РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12389 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 646 58
НАТО (8949) Путин (29862) ядерная безопасность (429) Столтенберг (1415)

"Путин должен знать, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все государства-члены", - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,зброя,ядерна

В НАТО предупредили российского президента Владимира Путина о недопустимости развязывания ядерной войны.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью Bild, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не видим большего уровня готовности в российских ядерных силах. Тем не менее, бряцание ядерным оружием со стороны России опасно и безответственно. Путин должен знать, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все государства-члены", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО подготовило новую модель обороны восточного фланга, – Столтенберг
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+14
як то погано вийшло - Україна під пресом НАТО та РФ відмовилася від свого ЯО, а тепер вона і не член НАТО та без захисту ЯО👇

Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3348817
показать весь комментарий
19.06.2022 09:50
+8
То что вы защищаете всех только членов НАТО это хорошо, но если бы четко сказали, что пусть только по кому-то в мире нанесешь ядерный - тебе конец окурок, вот это был бы сигнал что надо
показать весь комментарий
19.06.2022 10:04
+8
Это точно. Они три года ракету на вывод спутника на орбиту готовят,и та рвется. А те, что 40 лет в шахтах простояли. А регламент проводились так же, как Шойгу армию создавал. Да и служил я в РВСН более 15 лет, видел всю боеготовность. Так что это все понты плешивого чмошника.
показать весь комментарий
19.06.2022 10:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як то погано вийшло - Україна під пресом НАТО та РФ відмовилася від свого ЯО, а тепер вона і не член НАТО та без захисту ЯО👇

Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3348817
показать весь комментарий
19.06.2022 09:50 Ответить
другими словами Украину можете херячить! так получается?
показать весь комментарий
19.06.2022 10:13 Ответить
МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ ---ЧТОБЫ РУКОЖОПЫЕ КАЦАПЫ...... ВО ВРЕМЯ БРАЩКАННЯ ОРУЖИЕМ АТОМНЫМ...... НЕ УРОНИЛИ ЕГО СЕБЕ НА НОГИ....... И ОНО СЛУЧАЙНО НЕ БАБАХНУЛО С УЧЕТОМ СИНИХ ВАНЕК ДЕБИЛОВ КРЕТИНОВ ДАУНОВ ЛИШНЕ--ХРОМОСОМНЫХ В **********...И АРМИИ
показать весь комментарий
19.06.2022 10:21 Ответить
Та ему накакать на это. Он просто не уверен что этот совковый металлолом полетит, а не взорвётся в шахтах
показать весь комментарий
19.06.2022 09:51 Ответить
Воно то так. Тільки купи совкового металолому прилітають по Україні майже кожен день.
показать весь комментарий
19.06.2022 10:03 Ответить
Это точно. Они три года ракету на вывод спутника на орбиту готовят,и та рвется. А те, что 40 лет в шахтах простояли. А регламент проводились так же, как Шойгу армию создавал. Да и служил я в РВСН более 15 лет, видел всю боеготовность. Так что это все понты плешивого чмошника.
показать весь комментарий
19.06.2022 10:09 Ответить
прівєт на сракальную дату?

Сенат США може розглянути визнання рф спонсором тероризму і це може статися вже 22 червня.

