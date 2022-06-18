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Госпогранслужба (5408) граница (4742) Закарпатье (2395) мобилизация (1621)

На Закарпатье в течение суток девять мужчин пытались незаконно покинуть страну, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

кордон,дпсу

За прошедшие сутки военнослужащие Чопского отряда предотвратили девять правонарушений, связанных с незаконным пересечением государственной границы гражданами Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Двоих правонарушителей задержали сегодня ночью в горах в районе населенного пункта Каменица Ужгородского района. Оба намеревались незаконным путем добраться до Словакии. Еще один задержанный направлялся в сторону границы на такси. Он попросил водителя подвезти его в пограничное село Палло, откуда должен был продолжить путешествие пешком.

В железнодорожном пункте пропуска "Чоп (Дружба)" правоохранители отказали в пропуске 47-летнему киевлянину, направлявшемуся в Венгрию за недействительным документом, не дающим права на пересечение границы.

Остальных 5 мужчин разоблачили на попытке уехать за пределы Украины с использованием поддельных документов. В пункте пропуска "Ужгород" четверо правонарушителей притворялись лицами с инвалидностью, еще один предоставил на контроль фейковые документы обучающегося за рубежом студента. Как впоследствии они рассказывали пограничникам, за такие документы им пришлось заплатить от 50 до 1700 долларов США.

Читайте также: С начала войны 3 250 военнообязанных мужчин пытались незаконно пересечь границу, - ГНСУ

Кроме того, один из них попытался "договориться" со стражами порядка о пропуске по "липовым" документам, предложив взятку в размере 1000 долларов США. Теперь мужчине предстоит отвечать перед законом еще и за уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Во всех случаях правонарушители привлечены к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы. Также в их действиях видны признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст.336 УК Украины "Уклонение от призыва по мобилизации".

Смотрите также: Житель Закарпатья пытался выехать за границу, спрятавшись за сумками в багажнике автомобиля, - Госпогранслужба. ФОТО
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Топ комментарии
+22
Простых смертных не выпустили.. а что там по бригадному генералу наумову? запросили уже экстрадицию? или "не на часі"?
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18.06.2022 23:30
+19
не повезло не той масті , за кордон дають виїхати тільки ворогам і жулікам Портнов, Мураев, Тупицкий зараз у Відні каву пьють
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18.06.2022 23:31
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Простых смертных не выпустили.. а что там по бригадному генералу наумову? запросили уже экстрадицию? или "не на часі"?
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18.06.2022 23:30 Ответить
Кагби,тада прийдеться шефа бакланова до стінки ставити
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18.06.2022 23:37 Ответить
наумов держит за яйца баканова, баканов - ермака, ермак - зелю, и так крепко держит, что тот уже импотентом стал полным...
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18.06.2022 23:47 Ответить
Прям сказка про то где Кащеева смерть.
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19.06.2022 09:25 Ответить
Какое отношение Госпогранслужба имеет к экстрадиции преступников?????
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19.06.2022 09:24 Ответить
не повезло не той масті , за кордон дають виїхати тільки ворогам і жулікам Портнов, Мураев, Тупицкий зараз у Відні каву пьють
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18.06.2022 23:31 Ответить
А ці, що намагалися втекти, вони тіпа друзі і нежуліки?
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18.06.2022 23:44 Ответить
Мова не про те, хто куди тікав. Мова про те, що Закон має бути один для всіх, а не так, як по Орвеллу - "усі рівні, але деякі рівніші за інших".
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18.06.2022 23:47 Ответить
Закон?!!! При блазневі? Та нігані так гнать!
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19.06.2022 00:01 Ответить
Гониш ти. А я просто пояснив, ЩО мав на увазі автор коментаря.
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19.06.2022 00:05 Ответить
А ти, при ньому, працюєш тлумачем?
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19.06.2022 00:12 Ответить
а те кто на учет не встал? они патриоты или нет?

