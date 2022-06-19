Как только удастся обеспечить безопасность судоходства из украинских портов, государство сделает все для противодействия продовольственному кризису в мире, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Позиция Украины остается четкой и неизменной – как только удастся обеспечить безопасность судоходства из украинских портов с помощью международного посредничества, государство сделает все для противодействия продовольственному кризису в мире.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
"Юг Украины мы не намерены никому отдавать. Все захваченные земли мы обязательно вернем", - добавил глава государства. Он также отметил, что море обязательно будет украинским и безопасным.
Топ комментарии
+12 Сірий
показать весь комментарий19.06.2022 07:10
+10 Super Gut
показать весь комментарий19.06.2022 07:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А навіщо ж ти його здав? Зелене брехло.
А чого, спочатку Чорне, бо орки боятимуться в нього виходити своїми коритами. А потім і Азовське. З тієї ж причини. Тим більше, що Азовське - для спільного користування було за міждержавною угодою. Яку раша не раз порушувала - Тузла, Маріупольських рибалок кацапи втопили.