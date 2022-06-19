Враг нанес удар по Николаеву ракетами типа Х-55 и "Калибрамы", - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За минувшие сутки враг дважды обстрелял Николаев: днем ракетами типа Х-55, вечером – "Калибрами".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на возведение ОК "Південь" в фейсбуке.
"Дважды ракетами атакован Николаев. Днем 18 июня двойной удар ракетами типа Х-55 нанесен по промышленной инфраструктуре. А вечером – второй удар – 5-ю "Калибрами" со стороны Херсонщины.
1 ракета уничтожена украинским подразделением переносного зенитно-ракетного комплекса. 2 – поразили завод пластиковых окон, еще 1 – жилой дом, а следующая попала в колбасный цех.
Пожар на заводе и в цехе на общей площади около 400 кв. м локализован. По предварительным данным, жертв нет, масштабы разрушений уточняются", - говорится в сообщении.
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ну хоч в бубу вороґ не вцілиив - - як нам всім звезло - ****** з нами!
а як сероьозно - ********* свої зелені закрийте куда буба їде,,,
вбюуть же ******а... - і вам вісити....
Хай краще скажуть де СБУ? Два дні по місту як під копирку прилітає літак і б'є залпами двох ракет по двом цілям і практично з 100 відсотковим влучанням. Це ж якась падлюка ходить по місту та зливає координати.
Всё в войнушку с игрушками играетесь в ОП. Героев по тюрьмам держите, а предательство
во всю в своей же ОП, в СБУ, в Раде, в других властных сттруктурах, гнильё на весь мир смердит.
Понравилась судьба Херсона, теперь Николаеву такую готовите, зелёные ублюдки.
Предатели заслужили страшную смерть, если от народной скроетесь, то Божья достанет!
Вспомните историю (хотя, какую историю: все дипломы купленные), волна народного гнева сметёт
всех с вашими загребущими руками и продажными мозгами, и миллиарды не помогут.
за тебе, пів куска лайна, людей кацапня може вбити
ДУЖЕ важливі воєнні об"єкти ...
Чи об"єкти суттєвої інфраструктири ...