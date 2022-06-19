Украинские военные отразили штурм и заставили отступить врага на нескольких направлениях, - Генштаб ВСУ

Украинские военные заставили отступить врага в районе населенного пункта Тошковка, а также отразили штурм в направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое, остановили врага в направлении Врубовка – Николаевка.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 19 июня в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто шестнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь.

На Северском направлении, в целях сковывания действий Сил обороны, в приграничных районах Брянской и Курской областей враг продолжает удерживать подразделения из состава Западного военного округа. Противник продолжает совершенствовать инженерное оборудование и вести воздушную разведку.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удерживании занятых рубежей и обстрелах позиций наших войск. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Тимофеевка и Цаповка. Идет поставка вооружения, военной техники и материальных средств с местности российской Федерации.

Недалеко от Рубежного враг безуспешно пытался провести разведку боем. Провел дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

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На Славянском направлении противник обстрелял позиции наших подразделений неподалеку от Дибровного, Вернополья, Курульки, Богородичного и Долины.

На Лиманском направлении враг активных действий не вел. Обстрелял наши подразделения в районах населенных пунктов Донецк и Николаевка. Нанес авиаудар неподалеку от Пришиба и ракетній - по населенному пункту Маяки.

На Северодонецком направлении оккупанты совершают обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка. Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.

В целях корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10". Продолжаются боевые действия по установлению полного контроля над этим городом.

Наши подразделения отразили штурм в районе населенного пункта Тошковка. Противник отошел и проводит перегруппировку.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка и Покровское. Зафиксированы ракетные удары вблизи Зайцева и Нью-Йорка.

Враг ведет штурмовые действия в направлении Орехово – Горное, боевые действия продолжаются.

Штурм по направлениям Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое наши защитники успешно отбили.

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В целях разоблачения огневых позиций сил обороны, силами штурмовых групп, захватчики пытаются вести разведку боем в направлении Нирково – Николаевка, боевые действия продолжаются. Попытку продвижения по направлению Врубовка – Николаевка наши воины остановили точным огнем. Противник отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Нанес ракетные удары в районах населенных пунктов Миролюбовка и Гродовка.

На Южнобужском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций.

На Николаевском направлении враг производил огневое поражение подразделений Сил обороны по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Правдино, Посад-Покровское и Благодатное. Вел воздушную разведку позиций наших войск с применением БпЛА в районе населенного пункта Таврическое.

В Криворожском направлении противник обстреливал из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районы населенных пунктов Красный Яр и Кобзарцы.

Украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях.