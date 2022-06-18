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Время переговоров с Россией должны определять ВСУ, а не политики, - Гармаш ответил Арахамии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гармаш

Журналист, участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш подверг критике высказывания Давида Арахамии о возобновлении переговоров с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Гармаш отметил: "Насчет сегодняшнего заявлении Арахамии о переговорах с Россией в конце августа, если и когда "российские войска вернутся на свои позиции по состоянию на 24 февраля"…

Это хреново, когда во время войны политики, а не военные решают, когда и где украинской армии перестать освобождать суверенную территорию Украины. Остановимся мы на линии разграничения на Донбассе или не остановимся, должны решать не политики, а военные. И исходить они должны не из пожеланий Банковой, или Берлина с Парижем, а исключительно из своих возможностей. Если будут силы и ресурсы, нужно идти до самой границы. Если не будет, война замораживается и переносится на несколько лет вперед. Это очень плохо, но хотя бы понятно.

А заранее обозначать (без учета военных реалий на тот момент), где остановить успешную контратаку (а именно ее депутат называет предпосылкой переговоров с Кремлем) украинских войск… - это как то… Потому что если она успешная, то успех нужно развивать, а не стопорить. В общем, во время войны такие вещи должны решать исключительно военные и исходя исключительно из возможностей!"

Читайте также: Переговоры с РФ можем возобновить в августе, после "контрнаступления в некоторых местах", - Арахамия
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Топ комментарии
+87
арахамии не отвечать надо и вообще вступать с ним в дискуссию, а избавляться в Раде от этого мусора, никчемного, воровитого и бестолкового и пожизненный бан на занятие политикой в Украине
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18.06.2022 23:08
+82
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18.06.2022 23:06
+75
Арахамідія не політик, він звичайний жлоб випадково потрапив до ВРУ
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18.06.2022 23:11
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18.06.2022 23:06 Ответить
Значит, первые буквы оставить на месте, а поменять "хвосты": Душилин Пенис.
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18.06.2022 23:07 Ответить
Вчера этих пенисов душили, душили... (С)
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18.06.2022 23:40 Ответить
арахамии не отвечать надо и вообще вступать с ним в дискуссию, а избавляться в Раде от этого мусора, никчемного, воровитого и бестолкового и пожизненный бан на занятие политикой в Украине
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18.06.2022 23:08 Ответить
Зе слуг потрібно всім кодлом відправляти в піхоту
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18.06.2022 23:27 Ответить
Ти хотів би опинитися з ними в одному окопі? Ти хочеш, щоб вони тебе прикривали?
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18.06.2022 23:39 Ответить
По мінному полю
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19.06.2022 08:34 Ответить
Поки воно буде брати по 50 млн, цим тупим висєрам не буде кінця. Хтось візьме його за сраку?
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19.06.2022 07:38 Ответить
Арахамідія не політик, він звичайний жлоб випадково потрапив до ВРУ
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18.06.2022 23:11 Ответить
У ВРУ випадкових нема,там обрані 73% "мудрим нарідом"!!!)))
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18.06.2022 23:15 Ответить
Життя змінилося вони,вже,знищили своїх виборців
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18.06.2022 23:28 Ответить
Хтілося б вірити,але життєвий досвід доводить звортнє,"мудрий нарід",це як Чахлик Невмерущий !!!))
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18.06.2022 23:33 Ответить
Це доводить, що в нас не народ а плебс
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18.06.2022 23:30 Ответить
Головне шашлики і попріколу!!))
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18.06.2022 23:34 Ответить
і врити голобородьку та сватам. надіюсь. що після перемоги над рашкой, у наріду всі клепки у голові будуть на місьці
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19.06.2022 15:56 Ответить