«Ми отримали чітку підтримку від Ненсі Пелосі по прийняттю резолюції щодо визнання росії державою-спонсором тероризму. Ймовірно, наступного тижня ця резолюція буде розглядатися в Сенаті" https://t.me/AFUStratCom/3169
показать весь комментарий
19.06.2022 10:54 Ответить
Цензор здесь точно ни при чем.
показать весь комментарий
19.06.2022 10:09 Ответить
От цікаво, а хто і де придумав атомну бомбу, випробував її, потім розробив ядерну зброю....і для чого? Щоб ніколи її не застосовувати? Лицемірство вищого гатунку. Якщо така зброя є, значить колись і десь вона вистрілить.
показать весь комментарий
19.06.2022 10:03 Ответить
Ну, по задумці, вона якраз для того і є, щоб усі її срались та не використовували.
показать весь комментарий
19.06.2022 10:06 Ответить
То что вы защищаете всех только членов НАТО это хорошо, но если бы четко сказали, что пусть только по кому-то в мире нанесешь ядерный - тебе конец окурок, вот это был бы сигнал что надо
показать весь комментарий
19.06.2022 10:04 Ответить
ядерные последствия дороже
показать весь комментарий
19.06.2022 10:17 Ответить
Шелупонь у тєбя в головє, одноклєточний!
показать весь комментарий
19.06.2022 10:24 Ответить
Пшло вон отсюдова, *****! 😁
показать весь комментарий
19.06.2022 12:34 Ответить
Ты зря всех судишь по себе, где ты за копеечку малую и мать продашь и в жопу дашь.
показать весь комментарий
19.06.2022 10:34 Ответить
Сейчас будешь послан на *** с сайта)))
показать весь комментарий
19.06.2022 10:58 Ответить
Тю,ну опять пойдешь на ***)))
показать весь комментарий
19.06.2022 11:01 Ответить
Тю,спам не могу открыть,явно свинья продолжает всхрюкивать.
показать весь комментарий
19.06.2022 11:08 Ответить
Тобто, по Україні лупити можна. Сигнал ***** надіслано.
показать весь комментарий
19.06.2022 10:04 Ответить
як цей придурок дістав. Краще, щоб він мовчав, як це робив останні 2 місяці, а н давав сигнали москалям, що лупіть по Україні ядеркою, ми не проти, головне, щоб не по НАТО. Здрисни, поц!
показать весь комментарий
19.06.2022 10:07 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2022 10:18 Ответить
Путіну пох.. на все і на всіх
показать весь комментарий
19.06.2022 10:24 Ответить
А он не собирается "выигрывать", а посто ОТОМСТИТЬ (от злобы и ненависти)!
показать весь комментарий
19.06.2022 10:28 Ответить
Понятно. Члены НАТО защищены. На остальных тебе насрать
показать весь комментарий
19.06.2022 10:29 Ответить
********* передайте ***********, бо воно тупое не в курсе, что сейчас не начало эры ядерного оружия, когда никто не знал, что это за вундервафля и можно было безнаказано кого-то накрыть ЯО. Все страны, включая Украину являются ядерными, поэтому ********* не в безопасности и как один из вариантов Возмездия, элементарно, мощный удар обычным ракетами или РЗСО по АЭС *********а сделает катастрофу континентального масштаба, а там уже Бог разберётся, кому в Рай, кому в Ад.
показать весь комментарий
19.06.2022 10:30 Ответить
Или просто в списке для лендлиза добавится десяток ядерных боеголовок вместе со средствами доставки.
показать весь комментарий
19.06.2022 10:36 Ответить
А как вариант, в случае применения ЯО по Украине ************, передача ЯО Украине, они же обещали безопасность по Будапештскому меморандуму, вот вернут назад несколько Томагавками, возьмут попкорн и будут со стороны смотреть на "братский" обмен ударами.
показать весь комментарий
19.06.2022 10:57 Ответить
пуціна опущено і по колу пущено...

Просто шоком для всього російського політикуму, що сидить у залі ПМЕФ, стали прямі слова Токаєва путіну, що Казахстан не може визнати квазідержавні утворення, створені рф у Донецьку та Луганську. Це означає крах усієї російської риторики про "СВО" із "захисту" Донбасу. Якщо навіть партнери СНД таке вказують путінському стаду, це повний абзац. путін від хвилювання навіть ім'я візаві не зміг вимовити. Токаєв транслює і китайську позицію, яка розглядає створення квазіреспублік як натяк на спроби підриву і китайської територіальної цілісності. росію з такими хижацькими звичками навіть на сході не чекають.

Довершила приниження росіян відмова Токаєва прийняти від них орден Олександра Невського. Нагорода мала стати символом надання казахами сприяння соціально-економічному розвитку рф. https://t.me/AFUStratCom/3162
показать весь комментарий
19.06.2022 10:35 Ответить
Казахстан призывает все страны мира разработать план по ликвидации ядерного оружия к 2045 году, заявил глава МИД Мухтар Тлеуберди. https://t.me/charter97_org/76042
показать весь комментарий
19.06.2022 10:42 Ответить
Тут ещё хузна, насчёт неприятия маладых республик, может он таким образом предлагает легализацию Донбасса методом присоединения областей к **********.
показать весь комментарий
19.06.2022 11:00 Ответить
Ок...Україна член НАТО? То які гарантії в України, що москаль не використає ядерну зброю проти Києва? Цей обіс.раний БУДАПЕШТСЬКИЙ паперчик? Якщо не Путін, то після Путіна прийде якась пришиблена москалота і натисне на цю червону кнопку... Чого, чого..але пришиблених царів на московії не бракувало...починаючи з Грозного і Боголюбського, який спалював Київ вщент, до попелу .... Батурин...і т.д.

