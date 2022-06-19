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Россия хочет снятия санкций на экспорт своего зерна в обмен на открытие портов Украины, - ООН

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зерно,экспорт

Россия поднимает вопрос о снятии санкций по экспорту ее собственного зерна и злаковых в обмен на открытие коридоров для вывоза зерна из портов Украины.

Об этом постоянный координатор ООН в Турции Альваро Родригес сказал в интервью СNN Türk, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия хочет, чтобы санкции по экспорту ее собственного зерна и злаковых были сняты, если Украине будет предоставлена помощь (по открытию коридоров. – Ред.)", - сказал Альваро Родригес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спутник снова зафиксировал колонны российских грузовиков с украинским зерном, следующие в сторону Крыма. ФОТОрепортаж

Координатор ООН в Турции подчеркнул, что вопрос открытия коридоров из портов Украины обсуждается на высшем уровне, но решение не просто.

"Сначала мы хотим прекращение огня... Но доставить оттуда (с Украины. – Ред.) нагруженные зерном корабли не так просто, как можно подумать. Поскольку мы знаем, что российский флот находится в Черном море, мы также знаем, что Украина имеет минные заграждения на своих берегах для собственной безопасности. Поэтому нужно много переговоров, чтобы мы могли прийти к согласию относительно того, как сделать этот шаг", - сказал представитель ООН.

