Оккупанты в Запорожской области пытаются запугать местное население и движение сопротивления смертной казнью, - председатель ОВА Старух

На территории Запорожской области оккупанты запугивают местное население смертной казнью.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЗОВА, об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух в телеэфире.

"Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления путем введения смертной казни.

Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В настоящее время оккупанты продолжают бороться между собой за власть и финансы", - говорится в сообщении.

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