Тут є три шляхи...
1) Самостійно відновити ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ З МОСКОВІЄЮ.
2) Запросити у США/БРИТАНІЇ/ФРАНЦІЇ розмістити свій ядерний арсенал на території України...як це є в Туреччини чи Німеччині...Навіть розміщення на своїй території, значно знижує ризики використання ядерної зброї росіянами проти України ..
3) Чекати що Росія розпадеться і Захід зуміє її денукліаризувати....

Третій варіант фантастичний....Оскільки навіть після розпаду,(відвалиться припустимо Татарстан, півн.Кавказ) залишиться дуже АГРЕСИВНИЙ КУСОК МОСКОВІЇ І З ЯДЕРНОЮ ЗБРОЄЮ.... І тоді він точно пригадає Києву з чого все почалося, з чого розпочався розвал Росії...тому ризики використання ЯЗ проти Києва значно зростуть.....
показать весь комментарий
19.06.2022 10:43 Ответить
Третій варіант як раз реальний. А ЯЗ кацапи скоріше продадуть ніж використають.
показать весь комментарий
19.06.2022 11:04 Ответить
КНДР продає ядерну зброю? Це буде аналог КНДР.... Озлоблена, ображена на весь Світ Московська область, яка буде так само шантажувати ЯЗ, як це робить північнокорейський Кім Чен Пих...
показать весь комментарий
19.06.2022 11:22 Ответить
Закрий свою пащу, йєнс. Не ганьбися ще більше.
показать весь комментарий
19.06.2022 10:57 Ответить
США, та Великобританія мають чітко заявити, як гаранти Будапештського меморандуму, що в разі ядерної атаки на Україну, вони завдадуть удар у відповідь! Це трохи охолодить рашистів. Т
показать весь комментарий
19.06.2022 11:12 Ответить
А где там поделся наш"красный директор"-экспрезидент?Хоть бы пару боеголовок для "Точки"заныкал от передачи в рашу, было бы чем прикрыться..НАТО умывает руки в отношении БМ,а у Неньки новая головная боль..
показать весь комментарий
19.06.2022 11:30 Ответить
США нужно время чтобы обновить ядерное оружие. Модернизация должна начаться с 2025-го года и займет не мало лет.
показать весь комментарий
19.06.2022 12:24 Ответить
и о погоде...природе... *****
//
Козявку ищут вторые сутки: над ******, ковыряющимся в носу, хохочут в сети

https://t.me/telegraf_com_ua/16715



***** на Петербурзському міжнародному економічному форумі був зайнятий нагальними проблемами - тягнув із носа козу, а потім розглядав її, ніби знайшов сенс існування.
Повага до аудиторії зашкалює.
показать весь комментарий
19.06.2022 12:54 Ответить
Знову заяви подібні тим,які повторювали напочатку-«ми з московією не будем воювати.». Таким чином давали зелене світло агресору. Зараз історія повторюється. Совість є увас?!!!
показать весь комментарий
19.06.2022 13:06 Ответить
там хробаки в голові, а рашистів у раю чекають
показать весь комментарий
19.06.2022 14:16 Ответить
помните шо Немцов говорил? "Да он же *******, Путин этот ваш, он *******, понимаете?"

Особенно на финишной прямой своей никчемной жизни. Он, может быть, хочет всех за собой в могилу потянуть, ему-то терять нечего, он сам смертный. А на остальных ему тупо плевать, даже на своих детей.
показать весь комментарий
19.06.2022 15:23 Ответить
Таких идиотов как Столтенберг, и низкоуровневых животных как Макрон и Шольц, Европа еще не видела.

Только Америка!
показать весь комментарий
19.06.2022 15:45 Ответить
 
 