Результат роботи української "еліти". Яка в роки "незалежности" підсовувала населенню то КАЦАП-ФМ, то газети "Факти" і "Бабушкіни рєцепти", то море книг з кацапердії на Петрівці, москвомовні глянцеві журнали (жодного україномовного). Мєнтовка у час протестів "Україна без кучми" хапала на вокзалі молодих людей, коли чула, що ті говорять українською. Щоб народ став нацією, над цим має трудитися провідна верства. А вона у нас, замість вести за собою, тягне в совок. Тут питання вже стоїть руба: або Україна, або московія. Воїнам нарешті треба відростити яйця, а не спостерігати безпорадно, як п**дять якісь макаки про переговори з ворогом.
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19.06.2022 08:53 Ответить
Этот абхаз случайный не только в ВР, а в Украине...
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19.06.2022 07:26 Ответить
Тільки дуже багато випадковістей у нашій країні чомусь.😢
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19.06.2022 07:54 Ответить
До дому,в рідне стадо,в Сухумський мавпятник,бабуїна абхазького!!))
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18.06.2022 23:12 Ответить
Добрий ти Діма, а я за те, щоб він років 15 отримав за те що накоїв
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18.06.2022 23:34 Ответить
Гармаш..а врезал бы ты...хоч подсрачник этой хламидии....шобы оно проглотило изык свой поганый..
хотя.... понимаю шо и кроссовку пачкать об это... не охота!!!
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18.06.2022 23:14 Ответить
аферіста та двбойоба агрохламідію треба взагалі вигнати з України.
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18.06.2022 23:15 Ответить
Забрати громадянство,й в кацапію
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18.06.2022 23:29 Ответить
Так. Саме так! Все іше від лукавого.
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18.06.2022 23:15 Ответить
-Мам, меня тут за человека считают, даже депутатом ВР выбрали
-Сынок, мы так рады, так рады.А папа от радости упал с дерева и сломал себе хвост
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18.06.2022 23:17 Ответить
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18.06.2022 23:17 Ответить
Дитячі фото завжди таки зворшливі!! Подивіться яке миле мавпеня,на Арахамію схоже!!)))
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18.06.2022 23:28 Ответить
Був милим мавпеням. А виріс у паскудну мавпу.
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19.06.2022 08:14 Ответить
Арахламідії корисно прикрити ,своє,патякало. Часи непевні
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18.06.2022 23:22 Ответить
Агрохімія--й@баний провокатор. А підбурювач цього абхазського недоумка дєрьмак як завжди в стороні. Не вийде, андрюша.
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18.06.2022 23:23 Ответить
Арахимия политик???
Нонсенс...
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18.06.2022 23:25 Ответить
Зєля також політик.
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19.06.2022 08:16 Ответить
Та оно и видно
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19.06.2022 08:44 Ответить
абсолютно 👍👍👍
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18.06.2022 23:26 Ответить
как за*б*ла эта тварь мохнорылая
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18.06.2022 23:27 Ответить
Хламідомонадія чи то Агрохімія, перейшла вже всі межі власної недоеволюції. Замість спокійної і вівереної поведінки як чиновника, причому такого собі, власне недалекого, войно зайняло позицію атакуючого пінгвіна. Що ж ... буде летіти корком від шампансього. Вже скоро!
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18.06.2022 23:28 Ответить
Як на мене тому мохнорилому підходить поганяло арачмонія.
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18.06.2022 23:34 Ответить
Та хломідію треба з парашута спустити на острів зміїний до його однодумців,нехай там керує,а не пхає свій писок в справи в яких він просто ди...л!
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18.06.2022 23:28 Ответить
А те що він абрамовича відмазує питань не викликає? Здається мені що вивід кацапні з північних областей був обмитий договорняком.
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18.06.2022 23:29 Ответить
Й країна це гнидво годує
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18.06.2022 23:32 Ответить
де там зебіл коли обмін азовців обіцяний? бо щось йде не так-

