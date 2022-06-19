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Как только удастся обеспечить безопасность судоходства из украинских портов, государство сделает все для противодействия продовольственному кризису в мире, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Позиция Украины остается четкой и неизменной – как только удастся обеспечить безопасность судоходства из украинских портов с помощью международного посредничества, государство сделает все для противодействия продовольственному кризису в мире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Юг Украины мы не намерены никому отдавать. Все захваченные земли мы обязательно вернем", - добавил глава государства. Он также отметил, что море обязательно будет украинским и безопасным.

Также читайте: Российские обещания всегда пусты. Для экспорта зерна из портов нужна международная миссия ВМС, - Украина в ОБСЕ
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Топ комментарии
+12
"Південь України ми не маємо наміру нікому віддавати Джерело: https://censor.net/ua/n3348801"
А навіщо ж ти його здав? Зелене брехло.
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19.06.2022 07:10
+10
Гарантувати безпеку судноплавства у чорному морі можуть тільки ракети "нептун" у достатній кількості, які цей виродок так і не закупив для ЗСУ
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19.06.2022 07:53
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"Південь України ми не маємо наміру нікому віддавати Джерело: https://censor.net/ua/n3348801"
А навіщо ж ти його здав? Зелене брехло.
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19.06.2022 07:10 Ответить
Послати відбивати південь ті морди, які його здавали.
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19.06.2022 07:33 Ответить
Только бред можеь нести, или действительно решил Одессу и Николаев сдать.
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19.06.2022 07:22 Ответить
Володимир Олександрович сказали (може не навмисно, просто не думаючи ) хорошу річ: море обов'язково буде українським і безпечним. Джерело: https://censor.net/ua/n3348801
А чого, спочатку Чорне, бо орки боятимуться в нього виходити своїми коритами. А потім і Азовське. З тієї ж причини. Тим більше, що Азовське - для спільного користування було за міждержавною угодою. Яку раша не раз порушувала - Тузла, Маріупольських рибалок кацапи втопили.
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19.06.2022 07:31 Ответить
Гарантувати безпеку судноплавства у чорному морі можуть тільки ракети "нептун" у достатній кількості, які цей виродок так і не закупив для ЗСУ
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19.06.2022 07:53 Ответить
Вы несправедливы к Янелоху Боневтику. Если в Параше делали ракеты из говна, то этот их (Нептун, Гром, Вербу, Сапсан) делал из асфальта. Всё-таки это 2 большие разницы.
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19.06.2022 08:02 Ответить
Боневтік Янелохович. Так ліпше.
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19.06.2022 08:36 Ответить
"Нью Васюки коли" почнеш будувати ЗЕдебіл світового рівня???
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19.06.2022 08:19 Ответить
А не потрібно сильно поспішати. Нехай трішки поголодають. Може хоч тоді колективний Захід зрозуміє, що потрібно якнайшвидше вигнати кацапосвиней із України, а не шмарклі шморгати.
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19.06.2022 08:34 Ответить
А почати потрібно із моря. Ввести НАТОвські кораблі та прогнати вонючих каців до їх лежбища. Нехай 3,14-ть в своє Каспійське. По суші.
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19.06.2022 08:35 Ответить
Лучше по воздуху в виде продуктов горения
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19.06.2022 11:16 Ответить
Понты дело тонкое... красиво туфту гнать...это особый талант АРТИСТовичей...
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19.06.2022 09:02 Ответить
Як там справа, Володя, проходу наших катерів і буксиру через Керченську протоку? Осудили вже Порошенка за "агресію" проти тієї сторони? Як там Азовське море, потрібний проход туди наших кораблів, чи ти, Володя, віддав те море московії? Де наш флот? Катери, що виготовили на "Кузні на Рибальському" на штрафмайданчику ДБР, а де твої Вролодя катери "95 квартал" і "Бенясубмарини"?
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19.06.2022 10:47 Ответить
 
 