По его словам, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высоко оценивает посреднические усилия Турции по вопросу открытия коридоров для вывоза зерна из портов Украины.
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Топ комментарии
+53
ИДИОТЫ из ООН - нет никаких санкций на зерно из **********!!!
Они спокойно торгуют у нас украденным зерном по всему миру.
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19.06.2022 09:14
+44
Спочатку була стадія "залякування" - не вийшло!
Перейшли до стадії силового тиску - отримують по морді
Наступила стадія "торгу"
Коли не вдасться "виторгувать" - почнеться "скавуління" і вереск про "умираючих з голоду негрів" та арабів з корейцями та китайцями
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19.06.2022 09:17
+31
Все,що пропонують орки, має бути відкинуте . Нічого крім пасток від них не чекайте.
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19.06.2022 09:13
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Правила форума Совет форумчан
Типичная логика шпаны из подворотни, коей и является *****.
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19.06.2022 09:12 Ответить
Логіка терористів.
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19.06.2022 09:37 Ответить
Редко кто из террористов - интеллектуал, как унобомбер. В основном это бывшая шпана.
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19.06.2022 09:56 Ответить
МЕНЯ ОДНОГО НАПРЯГЛА ПРИЧИНА.... СКАЗАННАЯ ДЕБИЛАМИ ИЗ ООН....
МИНИРОВАНИЕ БЕРЕГОВУкраиной....и КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА ПРОВОДКУ СУДОВ.... ОНИ ЧТО ***** ПО БЕРЕГУ ХОДЯТ....корабли те суда....***** ООН ПОШЛИ ***** НИКАКОГО ***** ЗЕРНА ПУСТЬ ПОДЫХАЮТ С ГОЛОДУ.. ИШЬ КАК НАШИМ ЗЕРНОМ СТАЛИ РАСПОРЯЖАТСЯ ТИПА ВЫ УКРАИНА ТЕРПИЛЫ..... ТЕРПИТЕ.... НО ЗЕРНО ОТДАЙТЕ..... А *** ВАМ В РОТ ГУТТЕРЕШ И ООН.....а не ЗЕРНО ......
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19.06.2022 10:27 Ответить
Что-то плохо видно. Не можешь еще больше увеличить размер шрифта???
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19.06.2022 10:32 Ответить
а чего ты ваще вылезло?
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19.06.2022 10:49 Ответить
Все,що пропонують орки, має бути відкинуте . Нічого крім пасток від них не чекайте.
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19.06.2022 09:13 Ответить
Звісно дурні з оон на це з радістю підпишуться,але... Разом з кацапами вони йдуть нах.
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19.06.2022 09:14 Ответить
ИДИОТЫ из ООН - нет никаких санкций на зерно из **********!!!
Они спокойно торгуют у нас украденным зерном по всему миру.
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19.06.2022 09:14 Ответить
идиоты считают врагов идиотами
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19.06.2022 10:50 Ответить
Тепер вони хочуть наше навороване зерно продавати як своє офіційно ? Очко не трісне ???
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19.06.2022 09:16 Ответить
Спочатку була стадія "залякування" - не вийшло!
Перейшли до стадії силового тиску - отримують по морді
Наступила стадія "торгу"
Коли не вдасться "виторгувать" - почнеться "скавуління" і вереск про "умираючих з голоду негрів" та арабів з корейцями та китайцями
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19.06.2022 09:17 Ответить
100%
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19.06.2022 09:24 Ответить
Уже бобриха скавчить:"Вся надежда теперь - на голод"!
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19.06.2022 09:28 Ответить
если примут условие ***** по снятию санкций будет очередной непоправимой глупостю...
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19.06.2022 09:17 Ответить
Турки пока что просто вместе с Россией воруют наше зерно, как бы они это не называли.
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19.06.2022 09:19 Ответить
То ядерний шантаж, то шантаж голодом. рашка - держава-терорист, як не крути.
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19.06.2022 09:20 Ответить
А слово русского офицера дадут!?
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19.06.2022 09:20 Ответить
Слово плешивого гопника-КГБ-шика из подворотни - "Зуб даю, пля бУду!".
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19.06.2022 09:41 Ответить
У шулеров и проституток чести на порядок больше, чем у русского офицера.
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19.06.2022 09:43 Ответить
Зухвалий цинізм 80 рівня 😲
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19.06.2022 09:21 Ответить
Свого зерна? СВОГО? Зібранного з вічної мерзлоти?
Це НАШЕ зерно, наше! Зібрані озимі, засіяні на наші кошти. І цього ніхто не бачить?
" Херсонська область допоможе Росії цього року зібрати рекордний врожай», - заявляє гауляйтер Херсонщини зрадник Володимир Сальдо."
Якщо владні імпотенті нічого не роблять, за якихось невідомих або відомих причин, то спалити його на йух, як вони палять наші стиглі поля на Миколаївщині.
І ще, була інфа, що позиція Китаю така, бо бункерна голограма пообіцяла йому наш врожай!
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19.06.2022 09:27 Ответить
Та хай вдавляться тим зерном,підари. Ккраїнці голодувати все одно не будуть. Займатись треба витрушуванням кацапських коштів по всьому світу на користь України. Там буде компенсацій на десять вкрадених врожаїв,не враховуючи іншого.
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19.06.2022 09:45 Ответить
Як кажуть наші партнери, нема таких механізмів, щоб ми могли скористатись арештованими коштами рашки.
"Не существует механизмов заставить Россию выплачивать Украине репарации. Ни МУС, ни медународной уголовный трибунал, ни ЕСПЧ не могут этого сделать, пишет The Guardian, ссылаясь на на доклад аналитического центра "Ceasefire"."
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19.06.2022 10:38 Ответить
Ложь.
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19.06.2022 12:15 Ответить
А прутень на рило не хотіли? Україна повинна всіляко перешкоджати прийняттю такого рішення. Нехай там афропопі трішки поголодають та "побузять". Швидше нам зброю дадуть.
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19.06.2022 09:28 Ответить
як от пропагандонів про формулу штайнмаера ми дізнаемося з їх новин бо наші мовчать так і зараз як води в рот набрали і як барани уперті повторюють що це євакуація-

Командирів полку Нацгвардії Азов вивезли на територію Російської Федерації для нібито проведення "слідчих дій". Про це у суботу, 18 червня, пише ТАСС з посиланням на власні джерела.

Як повідомляє ЗМІ, зокрема, йдеться про заступника командира полку Азов Святослава Паламара і командира 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергія Волинського.



За даними джерела у силових структурах, разом з ними привезли й інших офіцерів різних українських підрозділів. У який регіон РФ їх ​​забрали, не уточнюється.



