Время переговоров с Россией должны определять ВСУ, а не политики, - Гармаш ответил Арахамии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Журналист, участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш подверг критике высказывания Давида Арахамии о возобновлении переговоров с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Гармаш отметил: "Насчет сегодняшнего заявлении Арахамии о переговорах с Россией в конце августа, если и когда "российские войска вернутся на свои позиции по состоянию на 24 февраля"…
Это хреново, когда во время войны политики, а не военные решают, когда и где украинской армии перестать освобождать суверенную территорию Украины. Остановимся мы на линии разграничения на Донбассе или не остановимся, должны решать не политики, а военные. И исходить они должны не из пожеланий Банковой, или Берлина с Парижем, а исключительно из своих возможностей. Если будут силы и ресурсы, нужно идти до самой границы. Если не будет, война замораживается и переносится на несколько лет вперед. Это очень плохо, но хотя бы понятно.
А заранее обозначать (без учета военных реалий на тот момент), где остановить успешную контратаку (а именно ее депутат называет предпосылкой переговоров с Кремлем) украинских войск… - это как то… Потому что если она успешная, то успех нужно развивать, а не стопорить. В общем, во время войны такие вещи должны решать исключительно военные и исходя исключительно из возможностей!"
Пожалуйста, подождите...
хотя.... понимаю шо и кроссовку пачкать об это... не охота!!!
-Сынок, мы так рады, так рады.А папа от радости упал с дерева и сломал себе хвост
как после этого, оно может представлять Украину на переговорах?
Нонсенс...
Пропагандистські російські ЗМІ повідомлять, що командирів полку "Азов" вивезли на територію РФ. Зазначається, що це нібито необхідно для проведення "слідчих дій".
Про це пишуть на сторінках прокремлівських медіа. При цьому вказується, що захисники Маріуполя "здалися в полон" окупантам, українська влада називає євакуаціею
я на мене - не було б навіть мови за цей зелений срач-перемовини...
Ну ты и ********. Арахамии.
На высоких не ДОПУСТИМА !!!
Его туда оформил Швондер... а их у нас 73%....