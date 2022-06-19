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Оккупанты в Запорожской области пытаются запугать местное население и движение сопротивления смертной казнью, - председатель ОВА Старух

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти,окупант,рашист

На территории Запорожской области оккупанты запугивают местное население смертной казнью.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЗОВА, об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух в телеэфире.

"Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления путем введения смертной казни.

Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В настоящее время оккупанты продолжают бороться между собой за власть и финансы", - говорится в сообщении.

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тіпа за одного вбитого русен швайне зольдат будуть вбивати 10 цивільних ?
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19.06.2022 06:32 Ответить
З кацапидлів станеться.
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19.06.2022 07:40 Ответить
Це закономірне продовження стратегії німецьких окупантів часів Другої світової війни. Вона налаштована на знищення докорінного населення захопленої чужої землі, та заміну нього своїми "заселеньцями". Це одвічна практика кацапів по перетворенню чужих земель в "ісконно русськіє".
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19.06.2022 08:07 Ответить
Глядя на сегодняшние события - начинаешь сомневаться в "зверствах" Германии.
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19.06.2022 08:17 Ответить
Ещё немного и кацапы дойдут до газовых камер. Осталось совсем чуть-чуть. А так полная копирка с гитлеровской Германии
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19.06.2022 08:26 Ответить
Да ну, зачем? Во 2 мировой немцы использовали газ Циклон Б ограниченного действия. Сейчас боевые газы страшнее - Беслан, Алеппо не дадут соврать. И камер не нужно.
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19.06.2022 08:32 Ответить
Фільтраційні табори мало чим відрізняються від концентраційних...
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19.06.2022 10:03 Ответить
Гитлер сильно любил советских Шариковыh...
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19.06.2022 09:07 Ответить
Зверства русозверей не идут ни в какое сравнение с поведением немцев на оккупированных территориях. Вермахт никогда не убивал мирное население, а карательные акции проводили специальные айзац группы в определенных местах и времени. рашисты как военные так и полицейские убивают, пытают всех подряд и гражданских и захваченных военных.
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19.06.2022 10:35 Ответить
Старух как всегда мелет чушь полнейшую. Чиновники работают добровольно, как те что остались на местах, так и те, что уехали в Запорожье. Никто никого не запугивает, нормальная конструктивная работа. Старух им ещё и зарплаты платит, а себе со Златой всю гуманитарку прибирает.
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19.06.2022 10:56 Ответить
 
 