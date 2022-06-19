РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12212 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
15 065 29
война (46904) корабль (1926) флот (768) Черное море (1332)

РФ переформатирует корабельную группировку в Черном море, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

флот

Россия переформатирует корабельную группировку в Черном море и делает акцент на подводном флоте.

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Переформатированием флота враг пытается минимизировать потери на море. Сейчас в готовности к ракетному удару у оккупантов находится 28 "Калибров". Накануне сообщалось примерно о 20.

Также сообщается, что РФ сконцентрировала в море две надводные ракетные корабли и три подводные лодки. На выполнении боевых задач у оккупантов есть три больших десантных корабля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеский флот в Черном море увеличился на два больших десантных корабля, - ОК "Південь"
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+43
Флагман цього флоту - підводний крейсер Москва
показать весь комментарий
19.06.2022 08:53
+12
Переформатувати ті калоші можуть лише протикорабельні ракети ЗСУ. А це просто танці з бубнами на воді.
показать весь комментарий
19.06.2022 09:12
+12
Хєр би москалі змогли поповнювати свій підводний флот без допомоги ЗСУ . Для росії , Україна наразі найбільший постачальник підводних кораблів у світі . Слава ЗСУ 🇺🇦
показать весь комментарий
19.06.2022 09:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Закінчуються та закінчуються да неяк не закінчаться.
показать весь комментарий
19.06.2022 08:51 Ответить
У цьому зведенні йдеться про МОЖЛИВУ кількість крилатих ракет, за кількістю пускових установок на суднах. А хто зна - чи заряджені вони, чи просто полякати?
показать весь комментарий
19.06.2022 09:45 Ответить
В оккупированном Севастополе на субмарины рф загружают ракеты Подлодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Кал", применяемые, в разных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами. У причалов в Южной бухте Севастополя пришвартована"Варшавянка".
"Гарпуны"Максимальная дальность полета, км280
показать весь комментарий
19.06.2022 12:58 Ответить
Флагман цього флоту - підводний крейсер Москва
показать весь комментарий
19.06.2022 08:53 Ответить
Зараз у них новий флагман, крейсер ПИЗ-А...
показать весь комментарий
19.06.2022 09:05 Ответить
робить акцент на підводному флоті. Джерело: https://censor.net/ua/n3348810

мацква вже переформатувалася
показать весь комментарий
19.06.2022 09:09 Ответить
Переформатувати ті калоші можуть лише протикорабельні ракети ЗСУ. А це просто танці з бубнами на воді.
показать весь комментарий
19.06.2022 09:12 Ответить
- Слышал? В России идёт разработка подводного авианосца типа «Акула»…

- Слышал… Хотят американцев «озадачить» - самолёты на него садятся, или просто тонут?
показать весь комментарий
19.06.2022 09:21 Ответить
Хєр би москалі змогли поповнювати свій підводний флот без допомоги ЗСУ . Для росії , Україна наразі найбільший постачальник підводних кораблів у світі . Слава ЗСУ 🇺🇦
показать весь комментарий
19.06.2022 09:24 Ответить
кацапи навчились будувати ракетні крейсера примотавши синьою ізолентою "тор" чи "панцир" до буксира м чи баржі.Їм довбням так і не зрозуміло,що справа не в кількості залізяччя а ракетних та безпілотних технологіях.Скоро рузьгекорита ляжуть на дно в бухтах Севастополя.
показать весь комментарий
19.06.2022 10:49 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2022 13:18 Ответить
може дідусь (для рузге deadусь) нам RUM-139 VLA підкине?))
показать весь комментарий
19.06.2022 09:36 Ответить
Какая интересная интерпретация «переформатировали») В переводе на нормальный сцутся корабли в море выводить. Даже присобаченные торы на палубах не помогают. Теперь только субмаринами. Про десант можно забыть окончательно. Змеиный под большим вопросом
показать весь комментарий
19.06.2022 09:42 Ответить
Есть ли чем подбить субмарину❓Чем их топить❓
показать весь комментарий
19.06.2022 12:02 Ответить
Глубинными бомбами и боеприпасами.
показать весь комментарий
19.06.2022 12:55 Ответить
МИ24 ПЛ если не ошибаюсь.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:03 Ответить
кацапський флот повинні "перефарматувати"- ЗС УКРАЇНИ !
показать весь комментарий
19.06.2022 09:58 Ответить
В этом им активно помогает ВМС Украины, непрерывно пополняя подводный флот
показать весь комментарий
19.06.2022 10:01 Ответить
Це приблизно так, як я недавно на компі Диск С переформатував? Вважаю, що скоторусам потрібно допомогти в цій добрій справі. От форматуємо ЧФ рф разом всі.
показать весь комментарий
19.06.2022 10:07 Ответить
..превратите все надводные корыта болот мацковии в подводные...
показать весь комментарий
19.06.2022 10:27 Ответить
Нічого, бритти скоро глибинні бомби підвезуть.
показать весь комментарий
19.06.2022 10:49 Ответить
скритність - єдина перевага підводного човна. якщо його виявити, він стає повільною метою для глибинних бомб, які можна скинути з вертольотів. Деякі гідролокаційні буї повинні допомогти.
показать весь комментарий
19.06.2022 11:11 Ответить
ВСУ скоро все расейские корыта переведет в подводный флот
показать весь комментарий
19.06.2022 11:22 Ответить
"больше подводного флота с "адмиралом эссеном" и его свитой!". а то тем подводникам, шо уже есть скучно без пополнения. та и креветкам корм свежий подавай. такі балувані вони поставали, кістки обгризать не хочуть. собаки такі.
показать весь комментарий
19.06.2022 11:44 Ответить
Хотят привлечь подлодку Курск и крейцер мацква...
Берегись НАТО....
показать весь комментарий
19.06.2022 11:55 Ответить
Незабаром всі ваші москальські корита стануть "падводнимі"...
показать весь комментарий
19.06.2022 12:48 Ответить
Для надводних засобів переформатування в підводні непогана ідея. І флагман вже на місці.
показать весь комментарий
19.06.2022 15:17 Ответить
Знову помилка. Флот переформатується не просто як підводний, а як постійно базований на дні.
показать весь комментарий
19.06.2022 17:52 Ответить
весь флот рф должен стать подводным.
показать весь комментарий
20.06.2022 04:10 Ответить
 
 