я думаю, после победы, у кого УБД нету, тем паспорт негражданина надо выдавать. отсиделся - не имеешь права голосовать.
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19.06.2022 00:35 Ответить
Так біжи в потросію, там не "концлагер" а "свобдная раісія" і мобілізації не має)))))))))))
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19.06.2022 10:06 Ответить
********** круті,безсстрашні чоловіки кордон штурмувати
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18.06.2022 23:36 Ответить
Ви краще розкажіть яким чином виїхали ті, що виїхали. Зловили 5 калік - і герої, прям новость дня.
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18.06.2022 23:38 Ответить
Дуже просто ні По ні Зе не реформували аналог ФСБ - СБУ, а також в прокуратури пустили кумів та братів.
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19.06.2022 09:27 Ответить
То і нехай
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18.06.2022 23:39 Ответить
Я все розумію, от тільки не розумію одного. Ну потрапили правопорушники, приміром у румунію, а що далі? На виїзді з країни, наприклад в шенген, по любому буде прикордонний контроль і румуни побачать, що персонаж не проходив румунський кордон, бо не буде штампа в паспорті. Вони ж депортують в Україну? Так само в середині шенгену - між країнами дуже часто є перевірка документів на кордоні і якщо немає штампа - це депортація?
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18.06.2022 23:39 Ответить
Піди зрозумій зе виборців. Може бігли від щастя
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18.06.2022 23:42 Ответить
Саме ці були По виборці, як і їх вождь По хотіли дати присягу радянському союзу.
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19.06.2022 09:29 Ответить
скаже, що документи загубив/згоріли/поцупили (потрібне підкреслити). Видадуть йому в Румунії тимчасовий папірець і буде з ним ходити. А от коли буде повертатися назад в Україну, бідаці буде веселіше, бо прийдеться відповідати на неприємні запитання прикордонників...
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18.06.2022 23:46 Ответить
ну а що йому зроблять? "Пук-пук ви незаконно перетнули кордон, ось вам штраф, сплатіть будь-ласка коли вам зручно буде". І ще треба довести що кордон незаконно перетнув, а не прикордонник прошляпів, зазвичай на цьому ловлять лише тих, хто зізнається
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18.06.2022 23:59 Ответить
они без дела по стране шастают, если нет мобилизации
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18.06.2022 23:40 Ответить
********** только ********,не зависимо от статуса и счета в банке.
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18.06.2022 23:41 Ответить
Може в батьків
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18.06.2022 23:43 Ответить
До армії їх! ... поки ніхто не написав що таким немотивованим в армії не місце, одразу відповім.

Наприклад, вся слава британського флота її величності лежала на матросах, яких просто витягували п'яних з пабів або підбирали на вулицях ... ніхто з них не горів бажанням служити, але ж служили, та змогли побудувати найвеличнішу колоніальну імперію всіх часів.

Мій дядько, після навчання, коли тільки прйшов до армії у чині молодшого лейтенанта, так до самого капітана, мусив їздити на відлов строковіків. Як не дивно, з більшого це були люди з села. Тому неохочі служити були завжди, навіть ще до 2014 року, але таких небагато людей з поміж всіх призовників. Но то все фігня, як тільки потраплять до казарми, хочу не хочу вже буде не актуально.
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18.06.2022 23:44 Ответить
Тобто ти хочеш, щоб тебе прикривали пофігісти та боягузи? Чи ти, як раз, на фронт зовсім не збираєшся?
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18.06.2022 23:48 Ответить
Вибачайте,вас все життя прикривали й пофігісти. До вашого зачаття ваших батьків прикривали. Армія існувала ,майже,за всіх чпсів
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18.06.2022 23:51 Ответить
Не вибачу. Мене, завжди, прикривали гарні бійці, тому вижив і в 14-15 роках, і досі живий.
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19.06.2022 00:10 Ответить
Классно ты уделал диванного стратега.
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19.06.2022 00:33 Ответить
ти взагалі хто такий ... президент, головнокомандуючий, бойовий офіцер, герой України, чи може просто пишеш з окопу? .... хто ти такий я тебе питаю, та в якій частині проходиш службу? ... приїду до України спеціально щоб разом з тобою, пліч о пліч воювати
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18.06.2022 23:56 Ответить
Так приїждждай і воюй, раз вказуєш кому що робити. А то влаштувались зручно я дивлюсь
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19.06.2022 00:00 Ответить
захищаєш чмонь бо сам чмоня?
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19.06.2022 00:31 Ответить
"ти взагалі хто такий ... президент, головнокомандуючий, бойовий офіцер, герой України, чи може просто пишеш з окопу?"
Звичайний рядовий снайпер, поки що не Герой України, а там як складеться. Частину не скажу, нізззя. Щоб воювати зі мною пліч-о-пліч, селекцію спочатку пройди, придурь.
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19.06.2022 00:08 Ответить
все зрозуміло з тобою дурник - ти снайпер чернівецьких диванних військ с клавіатурою під 50 BMG 🤣

