмечается: "Минреинтеграция разработала проект соответствующего решения Правительства, которое было рассмотрено и принято на заседании 17 июня.

Председателем Координационного штаба определен Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. В состав штаба вошли Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, представители центральных органов исполнительной власти, силовых структур и другие.

Основными задачами Координационного штаба является содействие деятельности по защите прав депортированных между всеми заинтересованными сторонами, а также определение путей и способов решения проблемных вопросов в отношении таких лиц".

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