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война (46875) Николаев (2009) обстрел (20216) ракеты (2742)

Враг нанес удар по Николаеву ракетами типа Х-55 и "Калибрамы", - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

калібр

За минувшие сутки враг дважды обстрелял Николаев: днем ракетами типа Х-55, вечером – "Калибрами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на возведение ОК "Південь" в фейсбуке.

"Дважды ракетами атакован Николаев. Днем 18 июня двойной удар ракетами типа Х-55 нанесен по промышленной инфраструктуре. А вечером – второй удар – 5-ю "Калибрами" со стороны Херсонщины.

1 ракета уничтожена украинским подразделением переносного зенитно-ракетного комплекса. 2 – поразили завод пластиковых окон, еще 1 – жилой дом, а следующая попала в колбасный цех.

Пожар на заводе и в цехе на общей площади около 400 кв. м локализован. По предварительным данным, жертв нет, масштабы разрушений уточняются", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты совершили ракетный обстрел Николаева. ВИДЕО
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Топ комментарии
+6
не перехватили....
ну хоч в бубу вороґ не вцілиив - - як нам всім звезло - ****** з нами!
а як сероьозно - ********* свої зелені закрийте куда буба їде,,,
вбюуть же ******а... - і вам вісити....
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19.06.2022 07:12
+6
Кацапе, це ти для того зареєструвався позавчора на Цензорі, щоб висирати такі недолугі коментарі?
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19.06.2022 07:19
+6
Правильно, КременчуК та МиколаЄва, бо ми з України, "англієць".
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19.06.2022 08:22
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Кацапе, це ти для того зареєструвався позавчора на Цензорі, щоб висирати такі недолугі коментарі?
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19.06.2022 07:19 Ответить
такий борзий бо мабуть з Чернівців або Франківська, хай тобі мешканці Миколаїва відпишуть
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19.06.2022 07:26 Ответить
Правильно, КременчуК та МиколаЄва, бо ми з України, "англієць".
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19.06.2022 08:22 Ответить
не перехватили....
ну хоч в бубу вороґ не вцілиив - - як нам всім звезло - ****** з нами!
а як сероьозно - ********* свої зелені закрийте куда буба їде,,,
вбюуть же ******а... - і вам вісити....
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19.06.2022 07:12 Ответить
Для прихильників криголаму це складно збагнути, розумію. Но все ж таки спробуйте - при загибелі президента головним в країні стає ... Стефанчук а зовсім не Порошенко))) Ви точно цього прагнете? Будемо подводні човни замість гаубиць/хаймарсів отримувати...
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19.06.2022 12:45 Ответить
Цей Південь терендить як дише, при п'яти Калібрах все місто захиталось би. Та й чути їх і видно, а тут жодної фотки, лише наслідки.
Хай краще скажуть де СБУ? Два дні по місту як під копирку прилітає літак і б'є залпами двох ракет по двом цілям і практично з 100 відсотковим влучанням. Це ж якась падлюка ходить по місту та зливає координати.
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19.06.2022 09:47 Ответить
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19.06.2022 10:21 Ответить
Ти знаєш, хто як спить, деякі не чують, перевірено.
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19.06.2022 10:49 Ответить
Ніякі літаки не прилітають, кацапи б'ють ракетами з далекої відстані. Але і ракетами бити потрібно коректировщика, а в Миколаєві їх більше чим навіть в Маріуполі. Тут "вати" багато, які чекають "ашвабадітєлєй", а на рахунок СБУ, то які там мають бути кадри, еколи комплектували кадрами "какая разніца", сам Наумов перевіряв.
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19.06.2022 10:53 Ответить
Я відслідковую те, що пише ОК Південь. Про обстріл 17 червня, вони з початку написали - Калібри. Ввечорі сказали ракети повітряного базування. Ідентифікують як Х55. Але це великі ракети аби дати два залпи по дві ракети. Тому вважаю, що це Х29 з фронтового бомбардувальника.
