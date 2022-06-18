Время переговоров с Россией должны определять ВСУ, а не политики, - Гармаш ответил Арахамии

Журналист, участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш подверг критике высказывания Давида Арахамии о возобновлении переговоров с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Гармаш отметил: "Насчет сегодняшнего заявлении Арахамии о переговорах с Россией в конце августа, если и когда "российские войска вернутся на свои позиции по состоянию на 24 февраля"…

Это хреново, когда во время войны политики, а не военные решают, когда и где украинской армии перестать освобождать суверенную территорию Украины. Остановимся мы на линии разграничения на Донбассе или не остановимся, должны решать не политики, а военные. И исходить они должны не из пожеланий Банковой, или Берлина с Парижем, а исключительно из своих возможностей. Если будут силы и ресурсы, нужно идти до самой границы. Если не будет, война замораживается и переносится на несколько лет вперед. Это очень плохо, но хотя бы понятно.

А заранее обозначать (без учета военных реалий на тот момент), где остановить успешную контратаку (а именно ее депутат называет предпосылкой переговоров с Кремлем) украинских войск… - это как то… Потому что если она успешная, то успех нужно развивать, а не стопорить. В общем, во время войны такие вещи должны решать исключительно военные и исходя исключительно из возможностей!"

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