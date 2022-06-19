РФ переформатирует корабельную группировку в Черном море, - ОК "Південь"
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Россия переформатирует корабельную группировку в Черном море и делает акцент на подводном флоте.
Об этом говорится в сводке оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.
Переформатированием флота враг пытается минимизировать потери на море. Сейчас в готовности к ракетному удару у оккупантов находится 28 "Калибров". Накануне сообщалось примерно о 20.
Также сообщается, что РФ сконцентрировала в море две надводные ракетные корабли и три подводные лодки. На выполнении боевых задач у оккупантов есть три больших десантных корабля.
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