Пропагандистські російські ЗМІ повідомлять, що командирів полку "Азов" вивезли на територію РФ. Зазначається, що це нібито необхідно для проведення "слідчих дій".

Про це пишуть на сторінках прокремлівських медіа. При цьому вказується, що захисники Маріуполя "здалися в полон" окупантам, українська влада називає євакуаціею
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18.06.2022 23:34 Ответить
Зебуинов сейчас надо вешать на столбах,за сдачу страны,т .е Гостомель,Буча , Ирпень,Мариуполь и разменировпный Чонгар.
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18.06.2022 23:36 Ответить
Опускають бібіЗянку останнім часом
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18.06.2022 23:36 Ответить
Головне - вчасно переводити у часі стрілки, звісно - у потрібному напрямі.
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18.06.2022 23:37 Ответить
час переговорів з кацапнею вирішіть ЗСУ - не мартишка зелена і не зелена буба...
я на мене - не було б навіть мови за цей зелений срач-перемовини...
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18.06.2022 23:49 Ответить
Єрмаки , Татарови , Подоляки , Арахамії і інші "кроти " в оточенні Президента , ******** народу про кончу необхідність " переговоров " з РФ. Ці особи з секретаріату Президента , ВРУ , не мають , для таких заяв , ні статусу ні повноважень. Тільки Президент України може ставити таке питання , коли дозволить народ України і ВСУ , після звільнення всіх окупованих земель , включно з Донбасом і Кримом ! Величезні жертви серед мирного населення , ВСУ , по іншому , питання стояти не дозволяють !
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18.06.2022 23:56 Ответить
А хто ж підбирав собі таке оточення як не клоун?
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19.06.2022 00:05 Ответить
Недовіра у людей до Зеленського та його оточення все збільшується!Грають з вогнем,шоумени!Кого ж надибали ви,люди, у владу,а тепер люди та країна страждає від їхної недолугості.Одне в них виходить добре - збагатилась вся "зелена" команда нечувано!Корпоративщики,КВНщики ... ніякої з них користі.Ось тільки хитроспритні для себе,друзів,родичів,кумів ...
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18.06.2022 23:56 Ответить
я так понимаю что военные скоро их ******* будут, и припомнят им и шашлыки,, и ,, просто перестать стрелять,, ................всю ***** которую 95 квартал натворил им вспомнят, они еще ответят за Мариуполь , за десятки тысяч могил гражданских, за то что они ,, ********,, не только Чонгар , но и зерно, топливо, музеи, заводы, металл, .....................этих гибонов с их цирком-зоопарком нужно было давно на место ставить.
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19.06.2022 00:00 Ответить
Аразамія продажний нікчемний підар
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19.06.2022 00:07 Ответить
З Арахаміями та іншими треба не розмовляти , а саджати . Звичайно , якщо ставити за мету перемогу у війні .
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19.06.2022 00:21 Ответить
Araxmija on prestavliajet interesi oligarxa Abramovica kak tot skazet tak i delajet.Abramovicu glavnoje stob sniali sankciji na miliardi dolarov,i kak bi predstavit sto vot on pomog prekratil vojnu,a tam uze sankciji s nego i snimit.Vot iz etogo i peregovori predlogajet
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19.06.2022 00:24 Ответить
Абізянам слова не давали.
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19.06.2022 01:41 Ответить
І без військових ніяких переговорних груп, причому не нафталінових і абдрістовічів, а бойових офіцерів. А взагалі нагально необхідно створити раду з солдатів і офіцерів делегованих від бойових частин для контролю забезпечення військ і як політичну силу. Ігри недолугих політиканів за спиною ЗСУ потрібно припиняти.
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19.06.2022 01:43 Ответить
Коли вже хтось затулить пельку цій зеленій хламідіі?!! Суцільна ганьба на весь світ!
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19.06.2022 02:03 Ответить
Что ни деятель с ОП то обязательно, извините за плохой французский,- ПИТАРАС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.06.2022 02:30 Ответить
Що ж сталося, що Гармаш пішов проти зелених, він же був серед їх прихильників?
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19.06.2022 03:51 Ответить
+1000%. Гармашу.
Ну ты и ********. Арахамии.
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19.06.2022 05:10 Ответить
Дилетанты даже на малых должностях-КАТАСТРОФА !!!
На высоких не ДОПУСТИМА !!!
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19.06.2022 05:48 Ответить
Для того Абрамович и отсыпал Арахамии баблосов, что бы зеленая шайка придумала какую-то Украину в рамках 24.02.2022. П.С. Как говорит фельдмаршал Зеленский, я не президент всей Украины, а президент по состоянию на 24.02.2022.
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19.06.2022 06:25 Ответить
так застопорили же розгром касапських колон, які тікали з Київщини, Чернігівщини та Сумщини наприкінці березня... Хоча мали повну можливість їх розібашити; але Залужному наказали не чіпати. А вони потім перегрупувалися, підсилилися і тепер в складі нових БТГ наступають на Ізюм, Сіверськодонецьку агломерацію, Слов'янськ і Бахмут...
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19.06.2022 07:30 Ответить
Порівняно з двоступінчастою здачею Чонгара, коли спочатку розмінували. а потім на 100 км відвели артилерію, щоб не заважала, це ігри єврейських хлопчиків у пісочниці.
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19.06.2022 08:32 Ответить
як би то один арахамія там вся команда безумних...
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19.06.2022 07:43 Ответить
Но позвольте...професор...как же он работал в очистке...
Его туда оформил Швондер... а их у нас 73%....
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19.06.2022 08:29 Ответить
Слово "арахамия" становится в Украине нецензурным матюком.
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19.06.2022 09:49 Ответить
Вообще-то я за военную хунту на время войны.
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19.06.2022 15:06 Ответить
Вообще-то я за военную хунту на время войны.
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19.06.2022 15:08 Ответить
Да засуньте уже этому кавказкому офшорному ******** Арахамии какую -нибудь грязную половую тряпку в рот, что бы он больше не звиздел и завяжите ему руки,. что бы больше не воровал! тупой гандон с кавказа!!
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19.06.2022 19:58 Ответить
 
 