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19.06.2022 11:58 Ответить
Ви знаєте, можливо і так. Бо чомусь абдристовичам, подолякам, маляршам і єрмакам віри немає від слова - зовсім. А вони захопили весь медійний простір.
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19.06.2022 16:38 Ответить
Де той рудий зрадник кучма який за 10% вартості віддав рашистам ракети та стратегічну авіацію? Чому справ не порушують?
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19.06.2022 10:47 Ответить
Той "рудий" зрадник приймав такі рішення,бо любітєлі ковбаси по "20.20" кричали і волали і бажали дружби з расєєю, вимагали дешевого газу і Кучма за газ віддав ці ракети, які сьогодні луплять дітей тих батьків, які віддали ці ракети за дешевий газ і дружбу з расєєю. Тут питання вже до нової влади, де наші ракети, якими ми могли би збивати ворожі? Чому не робилися ці комплекси, а все, виключно все, закатали в дороги? Допомогли дороги тим, кого розірвало цими ракетами, чи знищило місце його роботи?
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19.06.2022 10:57 Ответить
Там ще гірше було - не 20,20 - 2,20. Такого вони забути не могли - це ж наш дедушка ленін дав нам таку ковбаску. Фу, *****.
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19.06.2022 12:22 Ответить
Вибачаюся, там дійсно 2,20, а не 20.20.
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19.06.2022 15:50 Ответить
Верните боевого генерала Марченко в Николаев, иначе Николаев разобьют полностью.
Всё в войнушку с игрушками играетесь в ОП. Героев по тюрьмам держите, а предательство
во всю в своей же ОП, в СБУ, в Раде, в других властных сттруктурах, гнильё на весь мир смердит.
Понравилась судьба Херсона, теперь Николаеву такую готовите, зелёные ублюдки.
Предатели заслужили страшную смерть, если от народной скроетесь, то Божья достанет!
Вспомните историю (хотя, какую историю: все дипломы купленные), волна народного гнева сметёт
всех с вашими загребущими руками и продажными мозгами, и миллиарды не помогут.
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19.06.2022 11:17 Ответить
Дійсно, Генерала тихенько прибрали, а він родом з Миколаївщини - місто Вознесенськ. Такий оманський план.
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19.06.2022 12:25 Ответить
О, ракеты Кучмы по нам ударили, спасибо Данилычу
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19.06.2022 11:54 Ответить
Та не Данілич по Вас вдаритв ракетами, а "брати", яким ми ці ракети віддали за дешевий газ і за дружбу.
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19.06.2022 15:51 Ответить
Нихуя не понял, но про шоколад было интересно. Шоб на цьому ресурсі працювати, треба вчити державну мову. Сідай - одиниця.
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19.06.2022 12:28 Ответить
буба провокатор - сиді в бункері ермаку чеши,
за тебе, пів куска лайна, людей кацапня може вбити
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19.06.2022 12:36 Ответить
*сиди
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19.06.2022 12:39 Ответить
*криворогатого лайна
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19.06.2022 12:40 Ответить
2 - уразили завод пластикових вікон, ще 1 - житловий будинок, а наступна влучила в ковбасний цех. Джерело: https://censor.net/ua/n3348800

ДУЖЕ важливі воєнні об"єкти ...
Чи об"єкти суттєвої інфраструктири ...
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19.06.2022 12:47 Ответить
а давайте бубу зацілуємо в сраку?
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19.06.2022 12:47 Ответить
кацапня вгомониться вже, підари немиті - буба уїхав до ростова...
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19.06.2022 12:51 Ответить
Лєонід Данілич спасибі вам сердешне що ви з щуром Кравчуком допомогли кацапам знищити Україну - Кравчук почав здавати ядерну зброю України, ви закінчили і навіть кацапам крилаті ракети віддали якими вони зараз нас ********. Хороший газ був ?
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19.06.2022 13:00 Ответить
Ось коли засумуєш що ракети без екіпажів.
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06.07.2022 13:06 Ответить
 
 