ти цих бігунків захищаєшь бо й сам би хотів пійти за кордон, тільки що з рідного бронедивану не хочешь вставати
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19.06.2022 00:30 Ответить
Завали хавало и сиди в своей уютной Англии.
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19.06.2022 00:35 Ответить
опа, російськомовний малорос побратим "снайпера" підїхав на бронедивані ... теж мабуть ветеран боїв на чернівецькому фронті
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19.06.2022 00:47 Ответить
Кому б тільки патякати про малоросів, та не тобі, кацапидлівському пропагандону з датою реєстрації 13 червня 2022 року.
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19.06.2022 08:16 Ответить
Кацапе, яке ти дурне, за що тобі тідьки гроші платять? А що мені заважало втекти в 14-ому, чи зараз? Не знаєшдіоте? А мені просто подобається вас, кацапів, вбивати. Не Чернівецької а Київської, .50 ВМG не снайперський калібр козломорде. І ти, як завше, переплутав морозиво і кадирівський член в своїх руках, я не захищаю "бігунків", а висловлюю свою думку, що вони не потрібні ні в країні, ні, тим паче, на фронті. Уразумєл рюзге?!!!
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19.06.2022 16:03 Ответить
Та скільки ще влада буде знущатися над чоловіками? Поділили людей на 2 сорти за статевою ознакою. Одна стать має право на перетин кордону а інша - кріпаки. Це просто ганьба!!!
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18.06.2022 23:44 Ответить
Рожати теж будете?
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18.06.2022 23:46 Ответить
А при чому тут процес народження? Зокрема всі жінки у віці від 18 до 60 родять? Особливо після 40? Скільки можна використовувати ці сексистьскі шаблони про роди. Гидко!
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18.06.2022 23:49 Ответить
Чоловіче,Ви,налог на яйця несплачували. За бездітність. Змиріться ви не самка
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18.06.2022 23:52 Ответить
У мене нульова толерантність до сексистів і тому я не буду миритися з печерною дискримінацією чоловіків. Навіть не мрій.
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18.06.2022 23:55 Ответить
А в заградотряд ти підеш?
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18.06.2022 23:50 Ответить
Нагадаєш коли народжувати було обов'язково в законодавстві? А якщо вам дати вибір: або народження, або армія, ви ж відразу завиєте, що вас пригнічують
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19.06.2022 00:02 Ответить
Нащо йому народжувати? Жінки народжують бо їм це подобається.
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19.06.2022 00:56 Ответить
До того,ж не влада визначила,Вашу стать... З претензіями до моменту зачаття...
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18.06.2022 23:48 Ответить
Право та обовязок захищати Батькіщину залежить від статі?
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18.06.2022 23:51 Ответить
Якщо,ви жінка,ніхто незабороняє вам виконувати обов'язок. Атім,вбачається,ви звикли нічим необтяжуватися. Може тому війна?
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18.06.2022 23:56 Ответить
Обтяжений, ти вже на контракті? Ні? То чому тут воняєш?
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19.06.2022 00:14 Ответить
Тут не про мою стать іде мова а про печерний сексизм! Згідно статті 24 Конституції заборонено надавати будь які привілеї чи обмеженнями основі статі. Також згідно статті 64 Конституції під час військового стану заборонено скасовувати 24 статтю. Отже дискримінація чоловіків є незаконна. Ганьба сексистам!
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18.06.2022 23:51 Ответить
Статті непрацюють за воєнного стану. Й дитину грудним молоком невигодуєте. Забудьте марення про секс....Якщо незахищатиметесь неіснуватимете. Світ простий й жорстокий
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18.06.2022 23:59 Ответить
Ти читати вмієш? Стаття 64 забороняє скасовувати 24 статтю під час військового стану. Отже зараз відбувається грубе порушення Конституції та жискрисінація чоловіків на основі статі.
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19.06.2022 00:02 Ответить
То есть, если женщинам с детьми (это чтоб дискриминации по возрасту не было) запретят выезжать из Украины, тебе полегчает?
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19.06.2022 00:38 Ответить
Мені полегшає якщо чоловікам дозволять виїжджати за кордон на рівні з жінками і дітьми, ми не третій сорт, ми такі самі люди
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19.06.2022 00:58 Ответить
А чому ти прикриваєшся дітьми? Зараз дозволено виїзд на основі жіночого статевого органу. Ніде в постанові не вказується посилання на одночасну наявність дітей.
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19.06.2022 01:06 Ответить
Вперед у владу міняти закони!
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19.06.2022 09:57 Ответить
А вояків Петра Порошенка, Мураєва, Ахметова, лисого з кварталу, всяких там Монатіків без проблем випускають за бугор!
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19.06.2022 01:45 Ответить
Владимир Александрович устроил в стране концлагерь ,нет чтоб договариваться с врагом о завершение войны он ее продолжает ,слушая своих хозяев
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19.06.2022 09:16 Ответить
Лапоть ликовий! Пішло нахій з сайту
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19.06.2022 09:45 Ответить
Фюрер мордора Путлер у своего китайского хазяина разрешение взял на цензоре твою хню постить?
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19.06.2022 10:11 Ответить
У нас в посёлке все мужики-цигане в Будапешт слиняли. За 600 долларов за переправу теперь предлагают всем желающим. Но это на уровне слухов. Из положительного - уже три месяца копчёных фейсов не наблюдается
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19.06.2022 09:37 Ответить
 
 