При цьому кремлівські рупори зазначають, що захисники Маріуполя "здалися в полон", що не відповідає дійсності". - якщо не відповідає дійсності і це не полон то що це примусовий відпочинок в катівні мордора?
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19.06.2022 09:33 Ответить
Це називається шантаж. Точні координати пункту їхнього призначення нехай шукають на дні Чорного моря поруч з висєром "мацква"
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19.06.2022 09:38 Ответить
ага, давайте ще почнемо з терористами домовлятися.
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19.06.2022 09:40 Ответить
Ага(Я так розумію ,що про Маріуполь мова й не йде((не вірю.
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19.06.2022 09:40 Ответить
Путлер уже захватил Маріуполь. А теперь захватит и Одессу в обмен на снятие санций для своей торговли.
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19.06.2022 10:02 Ответить
***** как всегда брешет, на зерно санкций нет, существуют санкции только на высокотехнологичные товары и оборудование, кредитный сектор. Проще говоря обувайтесь в лапти и живите, можете и зерном торговать с третьими странами и брюквой.
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19.06.2022 09:57 Ответить
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19.06.2022 10:00 Ответить
Україна повинна поставити умову перед світовою спільнотою. Або рашист звільнює всю територію включно з Кримом ,Луганською і Донецькою областями .якщо ні Україна не віддасть ні однієї тони зерна.Нехай куйло годує голодних у світі ,разом з турками,китайцями і ООН,Демілітаризація Чорного моря, виведення всіх рашистських кораблів з Чорного моря під контролем ООН ,Туреччиниі України .Супровід українських зерновозів і їх безпеку мають забезпечити кораблі НАТО.
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19.06.2022 10:00 Ответить
Это какая-то ошибка в переводе. Санкций против экспорта российского зерна никогда не было. После начала агрессии, США даже вывели из под санкций экспорт российских удобрений из-за того что цены подскочили на 40-50%. Наверно речь о других санкциях.
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19.06.2022 10:12 Ответить
Гугл-перевод с турецкого источника

"Кроме того, Россия хочет, чтобы санкции против экспорта собственного зерна и зерновых были сняты, если Украине помогут."
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19.06.2022 10:32 Ответить
Мається на увазі можливість продавати зерно, що рашка вкрала з окупованих теріторій
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19.06.2022 10:46 Ответить
Тоесть агрессор убиица предлагает что он также будет убивать украинцев и захватывать земли а в замен ему нужны снятие санкции на экспорт своей продукции. Вкратце так.
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19.06.2022 10:14 Ответить
Це називається:криваве зерно в обмін на снятие санкцій
ТАК І ТРЕБА В ПРОПАГАНДІ НА ВЕСЬ СВІТ - КРИВАВЕ ЗЕРНО !!
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19.06.2022 10:27 Ответить
парашию має бути оголошено країною-терористом!
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19.06.2022 10:21 Ответить
Только Гарпуны собрались разблокировать Чёрное море и вот...
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19.06.2022 10:43 Ответить
є кілько но

-Росія продасть зерно з півдня Украіни, що допоможє розрахуєтися з міжнародними боргами та уникнути дефолту.
-Украінські товари не підлягають таможенному опадаткуванню. Порти Румуніі відкриті. Звісно потрібні транспортні витрати. Через кордон нічого зайвого крім зерна не провезеш, з докерами та прикордониками Румуніі вне домовишся. Кількість зерна буде відома. Тому ОП та сам "великій" шукають різні варіанти обдурити народ, щоб не показувати кількість та що будуть вивозити.

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19.06.2022 10:49 Ответить
Зерно не є власністю народу України. То власність наших жуліків та міжнародних.
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19.06.2022 11:17 Ответить
в обмін на знищення ядерної зброї параши
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19.06.2022 11:47 Ответить
Ни в коем случае, пусть лучше мы хлебушка своего перекушаем и утопим, чем открыть порты.
Русне и иже с ними верить нельзя. Пусть рашка удавится своим зерном. А будет воровать наше:
топить её суда вместе с зерном. Не давать вывозить , для этого есть партизаны.
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19.06.2022 11:57 Ответить
Та хай своїй кацапні його дають. Досить їх фуражним годувати. Норми вимог до хліба ще коли змінили. Дозволили вміст фуражу. Як скотині.
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19.06.2022 12:30 Ответить
Я думаю, що відкриття портів спровокує штурм Одеси і захоплення орками нашого зерна під надуманим приводом. Зерновоз, який зайде в порт може спокійно бути "троянським конем"для України.
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19.06.2022 12:39 Ответить
Можна продати зерно якимось сомалійським піратам по хорошій ціні, але самовивозом. Якщо кацапські корита раптом будуть викрадені, а екіпаж погризений - висловимо стурбованість.
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19.06.2022 12:42 Ответить
 
 