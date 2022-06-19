Россия хочет снятия санкций на экспорт своего зерна в обмен на открытие портов Украины, - ООН
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Россия поднимает вопрос о снятии санкций по экспорту ее собственного зерна и злаковых в обмен на открытие коридоров для вывоза зерна из портов Украины.
Об этом постоянный координатор ООН в Турции Альваро Родригес сказал в интервью СNN Türk, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия хочет, чтобы санкции по экспорту ее собственного зерна и злаковых были сняты, если Украине будет предоставлена помощь (по открытию коридоров. – Ред.)", - сказал Альваро Родригес.
Координатор ООН в Турции подчеркнул, что вопрос открытия коридоров из портов Украины обсуждается на высшем уровне, но решение не просто.
"Сначала мы хотим прекращение огня... Но доставить оттуда (с Украины. – Ред.) нагруженные зерном корабли не так просто, как можно подумать. Поскольку мы знаем, что российский флот находится в Черном море, мы также знаем, что Украина имеет минные заграждения на своих берегах для собственной безопасности. Поэтому нужно много переговоров, чтобы мы могли прийти к согласию относительно того, как сделать этот шаг", - сказал представитель ООН.
По его словам, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высоко оценивает посреднические усилия Турции по вопросу открытия коридоров для вывоза зерна из портов Украины.
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МИНИРОВАНИЕ БЕРЕГОВУкраиной....и КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА ПРОВОДКУ СУДОВ.... ОНИ ЧТО ***** ПО БЕРЕГУ ХОДЯТ....корабли те суда....***** ООН ПОШЛИ ***** НИКАКОГО ***** ЗЕРНА ПУСТЬ ПОДЫХАЮТ С ГОЛОДУ.. ИШЬ КАК НАШИМ ЗЕРНОМ СТАЛИ РАСПОРЯЖАТСЯ ТИПА ВЫ УКРАИНА ТЕРПИЛЫ..... ТЕРПИТЕ.... НО ЗЕРНО ОТДАЙТЕ..... А *** ВАМ В РОТ ГУТТЕРЕШ И ООН.....а не ЗЕРНО ......
Они спокойно торгуют у нас украденным зерном по всему миру.
Перейшли до стадії силового тиску - отримують по морді
Наступила стадія "торгу"
Коли не вдасться "виторгувать" - почнеться "скавуління" і вереск про "умираючих з голоду негрів" та арабів з корейцями та китайцями
Це НАШЕ зерно, наше! Зібрані озимі, засіяні на наші кошти. І цього ніхто не бачить?
" Херсонська область допоможе Росії цього року зібрати рекордний врожай», - заявляє гауляйтер Херсонщини зрадник Володимир Сальдо."
Якщо владні імпотенті нічого не роблять, за якихось невідомих або відомих причин, то спалити його на йух, як вони палять наші стиглі поля на Миколаївщині.
І ще, була інфа, що позиція Китаю така, бо бункерна голограма пообіцяла йому наш врожай!
"Не существует механизмов заставить Россию выплачивать Украине репарации. Ни МУС, ни медународной уголовный трибунал, ни ЕСПЧ не могут этого сделать, пишет The Guardian, ссылаясь на на доклад аналитического центра "Ceasefire"."
Командирів полку Нацгвардії Азов вивезли на територію Російської Федерації для нібито проведення "слідчих дій". Про це у суботу, 18 червня, пише ТАСС з посиланням на власні джерела.
Як повідомляє ЗМІ, зокрема, йдеться про заступника командира полку Азов Святослава Паламара і командира 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергія Волинського.
За даними джерела у силових структурах, разом з ними привезли й інших офіцерів різних українських підрозділів. У який регіон РФ їх забрали, не уточнюється.
При цьому кремлівські рупори зазначають, що захисники Маріуполя "здалися в полон", що не відповідає дійсності". - якщо не відповідає дійсності і це не полон то що це примусовий відпочинок в катівні мордора?
"Кроме того, Россия хочет, чтобы санкции против экспорта собственного зерна и зерновых были сняты, если Украине помогут."
ТАК І ТРЕБА В ПРОПАГАНДІ НА ВЕСЬ СВІТ - КРИВАВЕ ЗЕРНО !!
-Росія продасть зерно з півдня Украіни, що допоможє розрахуєтися з міжнародними боргами та уникнути дефолту.
-Украінські товари не підлягають таможенному опадаткуванню. Порти Румуніі відкриті. Звісно потрібні транспортні витрати. Через кордон нічого зайвого крім зерна не провезеш, з докерами та прикордониками Румуніі вне домовишся. Кількість зерна буде відома. Тому ОП та сам "великій" шукають різні варіанти обдурити народ, щоб не показувати кількість та що будуть вивозити.
Русне и иже с ними верить нельзя. Пусть рашка удавится своим зерном. А будет воровать наше:
топить её суда вместе с зерном. Не давать вывозить , для этого есть партизаны.