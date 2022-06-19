Враг нанес удар по Николаеву ракетами типа Х-55 и "Калибрамы", - ОК "Південь"

За минувшие сутки враг дважды обстрелял Николаев: днем ракетами типа Х-55, вечером – "Калибрами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на возведение ОК "Південь" в фейсбуке.

"Дважды ракетами атакован Николаев. Днем 18 июня двойной удар ракетами типа Х-55 нанесен по промышленной инфраструктуре. А вечером – второй удар – 5-ю "Калибрами" со стороны Херсонщины.

1 ракета уничтожена украинским подразделением переносного зенитно-ракетного комплекса. 2 – поразили завод пластиковых окон, еще 1 – жилой дом, а следующая попала в колбасный цех.

Пожар на заводе и в цехе на общей площади около 400 кв. м локализован. По предварительным данным, жертв нет, масштабы разрушений уточняются", - говорится в сообщении.

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